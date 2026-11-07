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    Çin, dünyanın en büyük sıvı hava enerji depolama tesisini devreye aldı

    Çin, 60 MW/600 MWh depolama kapasitesine sahip dünyanın en büyük sıvı hava enerji depolama tesisini devreye aldı. Sistem, fazla enerjiyi depolayarak 10 saat boyunca elektrik sağlayabiliyor.

    Dünyanın en büyük sıvı hava enerji depolama tesisi devreye girdi Tam Boyutta Gör
    Çin, yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektriğin daha verimli kullanılmasını sağlayacak uzun süreli enerji depolama teknolojilerinde önemli bir adım attı. Ülkenin kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde inşa edilen 60 MW/600 MWh kapasiteli sıvı hava enerji depolama (LAES) tesisi, 30 Ekim'de elektrik şebekesine bağlanarak üretime başladı. Projeyi geliştiren China Green Development Investment Group (CGDG), tesisin hem güç hem de enerji kapasitesi bakımından dünyanın en büyük şebeke bağlantılı sıvı hava enerji depolama tesisi olduğunu belirtiyor.

    Sıvı hava teknolojisiyle 10 saat boyunca elektrik sağlayabiliyor

    60 MW nominal güç çıkışına ve 600 MWh enerji depolama kapasitesine sahip tesis, tam kapasitede 10 saat boyunca kesintisiz elektrik sağlayabilecek şekilde tasarlandı. CGDG'nin açıklamasına göre sistem, her gün yaklaşık 600 MWh fazla yenilenebilir enerjiyi depolayabilecek. Yıllık elektrik üretiminin ise yaklaşık 180 GWh seviyesine ulaşması bekleniyor. Bu miktar, yaklaşık 30 bin hanenin yıllık elektrik tüketimine karşılık geliyor.

    Sistem, enerji depolamak için lityum iyon bataryalar yerine atmosferik havayı kullanıyor. Elektrik talebinin düşük olduğu ve güneş ya da rüzgar santrallerinden fazla üretim yapıldığı dönemlerde devreye giren sistem, elektriği havayı sıvılaştırmak için kullanıyor.

    Sistem nasıl çalışıyor?

    Dünyanın en büyük sıvı hava enerji depolama tesisi devreye girdi Tam Boyutta Gör
    Şarj aşamasında fazla elektrik, üç kademeli santrifüj kompresörleri çalıştırarak arıtılmış havayı yaklaşık 7 MPa basınca kadar sıkıştırıyor. Bu işlem sırasında ortaya çıkan ısı geri kazanılarak sıcaklığı 195 dereceye kadar ulaşan sıcak su şeklinde depolanıyor. Sıkıştırılan hava daha sonra, çok aşamalı soğutma işleminden geçirildikten sonra yaklaşık eksi 194 dereceye kadar soğutularak sıvılaştırılıyor. Elde edilen sıvı hava, yalıtımlı kriyojenik tanklarda ve atmosfer basıncına yakın koşullarda saklanıyor. 

    Elektriğe ihtiyaç duyulduğunda ise depolanan sıvı hava yeniden basınçlandırılıyor, ısıtılıyor ve gaz haline dönüştürülüyor. Genleşen gaz türbinleri döndürerek jeneratörlerin elektrik üretmesini sağlıyor. Buharlaşma sırasında ortaya çıkan soğuk enerji de geri kazanılarak sonraki şarj döngülerinde kullanılmak üzere depolanıyor. Böylece sistem, hem sıkıştırma sırasında açığa çıkan ısıdan hem de sıvılaştırma ve gazlaştırma süreçlerindeki sıcaklık farklarından yararlanıyor.

    Tüm ana ekipmanlar Çin'de üretildi

    Projenin dikkat çeken özelliklerinden biri de yerli teknoloji kullanımına verdiği önem oldu. Büyük santrifüj kompresörler, sıvı genleştiriciler, kriyojenik ısı eşanjörleri ve entegre kontrol sistemleri dahil olmak üzere sistemin temel bileşenleri Çin'de geliştirildi. CGDG, ana ekipmanların tamamının yerli üretim olduğunu ve projede yüzde 100 yerlilik oranına ulaşıldığını açıkladı.

    Sıvı hava enerji depolamanın önemli avantajlarından biri, geleneksel basınçlı hava enerji depolama sistemlerinin aksine belirli jeolojik oluşumlara ihtiyaç duymaması. Basınçlı havayı depolamak için uygun yer altı mağaralarına veya özel jeolojik yapılara ihtiyaç duyulabilirken sıvı hava, yalıtımlı tanklarda saklanabiliyor. Bu durum, teknolojinin farklı bölgelerde kurulmasını kolaylaştırıyor. Ayrıca sistemdeki döner makineler, elektrik şebekesine atalet desteği sağlayarak şebeke kararlılığına katkıda bulunabiliyor.

    Çin, uzun süreli enerji depolama yatırımlarını artırıyor

    Tesisin Qinghai eyaletindeki Qaidam Havzası'nda kurulması da stratejik önem taşıyor. Güneş ve rüzgar enerjisi bakımından zengin olan bölge, zaman zaman elektrik talebinin üzerinde üretim gerçekleştiriyor. Sıvı hava enerji depolama sistemi, bu fazla elektriğin daha sonra talebin yükseldiği saatlerde kullanılmasına olanak tanıyor.

    Çin, lityum iyon bataryaların yanı sıra uzun süreli enerji depolama için farklı teknolojilere de yatırım yapıyor. Basınçlı hava depolama, vanadyum redoks akış bataryaları, sodyum iyon bataryalar ve termal enerji depolama sistemleri bu alanda geliştirilen alternatifler arasında bulunuyor.

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