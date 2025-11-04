Giriş
    50 MW’lık dünyanın en büyük çatı tipi güneş enerjisi santrali kuruluyor!

    Bahreyn, 123 MWp kapasiteli dev güneş enerjisi projesine başlıyor. Proje kapsamında kurulacak 50 MW kapasiteli çatı sistemi, dünyanın en büyük çatı tipi güneş santrali olacak.

    Dünyanın en büyük çatı tipi güneş enerjisi santrali kuruluyor Tam Boyutta Gör
    Bahreyn merkezli Foulath Holding, Orta Doğu ve Afrika’nın önde gelen sürdürülebilir enerji geliştiricilerinden Yellow Door Energy ile iş birliği yaparak toplam 123 MWp kapasiteye sahip dev bir güneş enerjisi projesine imza attı. Proje, ülkenin Net Sıfır 2060 hedefi doğrultusunda tarihi bir adım olarak değerlendiriliyor.

    190 bin panel kullanılacak

    Foulath Holding’in liderliğinde geliştirilen proje, dünyanın tek sahada kurulan en büyük çatı tipi güneş enerjisi santralini de içerecek. 50 MWp kapasiteye sahip bu çatı sistemi, 262 bin metrekarelik yeni bir stok sahasının üzerine kurulacak ve 77 bin güneş paneli barındıracak. Tesisin toplam kapasitesi ise 123 MWp olacak.

    Dünyanın en büyük çatı tipi güneş enerjisi santrali kuruluyor Tam Boyutta Gör
    Proje tamamlandığında, 10 çatı ve 4 yer tipi otovoltaik sistemden oluşacak ve dünyanın en büyük endüstriyel ölçekli “yerinde” güneş enerjisi tesislerinden biri olarak kayda geçecek. Toplamda 189.900 yüksek verimli panelin yer alacağı tesis, 707 bin metrekarelik bir alanı kapsayacak.

    Bahreyn gibi küçük ada ülkelerinde geniş arazilerde güneş enerjisi santralleri kurmak ideal bir seçenek değil. Bu nedenle çatı üstü sistemler, alan verimliliği sağlayarak yenilenebilir enerji üretimi için sürdürülebilir bir çözüm sunuyor.

    Toplamda on çatı ve dört yer tipi fotovoltaik sistemden oluşacak tesis, ilk yılında yaklaşık 200 milyon kilovatsaat (kWh) temiz elektrik üretecek. Bu üretim, yılda 90 bin metrik ton karbon emisyonunu azaltarak çevresel etkiyi ciddi oranda düşürecek.

    Proje, Foulath Holding’in uzun vadeli çevre stratejisinin devamı niteliğinde. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Meshary Al-Judaimi, son yıllarda sürdürülebilirlik alanında yaklaşık 250 milyon dolar yatırım yaptıklarını açıkladı.

    Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın (IRENA) verilerine göre, Bahreyn'in toplam güneş enerjisi kapasitesi geçen yıl sonu itibarıyla 66 MW'a ulaştı. Ülke, 2017 yılında bu yıl sonuna kadar 255 MW güneş enerjisi kapasitesini devreye alma planlarını açıklamıştı. Ülkenin Elektrik ve Su İdaresi, geçen ay 100 MW'lık bir güneş enerjisi ihalesi başlattı.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/innovation/world-largest-rooftop-solar-plant-bahrain https://www.pv-magazine.com/2025/11/03/bahrain-to-host-worlds-largest-single-site-rooftop-solar-power-plant
