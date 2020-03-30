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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dünyanın en çok satan akıllı telefonun üretimi durduruldu

    Koronavirüs pandemisi 1.3 milyar nüfuslu Hindistan'ı da ciddi şekilde etkiledi. Gelen son haberlere göre Apple'ın ana tedarikçisi Foxconn ülkedeki iPhone XR üretimini durdurmak zorunda kaldı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Dünyanın en çok satan akıllı telefonun üretimi durduruldu
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    Sektöre yakın kaynakların aktardığı bilgiye göre, Hindistan'daki iPhone XR üretimi durduruldu. Foxconn akıllı telefonu Chennai şehrinde üretiyordu. Ancak bölgede koronavirüs salgını nedeniyle sıkı önlemler alınması ve tüm işletmelerin kapatılması üretimi sekteye uğrattı.

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    Ayrıca Bkz. "Huawei, Google hizmetlerini akıllı telefonlarına geri getirmek istiyor"

    Birçok araştırma şirketine göre, iPhone XR şu anda dünyanın en çok satan akıllı telefonu. Bu durum cihazın -her ne kadar ülkemiz için geçerli olmasa da- uygun fiyat etiketi taşımasından kaynaklanıyor.

    Dünyanın en çok satan akıllı telefonun üretimi durduruldu
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    Sevkiyatlar sınırlı sayıda olacak

    Hindistan'da iPhone XR üretiminin durdurulması mağaza stoklarına  olumsuz yansıyacak. Zira yapılacak yeni sevkiyatların son derece sınırlı olacağı belirtilyor.

    Foxconn, 2019 yılının Ekim ayı itibarıyla Hindistan'da iPhone XR üretmeye başladı. Şirketin Chennai fabrikasında anı zamanda iPhone 11 üretmeyi planladığı da belirtiliyor.



    http://news.mydrivers.com/1/680/680420.htm Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Rachsuchtig 1 sa. en beğenilen
    Atacağınız başlığa tüküreyim. "iPhone XR'ın üretimi durduruldu" yazmak çok mu zor?
    1 Yanıt Yanıtla +58
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    celeroni (Cengiz Aytekin) 1 sa. Rachsuchtig
    editör SEO teknikleri kullanmış. Merak uyandırmış. İşini iyi yapmış. :)
    Yanıtla +2
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    gun (Gün Oksay) 2 sa.
    Şimdi tekrar Çin’e aktarsınlar onlar nasıl olsa kurtuldu.
    Yanıtla +6
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    Akbaba89 ( ***) 4 dk.
    Emin olun yeni modellere bu aksaklık zam olarak gelecektir.
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    ugurowski (Uğur Öztürk ) 4 dk.
    Gereksiz boş haber, başlığa bak habere bak
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    tecnikadamoguz01 (OĞUZZ Yusuf) 5 dk.
    Gelip açın şu ülkeye bir fabrika sizde rahat edin bizde rahat edelim
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    moondaye (r s) 20 dk.
    O telefon komple olmasa ne olur ki.

    Millet gt yi kurtarma derdinde.
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    E_Aydin35 (Emrullah Aydın) 21 dk.
    2. elleri tavan yapar şimdi o zaman :)
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    PURECAUCASIANWHITE 28 dk. gun
    çin'e karşı düşmanlık politikası başladı oyüzden çoğu marka çine geçmek istemiyor şuan çinde olanlarda fırsat arıyor ama çin gibi gelişmiş üretim yerleri ve deneyimli elemanı olan yer bulamıyorlar taiwan'ı deniyorlardı bir ara bir taşda iki kuş misali oraya ekonomik yatırım yaparak çinden koparma derdindeydiler.
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    kurtulus35 (kurtuluş topal) 30 dk.
    Şimdi satanlar 500 daha koyar üstüne

    Çok çıkarcı bi ülkeyiz ölüden bile gt umanlar var.
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    MERNEPTAH 31 dk.
    Çokta lazımdı bu haber..
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    Rachsuchtig 1 sa. en beğenilen
    Atacağınız başlığa tüküreyim. "iPhone XR'ın üretimi durduruldu" yazmak çok mu zor?
    1 Yanıt Yanıtla +58
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    3632 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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    iphone xr, foxconn ve
    6 etiket daha hindistan üretim Chennai koronavirüs covid-19 Mobil Teknolojiler
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