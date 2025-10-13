Dünyanın en gelişmiş inşaat robotu rekor hızda duvar örüyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Avustralya’da geliştirilen Hadrian adlı yeni nesil tuğla döşeme robotu, FBR Limited tarafından yapılan fabrika kabul testlerini başarıyla tamamladı. Şirketin Batı Avustralya’daki tesisinde gerçekleştirilen testlerde robot, artırılmış hassasiyet ve güvenilirlik performansı sergiledi. Hadrian, test sürecinde saatte 285’ten fazla tuğladan yerleştirerek toplamda 751 tuğladan oluşan bir yapı inşa etti. Sistem, en yüksek verimlilikte saatte 360 tuğla döşeyebiliyor.

FBR’nin açıklamasına göre, Hadrian sisteminin en dikkat çekici yönlerinden biri mobil tasarımı. Robot, klasik bir kamyona entegre edilmiş hareketli bir sistem olarak tasarlandı. Bu sayede inşaat sahalarına kolayca taşınabiliyor ve kurulum süresi minimuma indiriliyor.

Duvarları da robotlar örecek

Tam Boyutta Gör Hadrian’ın yerleştirme süreci tamamen otonom şekilde ilerliyor. Robotun üzerinde bulunan özel yazılım, mimari duvar tasarımlarını doğrudan tuğla yerleşim planına dönüştürerek malzeme israfını azaltıyor. Ayrıca sistemdeki dinamik dengeleme teknolojisi, titreşim ve hareketleri anlık olarak düzelterek dış ortamda bile milimetrik doğrulukta döşemeye olanak tanıyor.

Teknik açıdan bakıldığında Hadrian, 32 metre erişim mesafesine sahip ve 45 kilogram ağırlığa kadar tuğlaları kaldırabiliyor. Robotun yerleştirebildiği en büyük tuğla ölçüsü 600 x 400 x 300 milimetre. Dolayısıyla geleneksel tuğlalar da robotta kullanılabilir. Öte yandan robot, 60 km/saat rüzgar altında ve hafif yağışlı koşullarda da çalışabiliyor. Tuğlalar arasındaki bağlayıcı madde olarak şirketin geliştirdiği Fastbrick Adhesive kullanılıyor.

FBR, Hadrian’ın konut, çoklu daireli yapı ve ticari projelerde kullanılabileceğini belirtiyor. Şirket, robotun seçili inşaat ortaklarına 50,8 milyon dolar fiyatla sunulacağını açıkladı. FBR Limited, bu robotun “dünyanın en gelişmiş inşaat robotu” unvanını taşıdığını ve inşaat sektöründe verimliliği artırarak, atıkları azaltacağını ve projeleri mekanik hassasiyetle hızlandıracağını vurguluyor.

