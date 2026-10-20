Dünyada ilk kez yaralı bir asker cepheden dronla tahliye edildi

Ukrayna yönetiminin "dünyada bir ilk" olarak tanımladığı bu kurtarma operasyonu sırasında yaralı asker, kendisini bölgeye yönlendirilen bir drona halatlarla bağladı. Dron daha sonra askerle birlikte havalanıp bölgeden ayrılarak askerin, başka kimsenin hayatını riske atmadan cepheden tahliye edilmesini sağladı.
Ukrayna ordusu daha sonra bu kurtarma operasyonunun görüntülerini de medyayla paylaştı.
Kullanılan Dron Aslında Farklı Bir Amaç İçin Tasarlanmıştı
Askerin bağlı olduğu birlik tarafından yapılan açıklamada, bölgede bulunan Rus dronları ve kara mayınları sebebiyle konvansiyonel bir kurtarma yönteminin neredeyse imkânsız olduğu, bu yüzden drona başvurulduğu belirtildi.
Görevde kullanılan altı pervaneli dron, aslında Ukrayna ordusu için bir bombalama aracı olarak tasarlanmıştı. Ancak daha önce Ukrayna cephesinde sıkça gördüğümüz üzere, imkânsızlıklar askerleri çerçevenin dışında düşünmeye itti ve günün sonunda daha önce benzerini görmediğimiz bir tablo ortaya çıktı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: