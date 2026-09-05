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    Google’dan dünyanın en büyük yeni nesil jeotermal enerji anlaşması

    Google, kurulması planlanan veri merkezi için Fervo'nun Cape Station projesinden 396 MW elektrik satın alacak. Bu, yeni nesil jeotermal enerji alanındaki en büyük anlaşma oldu.

    Dünyanın en büyük yeni nesil jeotermal enerji anlaşması imzalandı
    Fervo Energy ile Google, Utah'ta kurulacak bir veri merkezine enerji sağlamak üzere yaklaşık 400 MW jeotermal elektrik için anlaşmaya vardı. Anlaşma, yüzeyin oldukça derininde ve kuru kayalardaki ısıyı kullanarak elektrik üreten yeni nesil jeotermal sistemler alanında bugüne kadarki en büyük enerji satın alma anlaşması oldu.

    2 milyar dolarlık projeye Google garantisi

    ABD merkezli Fervo Energy, güneybatı Utah'taki Cape Station projesini geliştiriyor. Şirket, projenin tamamlanmasıyla birlikte 2028'de dünyanın en büyük yeni nesil jeotermal enerji sistemlerinden birini kurmayı hedefliyor ve bunun için 2 milyar doların üzerinde yatırım yapıyor.

    Google ile imzalanan anlaşma, projenin finansmanı açısından da kritik. Çünkü ilk kez uygulanacak büyük ölçekli enerji projelerinde önceden belirlenmiş bir alıcının bulunması, yatırım ve finansman sağlanmasını kolaylaştırıyor. Anlaşmanın açıklanmasının ardından Fervo hisseleri salı sabahı yaklaşık yüzde 15 yükseldi.

    Fervo şu anda Cape Station'ın ilk 100 MW'lık fazını geliştiriyor. Bu kapsamda 33 MW'lık bir üniteden test amaçlı ilk elektrik üretiminin 2026'nın dördüncü çeyreğinde başlaması bekleniyor. Google ile yapılan anlaşma ise yaklaşık 400 MW kapasiteli ikinci fazın inşasını destekleyecek. Bu bölümün yaklaşık iki yıl içinde devreye alınması planlanıyor.

    Google, söz konusu jeotermal elektriği Utah'ta kurulması planlanan potansiyel bir veri merkezi için kullanacak. Ancak şirket, veri merkezinin henüz nerede inşa edileceğine karar vermiş değil.

    Yeni nesil jeotermal nasıl çalışıyor?

    Dünyanın en büyük yeni nesil jeotermal enerji anlaşması imzalandı Tam Boyutta Gör
    Fervo'nun teknolojisi, geleneksel jeotermal santrallerden farklı olarak derinlerde bulunan sıcak ve kuru kayalara sondaj yapılmasına dayanıyor. Geleneksel jeotermal enerji, sıcak su kaynakları ve doğal jeolojik oluşumlar gibi özelliklere ihtiyaç duyduğu için santral kurulabilecek bölgelerin sayısı sınırlı. Fervo ve benzer şirketler ise petrol ve doğal gaz sektöründe geliştirilen sondaj tekniklerinden de yararlanarak yer altındaki ısı kaynaklarına daha geniş bir coğrafyada erişmeyi amaçlıyor.

    Yeni nesil sistemlerin yaygınlaşması halinde jeotermal enerjinin coğrafi sınırlamalarının azaltılması ve özellikle günün her saatinde elektrik tüketen veri merkezleri için sürekli enerji kaynağı sağlanması hedefleniyor.

    Google 600 MW daha satın alabilir

    Fervo ile Google aslında uzunca bir süredir ortak. İki şirket 2021'de yeni nesil bir jeotermal enerji projesi geliştirmek üzere anlaşmıştı. Fervo iki yıl sonra Nevada'da 3,5 MW kapasiteli ticari pilot santralini devreye aldı. Tesis, halen ABD'de çalışan en büyük "geliştirilmiş jeotermal sistem" (EGS) örneği konumunda.

    Google ve Fervo daha önce de teknoloji şirketinin Nevada'daki veri merkezlerine jeotermal enerji sağlamak amacıyla Las Vegas merkezli elektrik şirketi NV Energy ile 115 MW'lık bir elektrik satın alma anlaşması imzalamıştı.

    Yeni anlaşmanın mali şartları ise taraflarca açıklanmadı. Ancak Fervo'nun daha önce paylaştığı maliyet tahminlerine göre Cape Station'ın ilk fazında elektrik üretim kapasitesinin maliyeti kilovat başına 7.000 dolar, ikinci fazda ise 5.500 dolar/kW seviyesinde olacak.

    Bununla birlikte Google'ın anlaşmayı daha da büyütme hakkı bulunuyor. Şirket, Haziran 2030'a kadar Cape Station anlaşmasına yaklaşık 600 MW daha ekleme opsiyonuna sahip. Böylece şirketin Fervo ile yaptığı enerji anlaşmasının potansiyel büyüklüğü yaklaşık 1 gigavata ulaşabilecek.

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