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    Dünyanın en çok satan telefonları açıklandı: Zirve şaşırtmadı!

    2026'nın ikinci çeyreğinde dünya genelinde en çok satan akıllı telefon modelleri belli oldu. iPhone 17 liderliğini korurken, ilk 10 listesinin tamamını Apple ve Samsung modelleri oluşturdu.

    Dünyanın en çok satan telefonları açıklandı: Zirve şaşırtmadı! Tam Boyutta Gör
    2026 yılının ikinci çeyreğinde küresel akıllı telefon pazarında dikkat çekici bir tablo ortaya çıktı. Counterpoint Research verilerine göre Nisan-Haziran döneminde dünyanın en çok satan akıllı telefonu iPhone 17 oldu. Apple'ın standart modeli, yılın ilk çeyreğinde olduğu gibi ikinci çeyrekte de zirvedeki yerini korudu.

    En çok satan telefonlar açıklandı

    Counterpoint'in hazırladığı verilere göre, 2026 ikinci çeyrekte en çok satılan telefonlar listesinin ilk sırasına iPhone 17 modeli yerleşti. İkinci sıraya ise serinin amiral gemisi modeli iPhone 17 Pro Max konumlanırken, üçüncü sıraya iPhone 17 Pro yer aldı. Böylece çeyreğin en çok satan ilk üç akıllı telefonu Apple modellerinden oluştu.

    1. iPhone 17
    2. iPhone 17 Pro Max
    3. iPhone 17 Pro
    4. Galaxy S26 Ultra
    5. Galaxy A07
    6. Galaxy A17
    7. iPhone 17e
    8. Galaxy A17 4G
    9. Galaxy S26
    10. iPhone 16

    Listenin en dikkat çekici noktalarından biri, ilk 10 sıranın tamamen Apple ve Samsung modellerinden oluşması. Bu iki şirketin en çok satan 10 model içerisindeki toplam payı yüzde 26'ya ulaştı. Bu oran, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 2 puanlık artış anlamına geliyor. Standart iPhone 17 ise çeyrek boyunca küresel akıllı telefon satışlarının yüzde 6'sını tek başına oluşturdu.

    Modelin, önceki standart iPhone nesillerine kıyasla daha gelişmiş özellikler sunarak Pro modelleriyle arasındaki farkı azaltması satışlara katkı sağlamış durumda. Ayrıca Apple, Hindistan, Japonya, Orta Doğu ve Afrika gibi pazarlarda büyüme gösterdi. Şirketin Güney Kore'deki satışlarının ise neredeyse iki katına çıktığı belirtiliyor.

    Galaxy S26 Ultra, Samsung'un en çok satan modeli oldu

    Samsung tarafında ise listenin en başarılı modeli Galaxy S26 Ultra oldu. Cihaz, genel sıralamada dördüncü sıraya yerleşirken Samsung'un diğer tüm Android telefonlarından daha fazla sattı. Bu sonuç, özellikle Samsung'un üst segment modeli açısından önemli. Şirketin maliyetlerin arttığı dönemde kâr marjını korumak için amiral gemisi modellerine yönelik pazarlama çalışmalarını artırmasının satışlara katkı sağladığı belirtiliyor.

    Uygun fiyatlı Galaxy A serisi modelleri de listede yer almadı. Galaxy A07 ve Galaxy A17, Samsung'un orta ve giriş segmentindeki güçlü satış performansını sürdürmesine yardımcı oldu. Öte yandan genel tablo akıllı telefon pazarı için olumlu değil. Küresel akıllı telefon sevkiyatları 2026'nın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 11 geriledi.

    Counterpoint Research'e göre bu düşüşün arkasında, devam eden bellek sıkıntıları ve artan fiyatlar yer alıyor. Özellikle üreticilerin maliyet baskısı nedeniyle daha kârlı modellere odaklanması, pazardaki dengeleri değiştirmiş durumda. Ancak pazar genel olarak küçülürken Apple ve Samsung, satışlarını artırmayı başardı. 

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    J
    Jikoxmarley 6 gün önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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