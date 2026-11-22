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Oynat Dünyanın en büyük elektrikli dökme yük gemisi BRF Froan, Çin'den Norveç'e doğru yola çıktı. 130 metre uzunluğundaki gemi; dev bataryası, rüzgar yelkenleri ve güneş panelleriyle Norveç kıyılarında mermer taşıyacak. Limanlarda şarj edilecek tamamen elektrikli bu sistem, yılda yaklaşık 9 bin ton karbondioksit emisyonunu engelleyerek deniz taşımacılığında yeşil bir dönüşüm başlatıyor. 52 milyon dolarlık çevreci projenin ikinci gemisinin ise 2027 yılında teslim edilmesi planlanıyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Batarya ile çalışan dünyanın en büyük dökme yük gemisi BRF Froan, Çin'deki tersaneden ayrılarak Norveç'e doğru yola çıktı. Jiangsu SOHO Marine Heavy Industry tarafından Norveçli denizcilik şirketi Berge Rederi için inşa edilen gemi, Norveç'e ulaştığında 23,5 MWh kapasiteli dev bir batarya sistemiyle donatılacak.

129,9 metre uzunluğundaki ve 13.250 DWT yük taşıma kapasitesine sahip gemi, Norveç kıyılarında mermer taşımacılığında kullanılacak. Geminin en dikkat çekici özelliklerinden biri ise uzun mesafeli deniz taşımacılığını tamamen elektrik enerjisiyle gerçekleştirecek olması. Berge Rederi, güzergahın her iki ucuna kurulacak şarj istasyonları sayesinde geminin ihtiyaç duyduğu enerjiyi limanlarda depolayacağını belirtiyor.

İki dev rotor yelkeni enerji tüketimini azaltacak

BRF Froan, batarya sisteminin yanı sıra rüzgar enerjisinden yararlanan iki rotor yelkeniyle de öne çıkıyor. Her biri 24 metre yüksekliğinde ve 4 metre genişliğinde olan silindirik yapılar, dönerken rüzgarın oluşturduğu aerodinamik kuvvetten yararlanarak gemiye ek itiş sağlayacak. Böylece ana tahrik sisteminin ihtiyaç duyduğu elektrik miktarı azaltılacak.

Tam Boyutta Gör Berge Rederi'nin hesaplamalarına göre iki rotor yelkeni, sefer başına ortalama 339 kW güç tasarrufu sağlayacak. Ayrıca gemide yükleme ve boşaltma işlemlerinde kullanılmak üzere elektrikli bir ekskavatör bulunacak. Şirket, geminin ambar kapaklarına toplam 1.000 metrekarelik güneş paneli yerleştirmeyi de planlıyor.

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Geminin çalışacağı güzergahın uzunluğu ise yaklaşık 426 kilometre (230 deniz mili) uzunluğunda olacak. Her iki limanda kurulacak kıyı şarj altyapısı, geminin bataryalarını yeniden doldurmasını sağlayacak. Bu tesislerin yıllık elektrik tüketiminin 5,13 milyon kWh olması bekleniyor.

Yılda binlerce ton emisyonu önleyecek

BRF Froan, beş yıllık sözleşme kapsamında çıkarılan mermeri işleme tesisine taşıyacak. Yılda 13.000 tona kadar mermer taşıması planlanan gemi, bu tesiste kalsiyum karbonata dönüştürülecek hammaddenin nakliyesini üstlenecek. Kalsiyum karbonat ise farklı endüstrilerde kullanılan önemli bir malzeme olarak öne çıkıyor.

Şirketin tahminlerine göre BRF Froan, geleneksel yakıtla çalışan gemilere kıyasla yılda yaklaşık 9.000 ton karbondioksit (CO₂) ve 200 ton azot oksit (NOx) emisyonunu önleyecek.

BRF Froan projesinin toplam maliyeti yaklaşık 500 milyon Norveç kronu (52 milyon dolar) seviyesinde. Bu tutarın 270 milyon Norveç kronu (28 milyon dolar) Norveç'in Enova programı ve NOx Fonu tarafından karşılanıyor. Şirket, elektrikli deniz taşımacılığı yatırımlarını tek gemiyle sınırlı tutmayacak. BRF Froya adlı ikinci geminin inşası da Çin'de devam ediyor. İkinci geminin 2027 yılında teslim edilmesi planlanıyor.

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