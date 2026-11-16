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    Dünyanın en büyük insansız kargo uçağı ilk uçuşunu gerçekleştirdi

    Dünyanın en büyük insansız kargo uçağı W5000, ilk test uçuşunu tamamladı. 5 ton yük taşıyabilen uçak, 2.600 kilometre menzili ve otonom uçuş kabiliyetiyle dikkat çekiyor.

    Dünyanın en büyük insansız kargo uçağı ilk uçuşunu gerçekleştirdi Tam Boyutta Gör

    Çinli havacılık şirketi Air White Whale tarafından geliştirilen W5000, 14 Kasım'da Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde ilk teknik doğrulama uçuşunu gerçekleştirdi. Dünyanın en büyük insansız kargo uçağı olarak tanımlanan araç, yaklaşık 600 metrelik pist koşusunun ardından havalandı. 2.000 metre irtifaya ulaşan uçak, yaklaşık 30 dakika boyunca havada kaldıktan sonra güvenli şekilde iniş yaptı.

    Uçuş kapsamında uçağın otonom uçuş kabiliyeti, veri bağlantıları ve farklı sistemlerinin birbiriyle uyumu test edildi. Özellikle yerli üretim motor, uçuş kontrol sistemleri, aviyonikler ve haberleşme ekipmanlarının yer kontrol sistemleriyle koordinasyonu değerlendirildi.

    5 ton yük taşıyabiliyor, 2.600 km menzile sahip

    W5000, 5 ton azami yük kapasitesi, 2.600 kilometre menzil ve 65 metreküpün üzerinde kargo hacmi sunuyor. Bu özellikleriyle bölgesel ve bölgeler arası yük taşımacılığı için tasarlanan büyük insansız hava araçları arasında yer alıyor.

    Uçağın dikkat çeken özelliklerinden biri de yerli üretim bileşenlere dayanması. W5000'de kullanılan 220 bin parçanın tamamı Çinli üreticilerden tedarik ediliyor. Bunlar arasında motor, uçuş kontrol ve aviyonik sistemleri de bulunuyor.

    Güç ihtiyacını Çin'de geliştirilen turboprop motordan karşılayan uçakta karbon fiber kompozit malzemelere de geniş ölçüde yer verilmiş. Gövde yapısının yaklaşık yüzde 65'ini karbon fiber kompozitler oluşturuyor. Bu sayede yapısal dayanıklılık korunurken uçağın ağırlığının azaltılması ve taşıma kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

    Maliyeti yüzde 60 düşürebilir

    Dünyanın en büyük insansız kargo uçağı ilk uçuşunu gerçekleştirdi Tam Boyutta Gör

    W5000, bünyesinde pilot taşımadan otonom uçuş sistemleri ve yer kontrol merkezleri aracılığıyla işletilecek şekilde tasarlandı. Bu yaklaşım, kokpit ekipmanları ve uçuş personeli gibi maliyet kalemlerinin ortadan kaldırılmasını sağlıyor.

    Air White Whale, uçağın ton-kilometre başına lojistik maliyetinin benzer kapasitedeki geleneksel mürettebatlı kargo uçaklarına kıyasla yüzde 60'tan fazla daha düşük olabileceğini öngörüyor. Bu avantajda mürettebat ihtiyacının ortadan kalkmasının yanı sıra hafif kompozit gövdenin yakıt tüketimini azaltması da etkili olacak.

    Şirket, W5000'i bölgesel lojistik, şehirler ve bölgeler arası yük taşımacılığı, soğuk zincir lojistiği ve acil yardım malzemelerinin ulaştırılması gibi farklı alanlarda kullanmayı planlıyor.

    Ticari kullanıma geçiş için hazırlıklarını sürdüren Air White Whale, uçak için 835 niyet mektubu aldığını açıkladı. Bu talepler arasında Çinli lojistik şirketlerinin ilgisi de bulunuyor. Şirketin hedefi, W5000 ile ticari operasyonlara 2027 yılının sonuna kadar başlamak.

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