Dünyanın en büyük elektrikli gemisi sefere başladı: 250 ton bataryaya sahip

40 MWsa’i aşan batarya kapasitesi
130 metre uzunluğundaki China Zorrilla, tek seferde 2.100 yolcu ve 225 araç taşıyabiliyor. Tamamen elektrikle çalışan feribotun enerji depolama kapasitesi 40 MWsa’in, yani 40 bin kWsa’in üzerinde.
Bu dev batarya sisteminin toplam ağırlığı ise 250 tonu aşıyor. Geminin hareketini, elektrikle çalışan sekiz su jeti tahrik ünitesi sağlıyor. Yüksek yolcu ve araç kapasitesine sahip feribot, bataryalı elektrikli sistemlerin büyük ticari gemilerde de kullanılabileceğini gösteren önemli örneklerden biri olarak öne çıkıyor.
Daha sessiz yolculuk, sıfır doğrudan egzoz emisyonu
Gemide içten yanmalı motor kullanılmadığından, seyir sırasında doğrudan egzoz emisyonu da oluşmuyor.
Incat CEO’su Robert Clifford, ticari seferlerin başlamasını şirket, Tazmanya ve küresel denizcilik sektörü için tarihi bir gelişme olarak nitelendiriyor. Clifford, Hobart’taki tersanede yüzlerce kişinin çalıştığı projede büyük teknik zorlukların aşıldığını ve geminin artık yalnızca batarya elektriğiyle yolcu taşımasının önemli bir başarı olduğunu belirtiyor.
Başlangıçta LNG ile çalışacaktı
Alüminyum katamaran gövdeye sahip gemi, böylece fosil yakıt kullanması planlanan bir projeden büyük ölçekli elektrikli deniz taşımacılığının örneklerinden birine dönüştü.
Benzer boyutlarda üç elektrikli feribot daha geliyor
Incat, China Zorrilla henüz inşa aşamasındayken benzer ölçekte yeni elektrikli gemiler için de sipariş aldı.
Şirket, Danimarkalı işletmeci Molslinjen için 129 metre uzunluğunda üç elektrikli feribot inşa ediyor. Hobart’taki tersanede yapımı süren bu gemilerin, gelecekte Kattegat hattında hizmet vermesi planlanıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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