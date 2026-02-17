Giriş
    ABD'ye ait dünyanın en büyük nükleer uçak gemisi Akdeniz’e giriş yaptı

    Dünyanın en büyük nükleer uçak gemisi USS Gerald R. Ford, İran gerilimi tırmanırken Orta Doğu’ya yöneldi. ABD’nin bölgedeki askeri varlığı iki uçak gemisiyle güçleniyor.

    Dünyanın en büyük nükleer uçak gemisi Akdeniz’e giriş yaptı Tam Boyutta Gör
    ABD Donanması’nın en gelişmiş ve dünyanın en büyük nükleer uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford, son dönemde artan İran gerilimi nedeniyle Orta Doğu’ya doğru ilerliyor. Geminin Cebelitarık Boğazı’ndan geçerek Akdeniz’e giriş yaptığı bildiriliyor. ABD, dev uçak gemisini daha önce Venezuela operasyonu sırasında Karayipler’e konuşlandırmıştı.

    Başkan Donald Trump’ın talimatıyla Ford Taarruz Grubu’nun Karayipler’den ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) sorumluluk sahasına kaydırıldığı açıklandı. Bölgeye ulaşmasının ardından geminin halihazırda görev yapan USS Abraham Lincoln ile birlikte faaliyet göstermesi ve böylece ABD’nin bölgedeki askeri varlığının güçlendirilmesi bekleniyor. Bu hareket, Haziran 2025’te Norfolk’tan başlayan uzun soluklu deniz görevlerinin devamı niteliğinde.

    Uzayan görev süresi tartışma yaratıyor

    Görev emri uygulanmış olsa da ABD Donanması’nın en üst düzey subayı olan Deniz Harekâtları Komutanı (CNO) Amiral Daryl Caudle’ın daha önce yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi. Caudle, planlanan takvimin ötesine geçen konuşlandırmalara karşı “itiraz edeceğini” belirtmiş, bunun mürettebat sağlığı ve gemi bakım döngüleri üzerinde ciddi baskı yaratabileceğine dikkat çekmişti.

    Uzun süreli görevlerin özellikle yaklaşık yedi ay olarak planlanan standart konuşlandırma sürelerini aşması durumunda “önemli etkiler” doğurduğu vurgulanıyor. Kritik sistemlerde aşınma artarken gemi limana döndüğünde yapılması gereken bakım ve onarım kalemleri genişliyor. Bu da zaten karmaşık olan bakım paketlerinin daha da büyümesine yol açıyor.

    Ford’un denizde geçirdiği süre şimdiden sekiz aya yaklaşmış durumda. Bu tablo, yalnızca tek bir gemiyi değil, tüm uçak gemisi filosunun planlamasını etkileyebilecek lojistik ve teknik sonuçlar doğurabilir.

    Bakım döngüleri neden hayati öneme sahip?

    Dünyanın en büyük nükleer uçak gemisi Akdeniz’e giriş yaptı Tam Boyutta Gör
    Uçak gemileri, hizmetteki en karmaşık askeri platformlar arasında yer alıyor. Her konuşlandırma sonrası kapsamlı teknik kontrollerden geçen bu gemilerde rutin bakım süreçleri genellikle altı ay civarında sürüyor. Daha büyük modernizasyon ya da yenileme çalışmaları ise aylar hatta yıllar alabiliyor ve milyarlarca dolarlık maliyetler ortaya çıkarabiliyor.

    Son yıllarda artan operasyonel talep nedeniyle konuşlandırma sürelerinin uzadığı görülüyor. 2021’den bu yana bazı taarruz gruplarının ortalama görev süresi geleneksel yedi ay yerine dokuz aya yaklaşmış durumda. Bu eğilim, hem artan küresel askeri yükü hem de bakım süreçlerindeki gecikmeleri gözler önüne seriyor. Aktarılanlara göre eğer USS Gerald R. Ford’un görevi Nisan ortasının ötesine uzarsa gemi, Vietnam Savaşı’ndan bu yana en uzun süreyle konuşlandırılan ABD uçak gemisi olabilir. Ford, halihazırda 238 gündür görevde ve bunun 300 günü aşması bekleniyor.

