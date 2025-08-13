Dünyanın en büyük kapalı döngü hidrojen enerji sistemi kuruluyor

Proje, büyük ölçekli hidrojenle çalışan enerji üretiminin uygulanabilirliğini kanıtlamayı hedefliyor. Bu türbin, hidrojen-doğal gaz karışımı yerine tamamen hidrojenle çalışacak ve ölçeği açısından bir ilk olacak.
Yüzde 100 hidrojen türbini
Bu proje, Ejingke rüzgar-güneş-hidrojen entegre yeşil amonyak projesi kapsamında hayata geçiriliyor. Projeyi, Mingyang Smart Energy’nin bir iştiraki olan Mingyang Hydrogen ile Shenzhen Energy birlikte geliştiriyor.
Aktarılanlara göre türbin, 500 MW'lık bir rüzgar enerjisi kapasitesine sahip olacak. Sistem, ayrıca 5MW’lık bağımsız güneş enerjisi ve saatte yaklaşık 4,3 ton hidrojen üreten 240 MW kapasiteli elektrolize sahip olacak. Depolama için 12 adet 1.875 m³ kapasiteli küresel tank kullanılacak tesiste yıllık 150.000 ton yeşil amonyak üretimi de gerçekleştirilecek.
“Elektrik–hidrojen–elektrik” döngüsü
Hedefler güzel olsa da bazı eleştiriler de mevcut. Özellikle elektroliz, depolama ve yanma sırasındaki enerji kayıplarına dikkat çekiliyor. Bunun yüksek enerji maliyetlerine yol açabileceğini belirtiyor.