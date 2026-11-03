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    Dünyanın en büyük PCIe ekran kartı keşfedildi: Tek kartta 4 GPU

    AMD'nin daha önce hiç tanıtmadığı dört GPU'lu Radeon RX 470 prototipi ortaya çıktı. 32 GB GDDR5 belleğe sahip kartın, kripto para madenciliği için geliştirildiği düşünülüyor.

    Dünyanın en büyük PCIe ekran kartı keşfedildi: Tek kartta 4 GPU Tam Boyutta Gör
    AMD'nin geçmişte geliştirdiği ancak hiçbir zaman piyasaya sürmediği sıra dışı ekran kartlarından biri gün yüzüne çıktı. DYII-XQ570 V1.0 model numarasını taşıyan prototip, tek bir PCB üzerinde dört Radeon RX 470 grafik işlemcisini bir araya getiriyor. Toplam 32 GB GDDR5 belleğe sahip olan kartın, kripto para madenciliği amacıyla tasarlandığı tahmin ediliyor.

    Dört adet 8 pin güç bağlantısı bulunuyor

    Ortaya çıkan fotoğraflara göre kart üzerinde dört ayrı GPU, 2x2 düzeninde konumlandırılmış. Her grafik işlemcisine sekiz adet GDDR5 bellek yongası eşlik ediyor. SK Hynix üretimi H5GC8H24MJR model numaralı belleklerin her biri 1 GB kapasite sunuyor. Böylece her GPU'ya 8 GB olmak üzere toplamda 32 GB bellek kapasitesi sağlanıyor. Ancak bu belleklerin dört GPU arasında ortak kullanılmadığını, her işlemcinin kendi 8 GB belleğine sahip olduğunu belirtelim.

    Kartın bağlantı ve güç tasarımı da oyun odaklı ekran kartlarından oldukça farklı. PCB üzerinde dört adet 8 pin PCIe güç bağlantısı yer alıyor. Ayrıca standart ekran kartlarında yaygın olarak kullanılan PCIe x16 yerine PCIe x8 arayüzü tercih edilmiş. Görüntü çıkışı tarafında ise yalnızca bir HDMI bağlantısı bulunuyor.

    Dünyanın en büyük PCIe ekran kartı keşfedildi: Tek kartta 4 GPU Tam Boyutta Gör
    Bu tercihler, kartın oyun sistemlerinden ziyade kripto para madenciliği için geliştirildiğine işaret. Madencilik iş yüklerinde PCIe bant genişliğinin oyunlara kıyasla daha az önem taşıması, x8 bağlantının tercih edilmesini açıklayabilir. Dört adet 8 pin güç bağlantısı teorik olarak toplam 600W'a kadar güç sağlayabiliyor. Ancak prototipin gerçek güç tüketimi henüz bilinmiyor.

    Fotoğrafta kartın soğutma sistemi bulunmuyor. Bu nedenle dört GPU'nun nasıl soğutulmasının planlandığı veya ürünün pasif soğutmayla çalışan bir sunucu sistemine göre tasarlanıp tasarlanmadığı belirsiz.

    AMD tarafından hiçbir zaman tanıtılmadı

    Çoklu GPU'lu Polaris kartlar geçmişte de görülmüştü. Sapphire, Ağustos 2021'de iki Radeon RX 570 GPU ve toplam 16 GB belleğe sahip bir madencilik kartı geliştirmişti. Yeni ortaya çıkan AMD prototipi ise GPU sayısını dörde, toplam bellek kapasitesini 32 GB'a çıkarıyor.

    PCB üzerindeki AMD logosu, kartın şirket tarafından geliştirildiğini doğruluyor. Ancak AMD, DYII-XQ570 V1.0 modelini hiçbir zaman resmi olarak duyurmadı. Fotoğrafın paylaşılmasıyla birlikte prototip ilk kez görüntülenmiş oldu. Kartın hangi dönemde geliştirildiği, performansı ve ticari kullanıma sunulup sunulmadığı ise henüz bilinmiyor.

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