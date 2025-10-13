Dünyanın en gelişmiş inşaat robotu rekor hızda duvar örüyor

FBR’nin açıklamasına göre, Hadrian sisteminin en dikkat çekici yönlerinden biri mobil tasarımı. Robot, klasik bir kamyona entegre edilmiş hareketli bir sistem olarak tasarlandı. Bu sayede inşaat sahalarına kolayca taşınabiliyor ve kurulum süresi minimuma indiriliyor.
Duvarları da robotlar örecek
Teknik açıdan bakıldığında Hadrian, 32 metre erişim mesafesine sahip ve 45 kilogram ağırlığa kadar tuğlaları kaldırabiliyor. Robotun yerleştirebildiği en büyük tuğla ölçüsü 600 x 400 x 300 milimetre. Dolayısıyla geleneksel tuğlalar da robotta kullanılabilir. Öte yandan robot, 60 km/saat rüzgar altında ve hafif yağışlı koşullarda da çalışabiliyor. Tuğlalar arasındaki bağlayıcı madde olarak şirketin geliştirdiği Fastbrick Adhesive kullanılıyor.
FBR, Hadrian'ın konut, çoklu daireli yapı ve ticari projelerde kullanılabileceğini belirtiyor. Şirket, robotun seçili inşaat ortaklarına 50,8 milyon dolar fiyatla sunulacağını açıkladı. FBR Limited, bu robotun "dünyanın en gelişmiş inşaat robotu" unvanını taşıdığını ve inşaat sektöründe verimliliği artırarak, atıkları azaltacağını ve projeleri mekanik hassasiyetle hızlandıracağını vurguluyor.