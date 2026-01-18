Dünyanın en hızlı dronu Peregreen V4 rekoru geri aldı

İlk bakışta bu rekor yalnızca bir hız başarısı gibi görünse de arkasında uzun süren bir mühendislik ve tasarım süreci bulunuyor. Peregreen V4, Bell ailesinin iki yılı aşkın süredir sürdürdüğü geliştirme çalışmalarının dördüncü ürünü olarak dikkat çekiyor. Önceki modellerle elde edilen deneyim, bu versiyonda hem donanım hem de aerodinamik açıdan önemli iyileştirmelere dönüştürülmüş durumda.
İşte Peregreen V4’ün tasarımı ve rekoru getiren teknoloji:
Peregreen V4’ün geliştirme sürecinde 3D baskı teknolojisi kilit rol oynadı. Drone’un gövdesi, yüksek hızlı ve çift nozullu bir 3D yazıcı kullanılarak tek parça halinde üretildi. Bu yaklaşım, hem üretim süresini kısalttı hem de farklı malzemelerin aynı baskıda birleştirilmesine olanak tanıdı. Özellikle kuyruk ve kamera yuvası gibi bölümlerde farklı dayanım ve esneklik gereksinimleri bu sayede karşılandı.
Donanım tarafında ise güvenilirlik ve performans ön plandaydı. Peregreen V4’te kullanılan fırçasız motorlar, önceki modellere kıyasla daha yüksek dönüş hızına sahip sargılarla eşleştirildi. Bu sayede drone, kısa sürede maksimum güce ulaşabildi. Enerji ihtiyacı, yüksek deşarj kapasitesine sahip lityum iyon polimer pillerle karşılandı. Bu piller, rekor denemelerinde gerekli olan ani güç ihtiyacını karşılamak üzere özel olarak seçildi.
Test uçuşları sırasında ekip, rüzgarın etkisini dengelemek için standart prosedürleri uyguladı. Drone, zıt yönlerde uçurularak elde edilen hız verilerinin ortalaması alındı. Sonuç olarak bu yöntemle ölçülen 657,59 km/sa'lik yer hızı, Guinness tarafından resmi rekor olarak kabul edildi.