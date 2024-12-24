Dünyanın en büyük CRT televizyonunu kurtarma görevi

Tam Boyutta Gör Retro oyuncular için CRT (katot ışın tüpü) televizyonlar, eski oyun konsollarında (Xbox 360/PlayStation 3 öncesi dönemde) gecikmesiz ve otantik bir oyun deneyimi sunmasıyla vazgeçilmezdir. Ancak, geniş ekranlı TV’lere alışmış olan günümüz oyuncuları, genellikle 20 ila 30 inç arasında değişen boyutlarda olan bu eski televizyonları fazla hacimli ve küçük bulabilirler.

Ancak, gerçek retro deneyimi arayanlar için, Sony’nin KX-45ED1 modeli (diğer adıyla PVM-4300), bu alanda bir efsane haline gelmiş durumda. 1980'lerin sonlarında piyasaya sürülen ve 45 inç boyutundaki bu dev CRT televizyon, o dönemde 40.000 dolar gibi dev bir fiyata satılıyordu (günümüz parasıyla 100.000 doların üzerinde). Bu fiyat, televizyonun kitlesel bir ürün olmaktan çok, sınırlı sayıda üretilmiş bir koleksiyon parçası olmasına yol açtı. Bugüne kadar, bu devasa CRT’nin çalışır durumda olduğu detaylı görüntüler bile paylaşılmadı ve bu durum, PVM-4300’ü retro CRT meraklıları için ulaşılması zor bir hedef haline getirdi.

İnternete ödenen parayı haklı çıkartan video

Tam Boyutta Gör Ancak bu durum, Shank Mods adlı retro oyun meraklısının çabalarıyla değişti. Retro oyun dünyasında tanınan bir isim olan ve taşınabilir konsolların yapımında uzmanlaşmış bir modding ustası olan Shank Mods, bir süre önce paylaştığı videoda Japonya'nın Osaka şehrinde yıkılacak bir restorandan PVM-4300’ü kurtarma sürecini ayrıntılı bir şekilde paylaştı.

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Shank Mods’un bu eşsiz CRT’yi kurtarma macerası, Ekim 2022’de Console Modding wiki moderatörü Derf’in gönderdiği bir ipucuyla başladı. Bu ipucu, Osaka’daki Chikuma Soba adlı bir restoranın bekleme salonunda duran PVM-4300’ün bir fotoğrafını içeriyordu. Bu harika bir haber olsa da zaman daralıyordu çünkü restoran birkaç gün içinde taşınacak ve eski yer yıkılacaktı. Shank Mods, bir Osaka yerlisini bulmaya karar verdi ve yerel oyun geliştiricisi Bebe Tinari, televizyonun hala mevcut olduğunu ve hatta açıldığını doğruladı. Ancak asıl zorluk, restoran sahibiyle iletişime geçmek ve dev televizyonu kurtarmak için gereken lojistik düzenlemeleri yapmaktı.

Efsanenin kurtuluşu

Tam Boyutta Gör Sonunda Shank Mods, televizyonu alabileceğini ancak nakliye işini kendi başına halletmesi gerektiğini öğrendi. Yaklaşık 200 kg yaklaşık ağırlığındaki televizyon ve 78 kg ağırlığındaki özel yapım standı restoranın ikinci katından güvenli bir şekilde indirilip, bir depoya taşınmak zorundaydı. Neyse ki, Tinari’nin tanıdığı bir lojistik şirketi, televizyonun taşınmasını üstlendi. Yüksek maliyetli nakliye ücreti, bir video sponsoru sayesinde karşılandı ve PVM-4300, Japonya’daki bir çöplüğün dibini boylamaktan kurtuldu.

Shank Mods’un yayınladığı 35 dakikalık video, televizyonun kutusunun açılması, iç yapısının detaylı bir incelemesi ve yıllar süren manyetik ve elektron ışın kaymalarını düzeltmek için yapılan kalibrasyon sürecini içeriyor. Videonun tamamını aşağıdan izleyebilirsiniz.

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