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    Dünyanın en büyük elektrikli gemisi sefere başladı: 250 ton bataryaya sahip

    Dünyanın en büyük elektrikli gemisi China Zorrilla, Güney Amerika’da ticari seferlerine başladı. 130 metrelik feribot, 250 tonu aşan bataryalarıyla 2.100 yolcu ve 225 araç taşıma kapasitesine sahip.

    Dünyanın en büyük elektrikli gemisi sefere başladı Tam Boyutta Gör
    Deniz taşımacılığında elektrifikasyon, dev yolcu ve araç feribotlarına uzanıyor. Avustralyalı Incat Tasmania tarafından Güney Amerikalı feribot işletmecisi Buquebus için inşa edilen China Zorrilla, Arjantin’in Buenos Aires kenti ile Uruguay’ın Colonia kenti arasında ilk ticari seferini tamamladı.

    40 MWsa’i aşan batarya kapasitesi

    130 metre uzunluğundaki China Zorrilla, tek seferde 2.100 yolcu ve 225 araç taşıyabiliyor. Tamamen elektrikle çalışan feribotun enerji depolama kapasitesi 40 MWsa’in, yani 40 bin kWsa’in üzerinde.

    Bu dev batarya sisteminin toplam ağırlığı ise 250 tonu aşıyor. Geminin hareketini, elektrikle çalışan sekiz su jeti tahrik ünitesi sağlıyor. Yüksek yolcu ve araç kapasitesine sahip feribot, bataryalı elektrikli sistemlerin büyük ticari gemilerde de kullanılabileceğini gösteren önemli örneklerden biri olarak öne çıkıyor.

    Daha sessiz yolculuk, sıfır doğrudan egzoz emisyonu

    Dünyanın en büyük elektrikli gemisi sefere başladı Tam Boyutta Gör
    Elektrikli tahrik sisteminin avantajları arasında dizel motor kaynaklı gürültü ve titreşimin ortadan kalkması bulunuyor. Bu sayede yolculara daha sessiz ve konforlu bir geçiş deneyimi sunulması hedefleniyor.

    Gemide içten yanmalı motor kullanılmadığından, seyir sırasında doğrudan egzoz emisyonu da oluşmuyor.

    Incat CEO’su Robert Clifford, ticari seferlerin başlamasını şirket, Tazmanya ve küresel denizcilik sektörü için tarihi bir gelişme olarak nitelendiriyor. Clifford, Hobart’taki tersanede yüzlerce kişinin çalıştığı projede büyük teknik zorlukların aşıldığını ve geminin artık yalnızca batarya elektriğiyle yolcu taşımasının önemli bir başarı olduğunu belirtiyor.

    Başlangıçta LNG ile çalışacaktı

    Dünyanın en büyük elektrikli gemisi sefere başladı Tam Boyutta Gör
    China Zorrilla’nın geliştirme sürecinde dikkat çekici bir yön değişikliği de yaşandı. Başlangıçta sıvılaştırılmış doğal gazla (LNG) çalışacak şekilde tasarlanan feribotun güç sistemi, daha sonra tamamen bataryalı elektrikli yapıya dönüştürüldü.

    Alüminyum katamaran gövdeye sahip gemi, böylece fosil yakıt kullanması planlanan bir projeden büyük ölçekli elektrikli deniz taşımacılığının örneklerinden birine dönüştü.

    Benzer boyutlarda üç elektrikli feribot daha geliyor

    Incat, China Zorrilla henüz inşa aşamasındayken benzer ölçekte yeni elektrikli gemiler için de sipariş aldı.

    Şirket, Danimarkalı işletmeci Molslinjen için 129 metre uzunluğunda üç elektrikli feribot inşa ediyor. Hobart’taki tersanede yapımı süren bu gemilerin, gelecekte Kattegat hattında hizmet vermesi planlanıyor.

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    Tekerine kilit takıldı, üç tekerle yola devam etti

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    emrahmt 3 gün önce

    tuhaf

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