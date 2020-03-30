Dünyanın en çok satan akıllı telefonun üretimi durduruldu

Sektöre yakın kaynakların aktardığı bilgiye göre, Hindistan'daki iPhone XR üretimi durduruldu. Foxconn akıllı telefonu Chennai şehrinde üretiyordu. Ancak bölgede koronavirüs salgını nedeniyle sıkı önlemler alınması ve tüm işletmelerin kapatılması üretimi sekteye uğrattı.İlginizi Çekebilir Foxconn: Virüs salgınına rağmen tüm üretim yükümlülüklerimizi yerine getireceğiz
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Birçok araştırma şirketine göre, iPhone XR şu anda dünyanın en çok satan akıllı telefonu. Bu durum cihazın -her ne kadar ülkemiz için geçerli olmasa da- uygun fiyat etiketi taşımasından kaynaklanıyor.
Sevkiyatlar sınırlı sayıda olacak
Hindistan'da iPhone XR üretiminin durdurulması mağaza stoklarına olumsuz yansıyacak. Zira yapılacak yeni sevkiyatların son derece sınırlı olacağı belirtilyor.
Foxconn, 2019 yılının Ekim ayı itibarıyla Hindistan'da iPhone XR üretmeye başladı. Şirketin Chennai fabrikasında anı zamanda iPhone 11 üretmeyi planladığı da belirtiliyor.
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Çok çıkarcı bi ülkeyiz ölüden bile gt umanlar var.
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