    Dünyanın en büyük kapalı döngü hidrojen enerji sistemi kuruluyor

    Rüzgar, güneş, hidrojen ve yeşil amonyağı tek bir kapalı döngü enerji sisteminde birleştiriliyor. Tesis, 30 MW’lık türbini tamamen hidrojenle çalıştırarak dünya ölçeğinde bir ilke imza atacak.

    Çin, 30 MW kapasiteli ve tamamen hidrojenle çalışan bir türbinin inşasına başladı. Ordos’taki yüksek teknoloji endüstri gelişim bölgesine entegre edilecek bu türbin, rüzgar, güneş, hidrojen depolama, elektroliz ve yeşil amonyak üretimini bir araya getiren bir kapalı döngü enerji sistemi içinde çalışacak.

    Proje, büyük ölçekli hidrojenle çalışan enerji üretiminin uygulanabilirliğini kanıtlamayı hedefliyor. Bu türbin, hidrojen-doğal gaz karışımı yerine tamamen hidrojenle çalışacak ve ölçeği açısından bir ilk olacak.

    Yüzde 100 hidrojen türbini

    Daha önce Japonya’nın Kawasaki Heavy Industries (2020) ve Siemens (2023) %100 hidrojenle çalışan türbin modellerini tanıtmıştı. Ancak Çin’deki proje, türbinin doğrudan büyük ölçekli yenilenebilir enerji ve sahada depolama ile entegre edildiği ilk örnek olacak. Yani bu türbin, tamamen hidrojenle çalışan ve entegre sistem içinde yer alan ilk büyük ölçekli türbin olma özelliğini taşıyor.

    Bu proje, Ejingke rüzgar-güneş-hidrojen entegre yeşil amonyak projesi kapsamında hayata geçiriliyor. Projeyi, Mingyang Smart Energy’nin bir iştiraki olan Mingyang Hydrogen ile Shenzhen Energy birlikte geliştiriyor.

    Aktarılanlara göre türbin, 500 MW'lık bir rüzgar enerjisi kapasitesine sahip olacak. Sistem, ayrıca 5 MW’lık bağımsız güneş enerjisi ve saatte yaklaşık 4,3 ton hidrojen üreten 240 MW kapasiteli elektrolize sahip olacak. Depolama için 12 adet 1.875 m³ kapasiteli küresel tank kullanılacak tesiste yıllık 150.000 ton yeşil amonyak üretimi de gerçekleştirilecek.

    “Elektrik–hidrojen–elektrik” döngüsü

    Projenin nihai amacı, bir “elektrik–hidrojen–elektrik” kapalı döngü sistemi kurmak. Bu sistemle yenilenebilir enerji hidrojen üretimi için kullanılacak, depolanacak yenilenebilir enerji üretiminin düşük olduğu dönemlerde tekrar elektrik üretiminde değerlendirilecek. Bu sayede şebeke kararlılığı artırılacak ve arz kesintileri minimize edilecek.

    Hedefler güzel olsa da bazı eleştiriler de mevcut. Özellikle elektroliz, depolama ve yanma sırasındaki enerji kayıplarına dikkat çekiliyor. Bunun yüksek enerji maliyetlerine yol açabileceğini belirtiyor.

