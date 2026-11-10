Dünyanın en az yakan Volkswagen'i satışa çıkarıldı: 100 km'de sadece 0.9 litre

Yapay Zeka Özeti:
- Volkswagen'in 100 kilometrede sadece 0,9 litre tüketen efsanevi modeli XL1 açık artırmaya çıkarıldı. Sadece 250 adet üretilen bu nadir dizel-hibrit araç açık artırmada yeni sahibini bekliyor. Yıllara meydan okuyan ve sadece 1.672 kilometrede olan mükemmel durumdaki otomobil için 125 bin euro beklenti bulunurken, şu anki en yüksek teklif 72 bin euro seviyesinde. Sıra dışı model, gelişmiş aerodinamiği sayesinde tek şarjla 50 kilometre elektrikli sürüş de sunuyor.
Bu habere ait diğer ses dosyaları:
Seslendirme ve özetler yapay zeka ile oluşturulmuştur.
Volkswagen, XL1 modelini ilk kez 2013 yılında tanıtmıştı. Açık artırmaya çıkarılan bu örnek, 8 Mart 2016'da Lüksemburg'daki ilk sahibine teslim edildi. Günümüzde Hollanda'da kayıtlı olan otomobil, yaklaşık 10 yıllık geçmişine rağmen yalnızca 1.672 kilometrede. Mükemmel durumda olduğu belirtilen araçla birlikte orijinal şarj cihazı ve fabrikasyon araç örtüsü de veriliyor.
100 km'de 1 litrenin altında tüketim
2010'lu yılların başında otomotiv dünyasında büyük yankı uyandıran XL1'in sıra dışı yakıt verimliliği yüksek aerodinamik verimlilik, düşük gövde ağırlığı ve kompakt güç ünitesinin bir araya gelmesiyle sağlanıyor. Araçta 0.8 litre (800 cc) hacminde iki silindirli dizel motor, küçük bir elektrik motoru ve 5.5 kWh kapasiteli batarya paketi mevcut.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: