Dünyanın en büyük buhar üreten ısı pompası hizmete girdi

Mitsubishi Heavy Industries grubuna bağlı olan Turboden’in projesi, Büyük Isı Pompası (LHP) ile Mekanik Buhar Re-Kompresyonu (MVR) teknolojilerini entegre ediyor. Sistem, 3,4 bar basınçta 12 MWth kapasiteyle 150–180°C aralığında kızgın buhar üretebiliyor.
Sistem, endüstriyel süreçlerden çıkan düşük sıcaklıktaki atık ısıyı geri kazanarak CO₂ içermeyen elektrikle daha yüksek sıcaklık seviyesine çıkarıyor. Şirkete göre tesis, garanti edilen performans katsayısının (COP) yüzde 10 üzerinde çalışıyor.
Finlandiya'daki kağıt tesisinde hizmet veriyor
Sistem, özel kağıt üreticisi Delfort’un Finlandiya'daki tesisinde tam operasyonel hale geldi. Proje, 150°C üzeri buhar gerektiren uygulamalarda geleneksel fosil yakıtlı kazanların yerini alacak şekilde tasarlandı. Bu kapsamda geliştirilen özel buhar elektrifikasyon sistemi, kâğıt üretiminden çıkan düşük sıcaklıklı atık ısıyı geri kazanıyor ve CO₂ içermeyen elektrikle yeniden değerlendiriyor.
Turboden'e göre tesis, şimdiye kadar inşa edilen en büyük buhar üreten ısı pompası olma özelliğini taşıyor. Sistemin yılda yaklaşık 19 bin ton CO₂ emisyonunu önlemesi bekleniyor.
