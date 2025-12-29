Dünyanın 6 tonluk ilk tiltrotor uçağı başarıyla havalandı

İlk uçuş yalnızca teknik bir test başarısı olarak görülmüyor. Aynı zamanda uzun süredir sınırlı sayıda ülkenin hakimiyetinde olan tiltrotor teknolojisinde Çin’in küresel rekabete güçlü bir giriş yaptığına işaret ediyor.
Helikopter esnekliği ve uçak hızı tek platformda
R6000, helikopterlerin dikey kalkış ve havada asılı kalma yeteneklerini, sabit kanatlı uçakların yüksek hız ve uzun menzil avantajlarıyla bir araya getirmek üzere tasarlandı. Bu sayede şehirler arası hava ulaşımı, deniz üzeri rotalar ve dağlık bölgelerde taşımacılık hedefleniyor. United Aircraft, bu platformun yolculuk sürelerini ciddi ölçüde kısaltacağını ve coğrafi engelleri azaltarak kapıdan kapıya hava ulaşım ağlarının kurulmasına katkı sağlayacağını vurguluyor. Uçağın gücünü ise Aero Engine Corporation of China tarafından geliştirilen yerli AES100 motoru sağlıyor.
Sabit kanat modunda R6000, yaklaşık 550 km/s seyir hızına ulaşabiliyor. Bu değer, geleneksel helikopterlerin neredeyse iki katına karşılık geliyor. Uçak, yaklaşık 2.000 kilogram azami ticari yük taşıma kapasitesiyle benzer boyuttaki helikopterlere kıyasla belirgin bir avantaj sunuyor.
Maksimum yaklaşık 4.000 kilometre menzile (helikopterlerin 4 katı) sahip olan R6000, servis tavanında 25.000 feet seviyesine kadar çıkabiliyor. Bu performans, tiltrotor platformunu yalnızca kısa menzilli görevlerle sınırlı olmaktan çıkararak uzun mesafeli operasyonlara da uygun hale getiriyor. Ayrıca uçağın kanatları da katlanabiliyor.
