Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dünyanın en büyük basınçlı hava enerji depolama tesisi devreye alındı

    Çin’deki bir tuz mağarasında 2,4 GWh kapasiteli dünyanın en büyük basınçlı hava enerji depolama tesisi devreye alındı. Yakıtsız çalışan tesis, yüzde 71 verimlilikle yılda 792 GWh elektrik üretecek.

    Dünyanın en büyük basınçlı hava enerji depolama tesisi açıldı Tam Boyutta Gör
    Çin, uzun süreli enerji depolama teknolojilerinde küresel ölçekte önemli bir eşiği daha geride bıraktı. Dünyanın en büyük basınçlı hava enerji depolama (CAES) tesisi, Jiangsu eyaletinde yer alan bir tuz mağarasında resmen devreye alındı. Harbin Electric Group tarafından yapılan açıklamaya göre tesis, bölgenin uzun süreli enerji depolama kapasitesini kayda değer ölçüde artıracak.

    Verimliliği dikkat çekici

    Tesis, her biri 300 MW gücünde iki adet yanmasız basınçlı hava enerji depolama ünitesinden oluşuyor. Toplamda 2,4 GWh enerji depolama kapasitesine sahip olan tesis, elektriği herhangi bir yakıt kullanmadan depolayabiliyor. Sistem, elektrik enerjisinin hava basınçlandırılması yoluyla depolanması ve bu süreçte ortaya çıkan ısının muhafaza edilmesi esasına dayanıyor.

    Projede, ısı yönetimi için ergimiş tuz ve basınçlı termal su depolama teknolojileri birlikte kullanılıyor. Bu ileri seviye termal depolama yaklaşımı sayesinde tesis, ekipman tedarikçisi Harbin Electric Corporation’a göre yüzde 71 enerji dönüşüm verimliliğine ulaşıyor.

    Dünyanın en büyük basınçlı hava enerji depolama tesisi açıldı Tam Boyutta Gör
    Harbin Electric’in paylaştığı bilgilere göre projenin ikinci nesil ünitesi ilk bağlantı denemesinde başarıyla şebekeye entegre edildi ve eş zamanlı olarak tam yükte elektrik üretimi gerçekleştirdi. Tesisin yıllık toplam 792 GWh elektrik üretmesi öngörülüyor. Bu kapasite, özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının değişken üretim karakterini dengelemek açısından stratejik önem taşıyor. Tesis, 600.000 hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek.

    Şirket daha önce, dünyanın ilk yanmasız basınçlı hava enerji santrali olarak bilinen Jintan Tuz Mağarası projesine ve 300 MW kapasiteli dünyanın ilk basınçlı hava enerji depolama tesisi olan Hubei Yingcheng projesine de ekipman sağlamıştı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den masaj yapan akıllı tarak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    resident evil 3 türkçe yama isimden adres bulma ücretsiz öğrenci arabası vitaminler.com güvenilir mi philips tv ekran gidip gelmesi çözüm

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 10s
    Xiaomi Redmi Note 10s
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana S100
    Casper Nirvana S100
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum