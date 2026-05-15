Dünyanın en çok milyarder çıkaran üniversiteleri belli oldu: Harvard lider, Çin yükselişte

Tam Boyutta Gör Silikon Vadisi'nin Amerikan ekonomisinin bel kemiği hâline gelmesiyle birlikte, dünyadaki en zengin insanların büyük bölümü de buradan çıkmaya başladı. Bu da Harvard, Stanford, MIT gibi öne gelen Amerikan üniversitelerinin adeta birer milyarder yetiştirme merkezine dönmesine vesile oldu (Harvard'da okuduğu yıllarda Facebook'u geliştiren Mark Zuckerberg, bunun en net örneklerinden). Buradan hareketle, hangi üniversitelerin dolar milyarderi çıkarma konusunda daha iyi olduğunu görmek için yıllık raporlar hazırlayan Essay Humanizer, 2026'nın raporunu da kısa süre önce paylaştı. Amerikan üniversiteleri hâlâ zirvede olsa da artık Çin üniversitelerinin de üst sıralarda yer bulmaya başlaması dikkat çekiyor.

"Milyarderlerin Eğitim Profili 2026" başlıklı raporda, Forbes'un 2026 milyarder listesindeki 3.184 kişi analiz edilerek, hangi üniversitelerin daha çok milyarder çıkardığı incelendi. Araştırmacılar sadece üniversiteleri değil, milyarderlerin hangi bölümlerde eğitim aldığını, hangi ülkelerin bu alanda öne çıktığını ve hangi okulların en yüksek servet ortalamasına sahip mezunlar çıkardığını da inceledi.

Milyarderlerin Yüzde 45'i En Üstteki 100 Üniversiteden Mezun

Araştırmanın ortaya koyduğu tablo, milyarder üretiminin aslında oldukça dar bir eğitim ekosisteminde yoğunlaştığını gösteriyor. Analize göre dünyadaki milyarderlerin yüzde 45,38’i sadece ilk 100 üniversiteden mezun. Dahası bu grubun içinde bile ciddi bir yoğunlaşma var. İlk 10 üniversite, ilk 100’de yer alan milyarder mezunların yaklaşık yüzde 36’sını oluşturuyor. Yani dünyanın en zengin insanlarının önemli bir kısmı çok küçük bir üniversite grubundan çıkıyor.

Harvard Açık Ara Zirvede

Tam Boyutta Gör Harvard Üniversitesi ise bu listenin açık ara zirvesinde yer alıyor. Araştırmaya göre Harvard mezunu 134 milyarder bulunuyor. İkinci sıradaki Stanford’un 86 milyarder mezunu bulunurken, üçüncü sırada 63 milyarder ile Pennsylvania Üniversitesi yer alıyor. MIT 39 milyarder mezunla dördüncü sırada yer alırken, Çin’den Zhejiang Üniversitesi 36 milyarder mezunla beşinci sıraya yerleşiyor. Zhejiang Üniversitesi, Çin’in en fazla milyarder yetiştiren üniversitesi konumuna yükselmiş durumda.

Harvard’ın öne çıktığı tek nokta mezun sayısı değil. Rapora göre Harvard mezunlarının toplam serveti 1,235 trilyon dolara ulaşıyor. Bu da dünyadaki toplam milyarder servetinin yaklaşık yüzde 9’una denk geliyor. Stanford ve Pennsylvania Üniversitesi de toplam mezun serveti 1 trilyon doları aşan diğer iki üniversite olarak dikkat çekiyor. Yani “trilyon dolarlık üniversiteler kulübü” şimdilik sadece üç okuldan oluşuyor.

Milyarder Yetiştiren Üniversitelerin Yüzde 51.4'ü ABD veya Çin'den

Araştırmanın dikkat çekici sonuçlarından biri de ABD ve Çin’in bu alandaki baskınlığı. Rapora göre milyarder yetiştiren üniversitelerin yüzde 51,43’ü sadece bu iki ülkede bulunuyor. ABD özellikle üniversite yoğunluğu konusunda rakiplerinin önünde yer almaya devam ediyor; fakat Çin'in son yıllarda teknoloji ve girişimcilik alanındaki yükselişi sayesinde listede artık çok daha fazla yer kaplaması dikkat çekiyor . Zhejiang, Tsinghua, Pekin, Shanghai Jiao Tong gibi Çin üniversiteleri listede epey üst sıralarda yer alıyor. PDD Holdings kurucusu Colin Huang ve DeepSeek yöneticisi Liang Wenfeng, bu üniversitelerin kayda değer mezunları arasında yer alıyor.

Raporda milyarderlerin hangi alanlarda eğitim aldığına dair veriler de yer alıyor. Buna göre işletme ve ekonomi açık ara en yaygın eğitim alanı konumunda. Milyarderlerin yüzde 35’inden fazlası işletme, finans veya ekonomi temelli bölümlerden geliyor. Mühendislik yüzde 13,63 ile ikinci sırada yer alırken, bilgisayar bilimlerinin payı yüzde 4,3 seviyesinde kalıyor. Ancak araştırma, mühendislik eğitimi alan milyarderlerin önemli kısmının daha sonra yüksek lisans yaptığını ya da işletme eğitimi aldığını da gösteriyor. Bu durum teknik bilgi ile iş yönetimi becerilerinin birleşiminin hâlâ en güçlü formüllerden biri olarak görüldüğüne işaret ediyor.

İngiltere, Hindistan, Rusya, Güney Kore, İsrail ülkelerden üniversitelerin de yer aldığı bu listede, Türkiye'den herhangi bir üniversite bulunmuyor.

