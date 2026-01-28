Giriş
    Dünyanın en büyük elektrikli gemisi liman testlerine başladı

    Incat Tasmania tarafından inşa edilen 130 metrelik Hull 096, Hobart’ta liman testlerine başladı. Gemi, bu testlerle birlikte tamamen elektrikle hareket eden en büyük gemi oldu.

    Dünyanın en büyük elektrikli gemisi liman testlerine başladı Tam Boyutta Gör
    Avustralyalı gemi üreticisi Incat Tasmania, Hull 096 için liman testlerini resmen başlattı. 130 metre uzunluğundaki alüminyum gövdeli feribot, bu testlerle birlikte tamamen batarya-elektrik tahrik sistemiyle kendi gücüyle hareket eden dünyanın en büyük gemisi olma unvanını taşıyor. Denemeler, Avustralya’nın Hobart kentindeki Derwent Nehri üzerinde gerçekleştiriliyor.

    Liman testleri kapsamında Hull 096, ilk kez operasyonel senaryolara benzer koşullarda hareket ettiriliyor. Test ekipleri, geminin itki gücünü, manevra kabiliyetini ve tüm ana sistemlerini gerçek ortamda değerlendiriyor. Bu aşama, geminin inşa sürecinden operasyonel kullanıma geçişindeki en kritik adımlardan biri olarak kabul ediliyor.

    Liman testleri, geminin Güney Amerika’ya teslim edilmeden önce tamamlaması gereken resmî devreye alma programının temel parçalarından birini oluşturuyor. Testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından açık deniz denemelerine geçilmesi planlanıyor.

    40 MWh kapasiteli dev enerji altyapısı

    Dünyanın en büyük elektrikli gemisi liman testlerine başladı Tam Boyutta Gör
    Güney Amerikalı feribot işletmecisi Buquebus için tasarlanan Hull 096, teknik özellikleriyle dikkat çekiyor. Gemi, 5.000’den fazla bataryadan oluşan ve toplamda 40 MWh kapasite sunan bir enerji depolama sistemine sahip. Bu kapasite, bugüne kadar inşa edilmiş diğer deniz araçlarında kullanılan batarya sistemlerinin yaklaşık dört katı büyüklüğünde.

    Tamamen elektrikli olarak çalışacak feribot, hizmete alındığında 2.100 yolcu ve 225 aracı aynı anda taşıyabilecek. Enerji, sekiz adet elektrikli su jeti üzerinden geminin tahrik sistemine aktarılıyor. Mevcut liman testleri, bu sistemlerin senkronizasyonunu ve uzun süreli operasyonlara uygunluğunu doğrulamayı amaçlıyor.

    Testlerde yalnızca temel manevralar değil, geminin ileride görev yapacağı hatta benzer koşullar da göz önünde bulunduruluyor. Hull 096’nın, Arjantin ile Uruguay arasındaki River Plate bölgesinde karşılaşacağı akıntı ve operasyon şartlarına uyum sağlayıp sağlayamayacağı bu aşamada değerlendiriliyor.

    Daha önce ekim ayında, gemideki dört özel batarya odasından ilki başarıyla çalıştırılmıştı. Aralık ayında ise elektrik motorları ve su jetleri ilk kez tam güçle çalıştırıldı. Bu gelişmeler, Ocak 2026’da başlayan liman testlerinin önünü açtı. Yaklaşık 260 ton ağırlığındaki feribotun geliştirme süreci iki yılı aşkın sürdü. Testler sırasında geminin 25 knot’un üzerinde bir hıza ulaşması bekleniyor. 40 MWh’lik batarya kapasitesi, seyir hızında yaklaşık 90 dakikalık operasyonel menzil sağlıyor.

    Şu an Hull 096 olarak anılan gemi, hizmete alındığında China Zorrilla adını taşıyacak. Feribot, ana limanı Montevideo’dan hareket ederek Buquebus’un Buenos Aires–Montevideo hattında görev yapacak. Yaklaşık 30 deniz mili uzunluğundaki bu rota günde üç kez işletilecek ve her sefer yaklaşık bir saat sürecek.

