Dünyanın en büyük basınçlı hava enerji depolama tesisi devreye alındı

Tam Boyutta Gör Çin, uzun süreli enerji depolama teknolojilerinde küresel ölçekte önemli bir eşiği daha geride bıraktı. Dünyanın en büyük basınçlı hava enerji depolama (CAES) tesisi, Jiangsu eyaletinde yer alan bir tuz mağarasında resmen devreye alındı. Harbin Electric Group tarafından yapılan açıklamaya göre tesis, bölgenin uzun süreli enerji depolama kapasitesini kayda değer ölçüde artıracak.

Verimliliği dikkat çekici

Tesis, her biri 300 MW gücünde iki adet yanmasız basınçlı hava enerji depolama ünitesinden oluşuyor. Toplamda 2,4 GWh enerji depolama kapasitesine sahip olan tesis, elektriği herhangi bir yakıt kullanmadan depolayabiliyor. Sistem, elektrik enerjisinin hava basınçlandırılması yoluyla depolanması ve bu süreçte ortaya çıkan ısının muhafaza edilmesi esasına dayanıyor.

Projede, ısı yönetimi için ergimiş tuz ve basınçlı termal su depolama teknolojileri birlikte kullanılıyor. Bu ileri seviye termal depolama yaklaşımı sayesinde tesis, ekipman tedarikçisi Harbin Electric Corporation’a göre yüzde 71 enerji dönüşüm verimliliğine ulaşıyor.

Tam Boyutta Gör Harbin Electric’in paylaştığı bilgilere göre projenin ikinci nesil ünitesi ilk bağlantı denemesinde başarıyla şebekeye entegre edildi ve eş zamanlı olarak tam yükte elektrik üretimi gerçekleştirdi. Tesisin yıllık toplam 792 GWh elektrik üretmesi öngörülüyor. Bu kapasite, özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının değişken üretim karakterini dengelemek açısından stratejik önem taşıyor. Tesis, 600.000 hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek.

Şirket daha önce, dünyanın ilk yanmasız basınçlı hava enerji santrali olarak bilinen Jintan Tuz Mağarası projesine ve 300 MW kapasiteli dünyanın ilk basınçlı hava enerji depolama tesisi olan Hubei Yingcheng projesine de ekipman sağlamıştı.

