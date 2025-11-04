50 MW’lık dünyanın en büyük çatı tipi güneş enerjisi santrali kuruluyor!

190 bin panel kullanılacak
Foulath Holding’in liderliğinde geliştirilen proje, dünyanın tek sahada kurulan en büyük çatı tipi güneş enerjisi santralini de içerecek. 50 MWp kapasiteye sahip bu çatı sistemi, 262 bin metrekarelik yeni bir stok sahasının üzerine kurulacak ve 77 bin güneş paneli barındıracak. Tesisin toplam kapasitesi ise 123 MWp olacak.
Bahreyn gibi küçük ada ülkelerinde geniş arazilerde güneş enerjisi santralleri kurmak ideal bir seçenek değil. Bu nedenle çatı üstü sistemler, alan verimliliği sağlayarak yenilenebilir enerji üretimi için sürdürülebilir bir çözüm sunuyor.
Toplamda on çatı ve dört yer tipi fotovoltaik sistemden oluşacak tesis, ilk yılında yaklaşık 200 milyon kilovatsaat (kWh) temiz elektrik üretecek. Bu üretim, yılda 90 bin metrik ton karbon emisyonunu azaltarak çevresel etkiyi ciddi oranda düşürecek.
Proje, Foulath Holding’in uzun vadeli çevre stratejisinin devamı niteliğinde. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Meshary Al-Judaimi, son yıllarda sürdürülebilirlik alanında yaklaşık 250 milyon dolar yatırım yaptıklarını açıkladı.
Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın (IRENA) verilerine göre, Bahreyn'in toplam güneş enerjisi kapasitesi geçen yıl sonu itibarıyla 66 MW'a ulaştı. Ülke, 2017 yılında bu yıl sonuna kadar 255 MW güneş enerjisi kapasitesini devreye alma planlarını açıklamıştı. Ülkenin Elektrik ve Su İdaresi, geçen ay 100 MW'lık bir güneş enerjisi ihalesi başlattı.