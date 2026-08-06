Dünyanın en büyük kamerası evrenin derinliklerini görüntüledi: 500 binden fazla galaksi!

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Tam Boyutta Gör Şili'deki Vera C. Rubin Gözlemevi, dünyanın en büyük dijital kamerası olan 3,2 gigapiksellik LSST Kamerası ile evrenin daha önce ayrıntılı biçimde incelenmiş bölgelerinden birini görüntüledi. Yeni görüntü, tek bir karede 500 binden fazla uzak galaksiyi bir araya getiriyor.

Görüntü, Rubin Gözlemevi'nin 8,4 metrelik Simonyi Gözlem Teleskobu'na monte edilen LSST Kamerası tarafından çekilen yüzlerce ayrı gözlemin üst üste bindirilmesiyle oluşturuldu. Ortaya çıkan sonuç, gökbilimcilere çok geniş bir kozmik bölgeyi son derece yüksek çözünürlükle inceleme fırsatı sunuyor.

Dünyanın en büyük dijital kamerası

LSST Kamerası, toplam 189 ayrı CCD sensörden oluşuyor. Bu sensörler dev bir taşıyıcı yapı üzerinde hassas şekilde bir araya getirilmiş durumda. Yaklaşık 3.000 kilogram ağırlığındaki kamera, boyutları açısından küçük bir otomobili andırıyor.

Kameranın 3,2 gigapiksellik sensörü, gelecekte gerçekleştirilecek geniş kapsamlı gökyüzü taramasının temelini oluşturacak. Rubin Gözlemevi'nin ana bilim operasyonları kapsamında kamera, yaklaşık 10 yıl boyunca her gece 700'e kadar yüksek çözünürlüklü görüntü yakalayacak.

Bu devasa veri setinin amacı yalnızca uzak galaksilerin fotoğraflarını çekmek değil. Bilim insanları aynı gökyüzü bölgelerini tekrar tekrar görüntüleyerek zaman içinde değişen kozmik olayları da takip edecek.

Hubble'ın yıllardır incelediği COSMOS bölgesi

Yeni görüntünün merkezinde COSMOS (Cosmic Evolution Survey Deep Field) olarak bilinen gökyüzü bölgesi bulunuyor. Bu alan, Hubble Space Telescope tarafından 2003-2005 yılları arasında kapsamlı şekilde gözlemlenmiş ve o tarihten bu yana astronomların en çok araştırdığı bölgelerden biri haline gelmiş durumda.

Tam Boyutta Gör COSMOS bölgesinin seçilmesinin önemli nedenlerinden biri, hem Dünya'dan hem de uzaydan gözlemlenebilmesi. Bölgede farklı türlere ve yaşlara ait 2 milyondan fazla tanımlanmış galaksi bulunuyor. Bu nedenle COSMOS, galaksilerin oluşumunu ve milyarlarca yıllık kozmik evrimini araştırmak için adeta doğal bir laboratuvar görevi görüyor.

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Galaksilerin zaman içindeki değişimini gösterecek

Rubin Gözlemevi'nin yeni görüntüsü, COSMOS hakkında daha önce toplanan devasa gözlem arşivine yeni bir veri katmanı ekliyor. LSST Kamerası'nın olağanüstü çözünürlüğü sayesinde bilim insanları, bölgedeki galaksileri ve diğer gök cisimlerini daha ayrıntılı şekilde inceleyebilecek.

Ancak asıl önemli nokta, COSMOS'un Rubin'in görevi boyunca defalarca görüntülenecek olması. Bu tekrar eden gözlemler sayesinde astronomlar, süpernovalar ve diğer patlayıcı geçici olaylar gibi kısa süreli kozmik değişimleri tespit edebilecek. Aynı zamanda galaksilerin ve diğer gök cisimlerinin zaman içinde nasıl değiştiği de takip edilebilecek.

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