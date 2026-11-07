Çin, dünyanın en büyük sıvı hava enerji depolama tesisini devreye aldı

Yapay Zeka Özeti:
- Çin, 60 megavat gücündeki dünyanın en büyük sıvı hava enerji depolama tesisini şebekeye bağladı. Qinghai eyaletinde kurulan tesis, fazla yenilenebilir enerjiyi havayı eksi 194 derecede sıvılaştırarak depoluyor. 10 saat boyunca kesintisiz elektrik sağlayan sistem, yaklaşık 30 bin hanenin yıllık ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye sahip. Yerli imkanlarla inşa edilen bu dev proje, fosil yakıtlardan bağımsız bir depolama çözümü sunuyor.
Bu habere ait diğer ses dosyaları:
Seslendirme ve özetler yapay zeka ile oluşturulmuştur.
Sıvı hava teknolojisiyle 10 saat boyunca elektrik sağlayabiliyor
60 MW nominal güç çıkışına ve 600 MWh enerji depolama kapasitesine sahip tesis, tam kapasitede 10 saat boyunca kesintisiz elektrik sağlayabilecek şekilde tasarlandı. CGDG'nin açıklamasına göre sistem, her gün yaklaşık 600 MWh fazla yenilenebilir enerjiyi depolayabilecek. Yıllık elektrik üretiminin ise yaklaşık 180 GWh seviyesine ulaşması bekleniyor. Bu miktar, yaklaşık 30 bin hanenin yıllık elektrik tüketimine karşılık geliyor.
Sistem, enerji depolamak için lityum iyon bataryalar yerine atmosferik havayı kullanıyor. Elektrik talebinin düşük olduğu ve güneş ya da rüzgar santrallerinden fazla üretim yapıldığı dönemlerde devreye giren sistem, elektriği havayı sıvılaştırmak için kullanıyor.
Sistem nasıl çalışıyor?
Elektriğe ihtiyaç duyulduğunda ise depolanan sıvı hava yeniden basınçlandırılıyor, ısıtılıyor ve gaz haline dönüştürülüyor. Genleşen gaz türbinleri döndürerek jeneratörlerin elektrik üretmesini sağlıyor. Buharlaşma sırasında ortaya çıkan soğuk enerji de geri kazanılarak sonraki şarj döngülerinde kullanılmak üzere depolanıyor. Böylece sistem, hem sıkıştırma sırasında açığa çıkan ısıdan hem de sıvılaştırma ve gazlaştırma süreçlerindeki sıcaklık farklarından yararlanıyor.
Tüm ana ekipmanlar Çin'de üretildi
Projenin dikkat çeken özelliklerinden biri de yerli teknoloji kullanımına verdiği önem oldu. Büyük santrifüj kompresörler, sıvı genleştiriciler, kriyojenik ısı eşanjörleri ve entegre kontrol sistemleri dahil olmak üzere sistemin temel bileşenleri Çin'de geliştirildi. CGDG, ana ekipmanların tamamının yerli üretim olduğunu ve projede yüzde 100 yerlilik oranına ulaşıldığını açıkladı.
Sıvı hava enerji depolamanın önemli avantajlarından biri, geleneksel basınçlı hava enerji depolama sistemlerinin aksine belirli jeolojik oluşumlara ihtiyaç duymaması. Basınçlı havayı depolamak için uygun yer altı mağaralarına veya özel jeolojik yapılara ihtiyaç duyulabilirken sıvı hava, yalıtımlı tanklarda saklanabiliyor. Bu durum, teknolojinin farklı bölgelerde kurulmasını kolaylaştırıyor. Ayrıca sistemdeki döner makineler, elektrik şebekesine atalet desteği sağlayarak şebeke kararlılığına katkıda bulunabiliyor.
Çin, uzun süreli enerji depolama yatırımlarını artırıyor
Tesisin Qinghai eyaletindeki Qaidam Havzası'nda kurulması da stratejik önem taşıyor. Güneş ve rüzgar enerjisi bakımından zengin olan bölge, zaman zaman elektrik talebinin üzerinde üretim gerçekleştiriyor. Sıvı hava enerji depolama sistemi, bu fazla elektriğin daha sonra talebin yükseldiği saatlerde kullanılmasına olanak tanıyor.
Çin, lityum iyon bataryaların yanı sıra uzun süreli enerji depolama için farklı teknolojilere de yatırım yapıyor. Basınçlı hava depolama, vanadyum redoks akış bataryaları, sodyum iyon bataryalar ve termal enerji depolama sistemleri bu alanda geliştirilen alternatifler arasında bulunuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: