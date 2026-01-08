Dünyanın en değerli ikinci şirketi artık Apple değil

Yapay zekâ etkisi
Alphabet hisseleri günü yüzde 2'nin üzerinde yükselişle 322 dolar seviyesinde kapatırken, Apple tarafında son beş günlük süreçte yüzde 4'ü aşan bir gerileme yaşandı. Alphabet'in yükselişinde, tahmin edildiği üzere şirketin 2025 boyunca hız kazanan yapay zekâ yatırımları öne çıkıyor. Kasım ayında tanıtılan yedinci nesil Ironwood TPU, Nvidia'ya alternatif olarak konumlanırken, aralık ayında duyurulan Gemini 3 modeli de sektörde olumlu geri dönüşler aldı.
Kısa vadede liderliğin yeniden el değiştirmesi ihtimal dahilinde olsa da, piyasanın verdiği mesaj netleşmiş durumda. Yatırımcılar, donanım satışlarından çok uzun vadeli yapay zekâ vizyonunu fiyatlıyor ve bu yarışta şu an için avantaj Alphabet tarafında bulunuyor. Listenin diğer isimlerine baktığımızda ise, ilk sırada 4.6 trilyon dolarla Nvidia, 4.cü sırada ise 3.5 trilyon dolarla Microsoft bulunuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: