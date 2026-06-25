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    Dünyanın en büyük unicorn şirketleri açıklandı: Zirvede yapay zeka var

    Dünyanın en değerli unicorn şirketleri belli oldu. Yapay zeka şirketleri zirveyi ele geçirirken Anthropic ilk sıraya yükseldi. OpenAI ikinci, ByteDance ise üçüncü sırada yer aldı.

    Dünyanın en büyük unicorn şirketleri açıklandı: AI zirvede Tam Boyutta Gör
    Hurun Araştırma Enstitüsü, 2026 Küresel Unicorn Endeksi'ni yayımladı. En az 1 milyar dolar değerlemeye sahip, 2000 yılı sonrasında kurulmuş ve henüz halka açılmamış girişimleri kapsayan rapora göre dünya genelindeki unicorn şirket sayısı 1.603'e yükseldi. Geçen yıla göre 80 şirketlik (%5,3) artış yaşanırken unicorn ekosisteminin toplam değeri ise yapay zeka yatırımlarının etkisiyle yüzde 43 artarak 8 trilyon dolara ulaştı.

    Yapay zeka unicorn piyasasını sürüklüyor

    2026 raporunun en dikkat çekici başlığı yapay zeka oldu. Anthropic, değerlemesini bir yılda 904 milyar dolar artırarak 965 milyar dolara yükseltti ve dünyanın en değerli unicorn'u konumuna yerleşti. OpenAI ise 852 milyar dolarlık değerlemeyle ikinci sıradaki yerini korurken şirketin değeri son bir yılda 552 milyar dolar arttı.

    Geçtiğimiz yılın lideri olan ByteDance, değerini 180 milyar dolar artırarak 480 milyar dolara çıkarmasına rağmen üçüncü sıraya geriledi. Çinli şirketin yükselişinde TikTok'un yanı sıra Doubao yapay zeka asistanı da önemli rol oynadı.

    Dünyanın en büyük unicorn şirketleri açıklandı: AI zirvede Tam Boyutta Gör
    Raporda ayrıca, 100 milyar doların üzerinde değere sahip unicorn sayısının beşe yükseldiği, 10 milyar doların üzerinde değere sahip unicorn sayısının ise 91'e çıktığı ifade edildi. Yapay zeka girişimi DeepSeek, 50 milyar dolarlık değerlemeyle listeye doğrudan ilk 15 içinde giriş yaparken kripto para borsası Binance değerini ikiye katlayarak 70 milyar dolara ulaştı ve ilk 10'a girdi.

    ABD liderliğini korudu, İngiltere Hindistan'ı geçti

    Ülke bazında ABD, 806 unicorn ile listenin zirvesinde yer aldı. Son bir yılda 48 şirket artışı yaşayan ülke, küresel unicornların yüzde 50,3'ünü tek başına oluşturdu. Aynı dönemde ABD'de 156 yeni unicorn ortaya çıktı.

    Çin, 381 unicorn ile ikinci sıradaki yerini korurken, yıl içinde 80 yeni unicorn kazandı. ABD ve Çin birlikte dünya unicornlarının yüzde 74'ünü oluşturdu.

    İngiltere, 70 unicorn ile 61 unicorn'a sahip Hindistan'ı geride bırakarak üçüncü sıraya yükseldi. Avrupa Birliği ülkelerindeki unicorn sayısı ise 112'ye gerileyerek dört şirket azaldı.

    SpaceX listeden çıktı

    Geçen yıl unicorn listesinde yer alan 139 şirket, halka arz veya satın alma sonrasında endeksten ayrıldı. Bunların 75'i halka arz edilirken, 64'ü birleşme ya da satın alma yoluyla listeden çıktı. En dikkat çekici mezun ise değerlemesi 2 trilyon doların üzerine çıkan SpaceX oldu. Hurun verilerine göre dünya genelindeki unicorn şirketlerin ortalama yaşı 10,3 yıl, kurucuların şirketlerini kurdukları sıradaki ortalama yaşı ise 35 olarak hesaplandı.

    En değerli 10 unicorn

    1. Anthropic: 965 milyar dolar
    2. OpenAI: 852 milyar dolar
    3. ByteDance: 480 milyar dolar
    4. Stripe: 159 milyar dolar
    5. Databricks: 134 milyar dolar
    6. Ant Group: 87 milyar dolar
    7. Revolut: 75 milyar dolar
    8. Binance: 70 milyar dolar
    9. Shein: 67 milyar dolar
    10. Anduril: 61 milyar dolar
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