Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör İtalya merkezli enerji teknolojileri şirketi Turboden, dünyanın en büyük buhar üreten ısı pompasını devreye aldığını duyurdu. Endüstriyel buhar üretimini karbonsuzlaştırmak amacıyla geliştirilen sistem, yüksek sıcaklıkta buhar ihtiyacı olan sanayi tesisleri için fosil yakıtlara alternatif sunuyor.

12 MWth gücünde, 180°C’ye kadar buhar

Mitsubishi Heavy Industries grubuna bağlı olan Turboden’in projesi, Büyük Isı Pompası (LHP) ile Mekanik Buhar Re-Kompresyonu (MVR) teknolojilerini entegre ediyor. Sistem, 3,4 bar basınçta 12 MWth kapasiteyle 150–180°C aralığında kızgın buhar üretebiliyor.

Sistem, endüstriyel süreçlerden çıkan düşük sıcaklıktaki atık ısıyı geri kazanarak CO₂ içermeyen elektrikle daha yüksek sıcaklık seviyesine çıkarıyor. Şirkete göre tesis, garanti edilen performans katsayısının (COP) yüzde 10 üzerinde çalışıyor.

Elektrikli araç şarj istasyonlarında tüketim rekoru kırıldı! 9 sa. önce eklendi

Finlandiya'daki kağıt tesisinde hizmet veriyor

Sistem, özel kağıt üreticisi Delfort’un Finlandiya'daki tesisinde tam operasyonel hale geldi. Proje, 150°C üzeri buhar gerektiren uygulamalarda geleneksel fosil yakıtlı kazanların yerini alacak şekilde tasarlandı. Bu kapsamda geliştirilen özel buhar elektrifikasyon sistemi, kâğıt üretiminden çıkan düşük sıcaklıklı atık ısıyı geri kazanıyor ve CO₂ içermeyen elektrikle yeniden değerlendiriyor.

Turboden’e göre tesis, şimdiye kadar inşa edilen en büyük buhar üreten ısı pompası olma özelliğini taşıyor. Sistemin yılda yaklaşık 19 bin ton CO₂ emisyonunu önlemesi bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Dünyanın en büyük buhar üreten ısı pompası hizmete girdi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: