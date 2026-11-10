Dünyanın en az yakan Volkswagen'i satışa çıkarıldı: 100 km'de sadece 0.9 litre

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Volkswagen'in 100 kilometrede sadece 0,9 litre tüketen efsanevi modeli XL1 açık artırmaya çıkarıldı. Sadece 250 adet üretilen bu nadir dizel-hibrit araç açık artırmada yeni sahibini bekliyor. Yıllara meydan okuyan ve sadece 1.672 kilometrede olan mükemmel durumdaki otomobil için 125 bin euro beklenti bulunurken, şu anki en yüksek teklif 72 bin euro seviyesinde. Sıra dışı model, gelişmiş aerodinamiği sayesinde tek şarjla 50 kilometre elektrikli sürüş de sunuyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 5 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör Volkswagen'in bir dönem "dünyanın en tasarruflu otomobili" olarak tanıttığı ve sınırlı sayıda ürettiği XL1, Hollanda merkezli açık artırma platformu Catawiki üzerinden satışa sunuldu. Toplamda yalnızca 250 adet üretilen ve tüm serisi tükenen bu özel model, serbest piyasada oldukça nadir görülüyor.

Geely’den elektrikli otomobillerde batarya maliyeti uyarısı 22 sa. önce eklendi

Volkswagen, XL1 modelini ilk kez 2013 yılında tanıtmıştı. Açık artırmaya çıkarılan bu örnek, 8 Mart 2016'da Lüksemburg'daki ilk sahibine teslim edildi. Günümüzde Hollanda'da kayıtlı olan otomobil, yaklaşık 10 yıllık geçmişine rağmen yalnızca 1.672 kilometrede. Mükemmel durumda olduğu belirtilen araçla birlikte orijinal şarj cihazı ve fabrikasyon araç örtüsü de veriliyor.

Tam Boyutta Gör Mevcut sahibi koleksiyon değeri taşıyan bu dizel-hibrit araç için 125.000 euro'ya kadar bir gelir bekliyor. Açık artırmanın bitimine birkaç gün kala gelen en yüksek teklif ise 72.000 euro seviyesinde. Bu tür araçlardaki fiyat dalgalanmaları oldukça dikkat çekici. Zira Nisan 2026'da Monako'daki Bonhams müzayedesinde 1.426 kilometredeki benzer bir 2016 model XL1, komisyonlar dahil 29.900 euro'ya alıcı bulmuştu.

Tam Boyutta Gör

100 km'de 1 litrenin altında tüketim

2010'lu yılların başında otomotiv dünyasında büyük yankı uyandıran XL1'in sıra dışı yakıt verimliliği yüksek aerodinamik verimlilik, düşük gövde ağırlığı ve kompakt güç ünitesinin bir araya gelmesiyle sağlanıyor. Araçta 0.8 litre (800 cc) hacminde iki silindirli dizel motor, küçük bir elektrik motoru ve 5.5 kWh kapasiteli batarya paketi mevcut.

Tam Boyutta Gör Volkswagen'in resmi verilerine göre XL1, hibrit sürüş modunda 100 kilometrede yalnızca 0.9 litre yakıt tüketiyor. Toplamda yalnızca 70 beygir güç üreten sistem, aracı 0'dan 97 km/s hıza yaklaşık 13 saniyede ulaştırıyor. Ayrıca "verimlilik manifestosu" olarak kabul edilen XL1'in sadece elektrik gücüyle yaklaşık 50 kilometre yol katedebildiğini de belirtelim.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Dünyanın en az yakan Volkswagen'i satışta: 100 km'de 0.9 litre

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: