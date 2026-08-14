Dünyanın en büyük elektrikli uçağı ilk uçuşunu yaptı: Yeni dönem başlıyor

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Tam Boyutta Gör Heart Aerospace tarafından geliştirilen X1 adlı tamamen elektrikli deneysel uçak ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Uçak, 27 dakika süren test boyunca yalnızca bataryalarından aldığı enerjiyle çalıştı. İlk uçuş 12 Ağustos tarihinde Plattsburgh Uluslararası Havalimanı'ndan gerçekleştirildi.

27 dakika havada kaldı

Yaklaşık 11.340 kilogram kalkış ağırlığına sahip X1, test uçuşunda 335 metre irtifaya ulaştı. Gerçekleştirilen uçuşta uçağın taksi, kalkış, tırmanış, manevra ve iniş dahil olmak üzere tam uçuş profili test edildi.

X1'in kanat açıklığı 32 metreye ulaşıyor. Bu ölçü, uçağı geleneksel bölgesel turboproplarla benzer bir boyut sınıfına taşıyor. Buna karşın prototipin kalkış ağırlığı, 19.500 kilogram seviyesindeki De Havilland Canada Dash 8-Q300 gibi bölgesel uçaklardan oldukça düşük. X1 ayrıca bu uçaklara kıyasla daha düşük hız ve menzil sunuyor.

Şirketin açıklamasına göre 27 dakikalık uçuşta 5 dolardan daha az elektrik tüketildi. Bu değer, özellikle havacılıkta yakıt maliyetlerinin operasyon giderlerindeki payı düşünüldüğünde elektrikli uçakların avantajını ortaya koyuyor.

30 kişilik ES-30 geliyor

X1, Heart Aerospace'in asıl hedefi olan ES-30 hibrit-elektrikli bölgesel uçağın öncüsü konumunda. Sabit kanatlı olarak tasarlanan ES-30, 30 yolcu taşıyacak ve bölgesel havalimanları arasındaki kısa mesafeli uçuşlara odaklanacak.

Tam Boyutta Gör Şirkete göre ES-30, geleneksel bölgesel uçaklara kıyasla yüzde 40 daha düşük işletme maliyetine sahip olacak. Tamamen elektrikli uçuş menzilinin yaklaşık 201 kilometre, hibrit sistem kullanıldığında ise toplam menzilin yaklaşık 805 kilometre olması planlanıyor.

Şirket ayrıca başlangıçta tek pilotla işletilecek ES-30'un ilerleyen dönemde otonom uçuşlara geçiş için temel oluşturabileceğini öngörüyor. Heart Aerospace, ES-30'u 2031'de hizmete sokmayı hedefliyor.

Elektrikli uçakların tek avantajı sağladıkları yakıt tasarrufu değil. Bunun yanında elektrik motorlar hem daha düşük bakım hem de daha düşük işletme maliyetleri sunuyor. Şirkete göre bunlar ayrıca daha güvenilir.

Elektrikli havacılığın önündeki temel sorun ise bataryaların enerji yoğunluğu. Uçak yakıtı, kilogram başına bataryalardan çok daha fazla enerji sağlayabiliyor. Ancak batarya teknolojilerindeki ilerlemeler sayesinde bu alanda gelişimin hızlanması bekleniyor.

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