    Öte yandan Ford’un Akdeniz’e gelmesi ABD’nin İran ile süren gerilim sürecinde askeri caydırıcılığı artırma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bölgede aynı anda iki uçak gemisi taarruz grubunun görev yapması, deniz ve hava gücü yoğunluğunu ciddi ölçüde artırarak bölgesel güvenlik dengelerini etkileyebilir. Trump, ek uçak gemisinin “bir anlaşmaya varılamaması ihtimaline karşı” gerekli olabileceğini ifade etmişti.

    USS Gerald R. Ford ile muharip unsur sayısı artıyor

    Dünyanın en büyük nükleer uçak gemisi Akdeniz’e giriş yaptı Tam Boyutta Gör
    USS Gerald R. Ford, boyutları ve teknik kapasitesiyle sınıfının en iddialı platformu olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 337 metre uzunluğa sahip olan gemi, tam yüklü durumda 100 bini aşkın ton deplasmana ulaşıyor. Genişliği uçuş güvertesinde yaklaşık 78 metreyi bulurken, gövde genişliği yaklaşık 41 metre seviyesinde.

    Nimitz sınıfının yerini almak üzere geliştirilen Ford sınıfının ilk gemisi olan platform, iki adet A1B nükleer reaktörle çalışıyor. Bu yeni nesil reaktörler önceki sınıfa kıyasla daha fazla elektrik üretme kapasitesi sunuyor ve elektromanyetik sistemlerin beslenmesini mümkün kılıyor. Geminin azami hızı 30 knot’un (yaklaşık 56 km/s) üzerinde.

    Dünyanın en büyük nükleer uçak gemisi Akdeniz’e giriş yaptı Tam Boyutta Gör
    USS Gerald R. Ford’un en dikkat çekici teknolojik yeniliklerinden biri, geleneksel buharlı mancınık sisteminin yerini alan EMALS (Elektromanyetik Uçak Fırlatma Sistemi). Bu sistem, uçakların daha hassas ve daha düşük mekanik stresle fırlatılmasını sağlıyor. Ayrıca gelişmiş AAG (Advanced Arresting Gear) yakalama sistemi sayesinde iniş operasyonlarında da modernize edilmiş bir yapı sunuluyor.

    Gemide yaklaşık 4.500 personel görev yapabiliyor. Bu sayıya gemi mürettebatı ile hava kanadı personeli dahil. Hava kanadı kapasitesi görev profiline göre değişmekle birlikte 75’ten fazla hava aracı taşıyabiliyor. Bu envanterde F/A-18 Super Hornet savaş uçakları, F-35C Lightning II, E-2D Hawkeye erken ihbar uçakları, EA-18G Growler elektronik harp uçakları ve MH-60R/S Seahawk helikopterleri yer alabiliyor.

    Uydu görüntüleri üzerinden yapılan doğrulamalara göre Washington, bölgede en az 12 savaş gemisini aktif olarak konumlandırmış bulunuyor.

    Halihazırda konuşlu olan USS Abraham Lincoln, Nimitz sınıfı nükleer tahrikli bir uçak gemisi olarak görev yapıyor. İki nükleer reaktör ve dört şaftlı tahrik sistemiyle çalışan gemi, 30 knot’un (yaklaşık 56 km/s) üzerinde hıza ulaşabiliyor. Nükleer güç sayesinde menzil sınırlaması bulunmayan platformun tam yük deplasmanı yaklaşık 88 bin ton seviyesinde. Lincoln, beraberinde Ford gibi üç Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyeri taşıyor. Gemi, görev konfigürasyonuna bağlı olarak yaklaşık 90 hava aracı konuşlandırabiliyor. Bu hava filosunda F-35 savaş uçakları da yer alıyor.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/military/uss-gerald-ford-iran https://www.bbc.com/news/articles/c1d64p3q2d0o
