    Dünyanın beş tonluk ilk eVTOL’u tam uçuş testini yaptı: 1.500 km menzil!

    AutoFlight, beş ton sınıfındaki Matrix eVTOL’un dikey kalkıştan yatay uçuşa ve yeniden dikey inişe uzanan uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi. Araç, 1500 km menzil vadediyor.

    Dünyanın beş tonluk ilk eVTOL’u tam uçuş testini yaptı Tam Boyutta Gör
    Elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) alanında boy gösteren AutoFlight, beş ton sınıfındaki Matrix adlı eVTOL platformunun tam uçuşunu başarıyla tamamladığını duyurdu. Şirketin alçak irtifa test merkezinde gerçekleştirilen ve kamuoyuna açık olarak yapılan bu uçuş, dikey kalkıştan yatay seyir uçuşuna geçiş ve ardından yeniden dikey inişin tek bir uçuş dizisi içinde tamamlandığı ilk örnek olarak kayda geçti.

    Kritik eşik aşıldı

    AutoFlight’a göre bu test, şirketin aerodinamik yapı, yüksek güçlü elektrikli itki sistemleri ve uçuş kontrol yazılımı alanlarında yürüttüğü çalışmaların sahada doğrulandığını gösteriyor. Geliştiriciler, özellikle uçuş modları arasındaki sorunsuz geçişin, eVTOL’ların kısa mesafeli kullanımın ötesine geçebilmesi açısından kritik bir adım olduğuna dikkat çekiyor.

    Test uçuşu sırasında Matrix, önce dikey olarak havalandı, ardından yatay seyir moduna geçti ve uçuşu kontrollü bir dikey inişle tamamladı. Şirket bu süreci “tam mod geçiş uçuşu” olarak tanımlıyor. Uçuş boyunca mühendisler, her fazda stabilite ve kontrol parametrelerini ayrıntılı biçimde izledi.

    Dünyanın beş tonluk ilk eVTOL’u tam uçuş testini yaptı Tam Boyutta Gör
    Matrix’in kanat açıklığı 20 metre, uzunluğu 17,1 metre, yüksekliği ise 3,3 metre olarak açıklandı. Azami kalkış ağırlığı 5.700 kilogram olan platform, hem yolcu taşımacılığı hem de kargo görevleri için tasarlandı.

    Uçağın yolcu versiyonu, operatör ihtiyaçlarına göre farklı kabin düzenlerine olanak tanıyor. Konfigürasyona bağlı olarak 10 adet business sınıfı koltuk ya da 6 kişilik VIP yerleşim sunulabiliyor. Kargo versiyonu ise özellikle ağır lojistik operasyonlarına odaklanıyor. İşletme maliyetlerinin ise geleneksel bir helikopterin maliyetinin onda biri olduğu bildiriliyor.

    Matrix, hibrit bir güç sistemi kullanıyor ve 1.500 kilogram azami faydalı yük taşıma kapasitesine sahip. Gövdenin ön kısmında yer alan geniş, öne doğru açılan kapı sayesinde iki adet standart AKE hava kargo konteyneri taşınabiliyor.

    Matrix, kaldırma ve seyir görevlerini ayıran “lift-and-cruise” bileşik kanat mimarisi, üç kanatlı (triplane) yapı ve altı kollu bir konfigürasyonla geliştirildi. Bu mimarinin, askıda kalma, geçiş ve seyir uçuşu sırasında aerodinamik dengeyi korumayı amaçladığı ifade ediliyor.

    Tamamen elektrikli versiyonun 250 kilometre menzil sunduğu belirtilirken, hibrit-elektrik varyantının menzili 1.500 kilometreye kadar çıkabiliyor. Bu değerler, Matrix’i yalnızca şehir içi değil, bölgesel yolculuklar, ağır lojistik görevleri ve acil durum operasyonları gibi daha uzun menzil gerektiren senaryolar için de uygun olduğunu gösteriyor.

