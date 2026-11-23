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Oynat Dünyanın en güçlü yüzer dalga enerjisi dönüştürücüsü OE35, okyanus testleri için onay aldı. 826 tonluk bu dev sistem, İskoçya açıklarında iki yıl boyunca denenerek Birleşik Krallık şebekesine elektrik aktaracak. Dalgaların sıkıştırdığı hava basıncıyla türbinleri çalıştıran cihaz, 1,25 megavatlık maksimum kapasiteye sahip. AB destekli dev proje, dalga enerjisiyle elektrik üretimini yaygınlaştırmayı ve ticarileştirmeyi hedefliyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Dünyanın en yüksek kapasiteli yüzer dalga enerjisi dönüştürücüsü olarak tanımlanan OE35, deniz testlerine geçiş için gerekli onayı aldı. İrlandalı enerji teknolojileri şirketi OceanEnergy tarafından geliştirilen cihaz, Avrupa Birliği destekli WEDUSEA projesi kapsamında İskoçya'nın Orkney Adaları açıklarında test edilecek.

Toplam 826 ton ağırlığındaki OE35, 38 metre uzunluğa ve 18 metre genişliğe sahip. 9 metrenin üzerindeki su çekimine sahip olan sistem, 1 MW nominal güç çıkışı sunarken teorik olarak 1,25 MW maksimum kapasiteye ulaşabiliyor.

Proje kapsamında cihaz, Avrupa Deniz Enerjisi Merkezi'nin (EMEC) Billia Croo test sahasında iki yıl boyunca Atlantik Okyanusu'nun zorlu dalga koşullarında çalıştırılacak. Testlerde sistemin teknik performansı, elektrik üretim verimliliği ve çevresel etkileri incelenecek.

Dalga hareketlerini elektriğe dönüştürüyor

OE35'in çalışma prensibi, okyanus dalgalarının doğal hareketinden yararlanıyor. Deniz yüzeyinde yüzen cihazın alt bölümü suya açık bir yapıya sahip. Dalgalar bu açıklıktan geçerken cihazın içerisindeki su seviyesini yükseltip alçaltıyor. Su seviyesindeki bu değişim, yapı içerisinde sıkışmış havanın basıncını sürekli olarak artırıp azaltıyor. Hareket eden hava, bir türbinden geçirilerek elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Böylece herhangi bir fosil yakıt yakılmasına ihtiyaç duyulmadan okyanus dalgalarından elektrik üretilebiliyor.

Üretilen elektriğin, EMEC'nin mevcut deniz altı kabloları aracılığıyla Birleşik Krallık elektrik şebekesine aktarılması planlanıyor. Bu sayede OE35'in yalnızca laboratuvar ortamında değil, gerçek okyanus koşullarında da performans göstermesi değerlendirilecek.

OceanEnergy Teknik Direktörü Tony Lewis, dalga enerjisinin henüz yeterince değerlendirilemeyen önemli bir yenilenebilir enerji kaynağı olduğunu belirtiyor. Lewis'e göre dalga enerjisinin yıllık üretim potansiyeli yaklaşık 30.000 TWh seviyesinde bulunuyor. Bu miktar, Avrupa'nın yıllık elektrik tüketiminin yaklaşık 10 katına karşılık geliyor.

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İki yıllık test sürecinin ardından ticarileşme hedefleniyor

WEDUSEA projesi üç aşamadan oluşuyor. İlk aşamada EMEC'nin test sahasındaki koşullara dayanabilecek dalga enerjisi dönüştürücüsünün tasarımı ve üretimi gerçekleştirildi. Bağımsız uzmanların teknik tasarımları, bütçeyi ve uygulama planlarını incelemesinin ardından proje bir sonraki aşamaya geçmek için onay aldı.

İkinci aşamada OE35, Atlantik Okyanusu'nda iki yıl boyunca test edilecek. Son aşamada ise elde edilen verilerin kullanılmasıyla teknolojinin ticarileştirilmesi ve daha büyük ölçekli dalga enerjisi projelerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Birleşik Krallık, İrlanda, Fransa, Almanya ve İspanya'dan 14 ortağın yer aldığı proje, Avrupa Birliği'nin Horizon Europe programı ve Innovate UK tarafından destekleniyor.

Projenin temel hedeflerinden biri, dalga enerjisi üretiminin maliyetlerini düşürerek teknolojiyi ticari açıdan daha rekabetçi hale getirmek. OE35'in gerçek deniz koşullarındaki performansı beklentileri karşılayabilirse, okyanuslardan daha büyük ölçekte elektrik üretilmesinin önünü açabilecek.

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