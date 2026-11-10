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    Dünyanın en az yakan Volkswagen'i satışa çıkarıldı: 100 km'de sadece 0.9 litre

    Volkswagen'in bir dönem dünyanın en tasarruflu otomobili olarak lanse ettiği XL1 açık artırmaya çıktı. 100 km'de sadece 0.9 litre tüketen dizel-hibrit model piyasada oldukça nadir görülüyor.

    Dünyanın en az yakan Volkswagen'i satışta: 100 km'de 0.9 litre Tam Boyutta Gör
    Volkswagen'in bir dönem "dünyanın en tasarruflu otomobili" olarak tanıttığı ve sınırlı sayıda ürettiği XL1, Hollanda merkezli açık artırma platformu Catawiki üzerinden satışa sunuldu. Toplamda yalnızca 250 adet üretilen ve tüm serisi tükenen bu özel model, serbest piyasada oldukça nadir görülüyor.

    Volkswagen, XL1 modelini ilk kez 2013 yılında tanıtmıştı. Açık artırmaya çıkarılan bu örnek, 8 Mart 2016'da Lüksemburg'daki ilk sahibine teslim edildi. Günümüzde Hollanda'da kayıtlı olan otomobil, yaklaşık 10 yıllık geçmişine rağmen yalnızca 1.672 kilometrede. Mükemmel durumda olduğu belirtilen araçla birlikte orijinal şarj cihazı ve fabrikasyon araç örtüsü de veriliyor.

    Dünyanın en az yakan Volkswagen'i satışta: 100 km'de 0.9 litre Tam Boyutta Gör
    Mevcut sahibi koleksiyon değeri taşıyan bu dizel-hibrit araç için 125.000 euro'ya kadar bir gelir bekliyor. Açık artırmanın bitimine birkaç gün kala gelen en yüksek teklif ise 72.000 euro seviyesinde. Bu tür araçlardaki fiyat dalgalanmaları oldukça dikkat çekici. Zira Nisan 2026'da Monako'daki Bonhams müzayedesinde 1.426 kilometredeki benzer bir 2016 model XL1, komisyonlar dahil 29.900 euro'ya alıcı bulmuştu.

    Dünyanın en az yakan Volkswagen'i satışta: 100 km'de 0.9 litre Tam Boyutta Gör

    100 km'de 1 litrenin altında tüketim

    2010'lu yılların başında otomotiv dünyasında büyük yankı uyandıran XL1'in sıra dışı yakıt verimliliği yüksek aerodinamik verimlilik, düşük gövde ağırlığı ve kompakt güç ünitesinin bir araya gelmesiyle sağlanıyor. Araçta 0.8 litre (800 cc) hacminde iki silindirli dizel motor, küçük bir elektrik motoru ve 5.5 kWh kapasiteli batarya paketi mevcut.

    Dünyanın en az yakan Volkswagen'i satışta: 100 km'de 0.9 litre Tam Boyutta Gör
    Volkswagen'in resmi verilerine göre XL1, hibrit sürüş modunda 100 kilometrede yalnızca 0.9 litre yakıt tüketiyor. Toplamda yalnızca 70 beygir güç üreten sistem, aracı 0'dan 97 km/s hıza yaklaşık 13 saniyede ulaştırıyor. Ayrıca "verimlilik manifestosu" olarak kabul edilen XL1'in sadece elektrik gücüyle yaklaşık 50 kilometre yol katedebildiğini de belirtelim.

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