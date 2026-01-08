Dünyanın en değerli ikinci şirketi artık Apple değil

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Google'ın çatı şirketi Alphabet, New York borsasında Apple'ı geride bırakarak yaklaşık 3,88 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaştı. Böylece Alphabet, 2019'dan sonra ilk kez Apple'ın önüne geçerek dünyanın en değerli şirketleri sıralamasında zirveye yerleşti. Aynı gün Apple'ın piyasa değeri ise yaklaşık 3,84 trilyon dolar seviyesinde kaldı.

Yapay zekâ etkisi

Alphabet hisseleri günü yüzde 2'nin üzerinde yükselişle 322 dolar seviyesinde kapatırken, Apple tarafında son beş günlük süreçte yüzde 4'ü aşan bir gerileme yaşandı. Alphabet'in yükselişinde, tahmin edildiği üzere şirketin 2025 boyunca hız kazanan yapay zekâ yatırımları öne çıkıyor. Kasım ayında tanıtılan yedinci nesil Ironwood TPU, Nvidia'ya alternatif olarak konumlanırken, aralık ayında duyurulan Gemini 3 modeli de sektörde olumlu geri dönüşler aldı.

Tam Boyutta Gör Bu hamleler ise, Alphabet hisselerinin 2025 genelinde yüzde 65 değer kazanmasını sağladı. Apple cephesinde ise tablo daha temkinli ilerliyor. iPhone satışları güçlü seyrini korusa da, şirketin yapay zekâ tarafında net bir atılım ortaya koyamaması yatırımcı beklentilerini sınırlıyor. Yeni nesil Siri'nin 2026'ya ertelenmesi ve bazı analist kuruluşların Apple hisseleri için temkinli görünüm paylaşması da bu baskıyı artıran unsurlar arasında.

Kısa vadede liderliğin yeniden el değiştirmesi ihtimal dahilinde olsa da, piyasanın verdiği mesaj netleşmiş durumda. Yatırımcılar, donanım satışlarından çok uzun vadeli yapay zekâ vizyonunu fiyatlıyor ve bu yarışta şu an için avantaj Alphabet tarafında bulunuyor. Listenin diğer isimlerine baktığımızda ise, ilk sırada 4.6 trilyon dolarla Nvidia, 4.cü sırada ise 3.5 trilyon dolarla Microsoft bulunuyor.

