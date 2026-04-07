Dünyanın en dar (ince) arabası yapıldı: Trafiğe çıkma izni bile var

Tam Boyutta Gör Amerika Birleşik Devletleri'nde sıra dışı bir otomobil projesi hayata geçirildi. Bir içerik üreticisi, bir metreye yakın genişliğe sahip, üstelik trafikte yasal olarak kullanılabilen sıra dışı bir araç ortaya çıkardı. Evet süpermarket arabasından daha dar.

Prop Department adlı YouTube kanalının sahibi Tyler Fever ve ekibi tarafından geliştirilen proje, sadece iki hafta gibi kısa bir sürede tamamlandı. Bu sıra dışı dönüşüm için temel araç olarak 1988 model bir Ford Festiva (Mazda 121'in Kuzey Amerika versiyonu) kullanıldı.

Kapıdan geçecek kadar dar

Araç boylamasına ortadan ikiye kesilerek merkez kısmının çıkarılmasıyla bu ekstrem görünümüne kavuştu. Kesin ölçüler açıklanmasa da paylaşılan görüntüler, otomobilin 90 cm genişliğindeki standart bir ev kapısından rahatlıkla geçebildiğini gösteriyor. Bu da genişliğinin bir metrenin altında olması demek.

Bu sıra dışı tasarım iç mekanda da büyük değişiklikler gerektirdi. Artık iki kişilik olan araçta yolcu, bir motosiklette olduğu gibi sürücünün hemen arkasında oturuyor. Hatta orijinal direksiyon simidi bile dar gövdeye uyum sağlayabilmesi için kesilerek küçültülmüş.

Elektrik motoruna geçiş

Otomobilin orijinal benzinli motoru yeni dar şasiye sığmadığı için ekip, çözümü elektrikli dönüşümde buldu. Araca bir elektrikli arazi motosikletinden alınan kompakt bir motor ve çıkarılabilir batarya yerleştirildi. Kapılar, aydınlatma sistemi, korna, süspansiyon ve frenler gibi birçok bileşen ise standart formunu koruyor.

Projenin en dikkat çekici yönlerinden biri de yasal statüsü. Araç hala tescilli ve ve sigortalı olarak trafikte kullanılabiliyor. Tyler Hoover aracın çok dengeli olmadığını kabul etse de bu sıra dışı otomobille şehir içinde sürüş yapmaktan çekinmiyor.

