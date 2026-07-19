Bataryalara alternatif teknoloji: Dünyanın en büyük volan enerji depolama sistemi geliyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör ABD merkezli enerji depolama şirketi Qnetic, yenilenebilir enerji depolama alanında dikkat çeken bir adım attı. Şirket, Pulsar adını verdiği 200 kWh kapasiteli volan (flywheel) tabanlı enerji depolama sistemini monte ederken, aynı zamanda Şanghay'daki Teknoloji Merkezi'nde dünyanın en büyük özel volan test hücresini inşa ediyor.

Bu sistem, gelecekte lityum iyon bataryalara alternatif olması hedeflenen volan tabanlı enerji depolama sistemlerinin performansını, güvenliğini ve uzun vadeli dayanıklılığını doğrulamak için kullanılacak.

Güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynakları sürekli elektrik üretemediği için, üretilen enerjinin ihtiyaç duyulana kadar depolanması gerekiyor. Günümüzde bu görev büyük ölçüde lityum iyon bataryalar tarafından üstleniliyor. Ancak bu bataryalar zamanla kapasite kaybı yaşamasının yanında, yüksek maliyetleri ve yangın riski gibi sorunlara sahipler.

Volan teknolojisinin avantajları neler?

Volan tabanlı enerji depolama ise tamamen mekanik bir prensiple çalışıyor. Vakum odası içerisinde yüksek hızda dönen dev bir volan, fazla elektriği hareket enerjisine dönüştürerek depoluyor. Vakum ortamındaki düşük sürtünme sayesinde sistem enerjisini uzun süre koruyabiliyor. Elektrik gerektiğinde ise volan bir jeneratörü döndürerek depolanan enerjiyi yeniden şebekeye aktarıyor. Kimyasal reaksiyonlara bağlı bataryaların aksine, bu sistem çok kısa sürede yüksek güç sağlayabiliyor ve şebeke dengesini korumada etkili oluyor.

Qnetic'e göre volan sistemleri, lityum iyon bataryalarda görülen termal kaçak riski taşımıyor. Ayrıca yıllar içinde performans kaybı oldukça düşük seviyede kalıyor. Şirket, sistemin yaklaşık 20 yıl sonra bile ilk günkü performansına yakın seviyede çalışabileceğini belirtiyor. Bu da uzun vadeli enerji depolama projelerinde önemli bir maliyet avantajı sağlayabilir.

Türkiye'den nükleer enerjide Kanada ortaklığı 3 gün önce eklendi

İlk tam ölçekli Pulsar sistemi doğrulama aşamasında

Qnetic'in geliştirdiği 200 kWh kapasiteli Pulsar sistemi, veri merkezleri, mikro şebekeler ve çeşitli endüstriyel tesislerin enerji depolama ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

Şirket, Şanghay'daki Teknoloji Merkezi'nde ilk tam ölçekli Pulsar prototipini monte ederken, aynı zamanda dünyanın en büyük özel volan test hücresini de inşa ediyor. Qnetic, test altyapısını geliştirmek için yüksek hızlı dönme testleri konusunda uzman bir şirketle iş birliği yaptı.

Projede görev alan uzmanlar, Pulsar'ın depoladığı enerji miktarının mevcut dönme test sistemlerinden çok daha büyük olduğunu belirterek, bu nedenle geliştirilen test hücresinin hem ölçeği hem de güvenlik gereksinimleri açısından benzersiz olduğunu ifade etti.

.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Dünyanın en büyük volan enerji depolama sistemi geliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: