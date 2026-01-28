Dünyanın en büyük basınçlı hava enerji depolama tesisi devreye alındı

Verimliliği dikkat çekici
Tesis, her biri 300 MW gücünde iki adet yanmasız basınçlı hava enerji depolama ünitesinden oluşuyor. Toplamda 2,4 GWh enerji depolama kapasitesine sahip olan tesis, elektriği herhangi bir yakıt kullanmadan depolayabiliyor. Sistem, elektrik enerjisinin hava basınçlandırılması yoluyla depolanması ve bu süreçte ortaya çıkan ısının muhafaza edilmesi esasına dayanıyor.
Projede, ısı yönetimi için ergimiş tuz ve basınçlı termal su depolama teknolojileri birlikte kullanılıyor. Bu ileri seviye termal depolama yaklaşımı sayesinde tesis, ekipman tedarikçisi Harbin Electric Corporation’a göre yüzde 71 enerji dönüşüm verimliliğine ulaşıyor.
Şirket daha önce, dünyanın ilk yanmasız basınçlı hava enerji santrali olarak bilinen Jintan Tuz Mağarası projesine ve 300 MW kapasiteli dünyanın ilk basınçlı hava enerji depolama tesisi olan Hubei Yingcheng projesine de ekipman sağlamıştı.