Bataryalara alternatif teknoloji: Dünyanın en büyük volan enerji depolama sistemi geliyor

Bu sistem, gelecekte lityum iyon bataryalara alternatif olması hedeflenen volan tabanlı enerji depolama sistemlerinin performansını, güvenliğini ve uzun vadeli dayanıklılığını doğrulamak için kullanılacak.
Güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynakları sürekli elektrik üretemediği için, üretilen enerjinin ihtiyaç duyulana kadar depolanması gerekiyor. Günümüzde bu görev büyük ölçüde lityum iyon bataryalar tarafından üstleniliyor. Ancak bu bataryalar zamanla kapasite kaybı yaşamasının yanında, yüksek maliyetleri ve yangın riski gibi sorunlara sahipler.
Volan teknolojisinin avantajları neler?
Volan tabanlı enerji depolama ise tamamen mekanik bir prensiple çalışıyor. Vakum odası içerisinde yüksek hızda dönen dev bir volan, fazla elektriği hareket enerjisine dönüştürerek depoluyor. Vakum ortamındaki düşük sürtünme sayesinde sistem enerjisini uzun süre koruyabiliyor. Elektrik gerektiğinde ise volan bir jeneratörü döndürerek depolanan enerjiyi yeniden şebekeye aktarıyor. Kimyasal reaksiyonlara bağlı bataryaların aksine, bu sistem çok kısa sürede yüksek güç sağlayabiliyor ve şebeke dengesini korumada etkili oluyor.
İlk tam ölçekli Pulsar sistemi doğrulama aşamasında
Qnetic'in geliştirdiği 200 kWh kapasiteli Pulsar sistemi, veri merkezleri, mikro şebekeler ve çeşitli endüstriyel tesislerin enerji depolama ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.
Şirket, Şanghay'daki Teknoloji Merkezi'nde ilk tam ölçekli Pulsar prototipini monte ederken, aynı zamanda dünyanın en büyük özel volan test hücresini de inşa ediyor. Qnetic, test altyapısını geliştirmek için yüksek hızlı dönme testleri konusunda uzman bir şirketle iş birliği yaptı.
Projede görev alan uzmanlar, Pulsar'ın depoladığı enerji miktarının mevcut dönme test sistemlerinden çok daha büyük olduğunu belirterek, bu nedenle geliştirilen test hücresinin hem ölçeği hem de güvenlik gereksinimleri açısından benzersiz olduğunu ifade etti.
.Kaynakça https://interestingengineering.com/energy/worlds-largest-flywheel-cell-energy-storage https://www.globenewswire.com/news-release/2026/07/16/3328763/0/en/qnetic-advances-commercialization-of-long-duration-flywheel-energy-storage.html Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: