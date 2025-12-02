Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tıpta çığır açan başarı: Dünyada ilk kez 3D basılmış kornea nakli gerçekleştirildi

    Dünyada ilk kez 3D yazıcıyla üretilmiş bir kornea, yasal olarak görme engelli bir hastaya nakledildi ve hastanın görme yeteneği başarılı biçimde geri kazandırıldı.

    Dünyada ilk kez 3D basılmış kornea nakli gerçekleştirildi Tam Boyutta Gör
    İnsan dokusunun yeniden üretimi alanında büyük bir ilerleme kaydedildi. İlk kez 3D yazıcıyla üretilmiş bir kornea, yasal olarak görme engelli bir hastaya nakledildi ve hastanın görme yeteneği başarılı biçimde geri kazandırıldı.

    Laboratuvarda kültüre edilerek oluşturuldu

    Operasyon, İsrail’in Hayfa kentindeki Rambam Göz Enstitüsü tarafından, rejeneratif teknoloji ve biyofabrikasyon dokular alanında uzmanlaşmış Precise Bio ile iş birliği içinde gerçekleştirildi. Ekim ayının sonunda yapılan işlemde, donörden alınmış doku yerinetamamen laboratuvarda üretilmiş, kültüre edilmiş canlı insan kornea hücrelerinden oluşturulan bir implant kullanıldı.

    Bu gelişme önemli çünkü yaralanmalar, enfeksiyonlar veya kalıtsal rahatsızlıklar nedeniyle kornea kaynaklı görme kaybı riski taşıyan milyonlarca insana umut olabilir. Kornea nakilleri genel olarak yüksek başarı oranına sahip (yaklaşık %97) ve ABD gibi bazı gelişmiş ülkelerde bağışlanan doku kolayca bulunabiliyor. Ancak göz bankalarının ve merkezi doku tedarik sistemlerinin bulunmadığı ülkelerde hastaların bekleme süresi yılları bulabiliyor.

    Burada kullanılan 3 boyutlu baskı yaklaşımının ilginç yanı, sağlıklı ve ölmüş bir donörden alınan tek bir korneanın laboratuvarda kültürlenerek yaklaşık 300 kornea implantı oluşturulması. Bu da dünya genelinde yaşanan doku sıkıntısının büyük ölçekte giderilebileceği anlamına geliyor.

    3D baskı kornea teknolojisinin aslında 2018’de İngiltere’deki Newcastle Üniversitesi’nde geliştirildiğini de belirtmek gerek. Precise Bio ise son 10 yılda klinisyenlerin katkılarıyla kendi biyobaskı sistemini geliştirdi. Bu durum, bilimsel bir yeniliğin uygulamaya geçmesinin ne kadar uzun bir süreç olduğunu gösteriyor.

    Şirket, aynı teknolojiyle kalp dokusu ile karaciğer ve böbrek hücrelerinin de basılabileceğini söylüyor. Bunların ticari olarak kullanılabilmesi için elbette kapsamlı testler ve onay süreçleri gerekecek. Ancak bu ilerleme, organ nakli bekleyen ve doku sıkıntısı yaşayan pek çok hastaya önümüzdeki yıllarda ciddi bir rahatlama sağlayabilir.

    Kaynakça https://www.rambamhcc.com/post/global-first-at-rambam-a-3d-printed-cornea-restores-sight https://newatlas.com/medical/3d-printed-cornea-restores-sight-first-time/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD Atto 2, Türkiye fiyatı belli oldu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sallabaş hastalığı kesin çözüm kulak mantarı yorumlar kadınlar kulübü hyundai sonata alınır mı bimcell hediye internet kazanma kimliksiz otele giriş yapılır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 12
    Xiaomi Redmi Note 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Lenovo ThinkPad X1
    Lenovo ThinkPad X1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum