Tıpta çığır açan başarı: Dünyada ilk kez 3D basılmış kornea nakli gerçekleştirildi

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör İnsan dokusunun yeniden üretimi alanında büyük bir ilerleme kaydedildi. İlk kez 3D yazıcıyla üretilmiş bir kornea, yasal olarak görme engelli bir hastaya nakledildi ve hastanın görme yeteneği başarılı biçimde geri kazandırıldı.

Laboratuvarda kültüre edilerek oluşturuldu

Operasyon, İsrail’in Hayfa kentindeki Rambam Göz Enstitüsü tarafından, rejeneratif teknoloji ve biyofabrikasyon dokular alanında uzmanlaşmış Precise Bio ile iş birliği içinde gerçekleştirildi. Ekim ayının sonunda yapılan işlemde, donörden alınmış doku yerinetamamen laboratuvarda üretilmiş, kültüre edilmiş canlı insan kornea hücrelerinden oluşturulan bir implant kullanıldı.

Bu gelişme önemli çünkü yaralanmalar, enfeksiyonlar veya kalıtsal rahatsızlıklar nedeniyle kornea kaynaklı görme kaybı riski taşıyan milyonlarca insana umut olabilir. Kornea nakilleri genel olarak yüksek başarı oranına sahip (yaklaşık %97) ve ABD gibi bazı gelişmiş ülkelerde bağışlanan doku kolayca bulunabiliyor. Ancak göz bankalarının ve merkezi doku tedarik sistemlerinin bulunmadığı ülkelerde hastaların bekleme süresi yılları bulabiliyor.

Burada kullanılan 3 boyutlu baskı yaklaşımının ilginç yanı, sağlıklı ve ölmüş bir donörden alınan tek bir korneanın laboratuvarda kültürlenerek yaklaşık 300 kornea implantı oluşturulması. Bu da dünya genelinde yaşanan doku sıkıntısının büyük ölçekte giderilebileceği anlamına geliyor.

Çernobil'in radyasyon yiyen mantarları, astronotları koruyabilir 1 gün önce eklendi

3D baskı kornea teknolojisinin aslında 2018’de İngiltere’deki Newcastle Üniversitesi’nde geliştirildiğini de belirtmek gerek. Precise Bio ise son 10 yılda klinisyenlerin katkılarıyla kendi biyobaskı sistemini geliştirdi. Bu durum, bilimsel bir yeniliğin uygulamaya geçmesinin ne kadar uzun bir süreç olduğunu gösteriyor.

Şirket, aynı teknolojiyle kalp dokusu ile karaciğer ve böbrek hücrelerinin de basılabileceğini söylüyor. Bunların ticari olarak kullanılabilmesi için elbette kapsamlı testler ve onay süreçleri gerekecek. Ancak bu ilerleme, organ nakli bekleyen ve doku sıkıntısı yaşayan pek çok hastaya önümüzdeki yıllarda ciddi bir rahatlama sağlayabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Sağlık Haberleri

Dünyada ilk kez 3D basılmış kornea nakli gerçekleştirildi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: