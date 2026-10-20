Dünyada ilk kez yaralı bir asker cepheden dronla tahliye edildi

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Tam Boyutta Gör Rusya-Ukrayna Savaşı, dronların cephede kullanılması konusunda ilklere sahne olmaya devam ediyor. Özellikle Ukrayna tarafı hem insansız hava araçlarını hem de kara dronlarını cephede aktif şekilde kullanıyor. Kamikaze saldırılarından lojistik görevlerine pek çok konuda başvurulan dronlar, bu hafta ilk kez yaralı bir askeri ateş hattından çıkarmak için kullanıldı.

Ukrayna yönetiminin "dünyada bir ilk" olarak tanımladığı bu kurtarma operasyonu sırasında yaralı asker, kendisini bölgeye yönlendirilen bir drona halatlarla bağladı. Dron daha sonra askerle birlikte havalanıp bölgeden ayrılarak askerin, başka kimsenin hayatını riske atmadan cepheden tahliye edilmesini sağladı.

Ukrayna ordusu daha sonra bu kurtarma operasyonunun görüntülerini de medyayla paylaştı.

Kullanılan Dron Aslında Farklı Bir Amaç İçin Tasarlanmıştı

Askerin bağlı olduğu birlik tarafından yapılan açıklamada, bölgede bulunan Rus dronları ve kara mayınları sebebiyle konvansiyonel bir kurtarma yönteminin neredeyse imkânsız olduğu, bu yüzden drona başvurulduğu belirtildi.

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Görevde kullanılan altı pervaneli dron, aslında Ukrayna ordusu için bir bombalama aracı olarak tasarlanmıştı. Ancak daha önce Ukrayna cephesinde sıkça gördüğümüz üzere, imkânsızlıklar askerleri çerçevenin dışında düşünmeye itti ve günün sonunda daha önce benzerini görmediğimiz bir tablo ortaya çıktı.

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