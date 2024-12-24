Dünyanın en büyük CRT televizyonunu kurtarma görevi

Ancak, gerçek retro deneyimi arayanlar için, Sony’nin KX-45ED1 modeli (diğer adıyla PVM-4300), bu alanda bir efsane haline gelmiş durumda. 1980'lerin sonlarında piyasaya sürülen ve 45 inç boyutundaki bu dev CRT televizyon, o dönemde 40.000 dolar gibi dev bir fiyata satılıyordu (günümüz parasıyla 100.000 doların üzerinde). Bu fiyat, televizyonun kitlesel bir ürün olmaktan çok, sınırlı sayıda üretilmiş bir koleksiyon parçası olmasına yol açtı. Bugüne kadar, bu devasa CRT’nin çalışır durumda olduğu detaylı görüntüler bile paylaşılmadı ve bu durum, PVM-4300’ü retro CRT meraklıları için ulaşılması zor bir hedef haline getirdi.
İnternete ödenen parayı haklı çıkartan video
Shank Mods’un bu eşsiz CRT’yi kurtarma macerası, Ekim 2022’de Console Modding wiki moderatörü Derf’in gönderdiği bir ipucuyla başladı. Bu ipucu, Osaka’daki Chikuma Soba adlı bir restoranın bekleme salonunda duran PVM-4300’ün bir fotoğrafını içeriyordu. Bu harika bir haber olsa da zaman daralıyordu çünkü restoran birkaç gün içinde taşınacak ve eski yer yıkılacaktı. Shank Mods, bir Osaka yerlisini bulmaya karar verdi ve yerel oyun geliştiricisi Bebe Tinari, televizyonun hala mevcut olduğunu ve hatta açıldığını doğruladı. Ancak asıl zorluk, restoran sahibiyle iletişime geçmek ve dev televizyonu kurtarmak için gereken lojistik düzenlemeleri yapmaktı.
Efsanenin kurtuluşu
Shank Mods’un yayınladığı 35 dakikalık video, televizyonun kutusunun açılması, iç yapısının detaylı bir incelemesi ve yıllar süren manyetik ve elektron ışın kaymalarını düzeltmek için yapılan kalibrasyon sürecini içeriyor. Videonun tamamını aşağıdan izleyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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