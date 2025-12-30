Dünyanın en büyük “süper soğuk” hava bataryası devreye giriyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Çin, yenilenebilir enerji depolama alanında küresel ölçekte ses getirecek bir projeyi daha hayata geçirmeye hazırlanıyor. Ülke, kamuoyunda “Süper Soğuk Hava Bataryası” olarak da bilinen dünyanın en büyük sıvı hava enerji depolama tesisini kısa süre içinde faaliyete almayı planlıyor. Gobi Çölü’nde konumlanan tesis, hem kapasitesi hem de teknolojik altyapısıyla enerji depolama alanında fark yaratacak.

Gobi Çölü’nde inşa edilen tesis, dışarıdan bakıldığında bir dizi beyaz tanktan oluşuyor. Bu tankların içinde hava, özel sistemler yardımıyla sıkıştırılıyor ve -194 santigrat dereceye kadar soğutuluyor. Bu aşamada hava sıvı hale geliyor ve depolanıyor. Sıvılaştırılmış hava daha sonra kontrollü şekilde serbest bırakıldığında, hacmi 750 hattan fazla genişliyor. Ortaya çıkan bu güçlü genleşme enerjisi, türbinleri döndürerek elektrik üretiminde kullanılıyor. Böylece elektrik, kimyasal bataryalara ihtiyaç duyulmadan tamamen fiziksel bir süreçle depolanıp yeniden şebekeye veriliyor.

Saatlerce kesintisiz enerji üretecek

Çin medyasına göre “Super Air Power Bank” adı verilen tesis, işletmeye alınmaya neredeyse hazır durumda. Proje, China Green Development Investment Group tarafından, Çin Bilimler Akademisi’ne bağlı TIPC-CAS iş birliğiyle geliştiriliyor. Tesis, tek bir deşarj döngüsünde 600 bin kilovat-saat (kWh) elektrik sağlayabiliyor ve 10 saat boyunca kesintisiz çalışabiliyor. Yıllık toplam üretim kapasitesi ise 180 milyon kWh seviyesinde. Bu miktar, yaklaşık 30 bin hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılamaya yeterli.

Öte yandan tesisin temel hedefi diğer enerji depolama türleriyle aynı. Güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir kaynaklar doğaları gereği dalgalı bir üretim yaptığı için bunları dengelemek gerekiyor. Doalyısıyla sistem, elektrik üretiminin yüksek olduğu dönemlerde fazla enerjiyi depoluyor, talebin arttığı anlarda ise bu enerjiyi yeniden devreye alıyor.

Nasıl çalışıyor?

Tam Boyutta Gör Enerji depolama sürecinde tesis, fazla elektriği kullanarak kompresörleri çalıştırıyor. Bu kompresörler önce havayı saflaştırıyor, ardından yüksek basınç altında soğutarak sıvı hale getiriyor ve tanklarda depoluyor. Enerjiye ihtiyaç duyulduğunda ise sıvı hava kontrollü biçimde ısıtılıyor, bu sayede tekrar gaz haline geçerek genleşiyor ve jeneratörleri döndüren bir sistem aracılığıyla elektrik üretiyor.

Tesis, Gobi Çölü’ne yayılan 250 bin kilovat kapasiteli bir güneş enerjisi santralinden doğrudan besleniyor. Aktarılanalara göre sistemin soğuk depolama verimliliği yüzde 95’in üzerinde, toplam çevrim verimliliği ise yüzde 55’i aşmış durumda.

