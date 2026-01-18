Giriş
    Dünyanın en hızlı dronu Peregreen V4 rekoru geri aldı

    Dünyanın en hızlı dronu unvanı el değiştirdi. Peregreen V4, 657 km/sa hıza ulaşarak Guinness rekorunu geri aldı. İşte rekoru getiren teknolojinin detayları:    

    Dünyanın en hızlı dronu Peregreen V4 rekoru geri aldı Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en hızlı dronu unvanı, Peregreen V4 ile yeniden Güney Afrikalı Luke ve Mike Bell’in oldu. Dört pervaneli bu özel insansız hava aracı, 657,59 km/sa (408 mil/sa) hıza ulaşarak Guinness Dünya Rekorları’na bir kez daha girmeyi başardı. Rekor denemesi, pil gücüyle çalışan uzaktan kumandalı dronlar kategorisinde gerçekleştirildi ve kısa süre önce kırılan önceki rekoru geride bıraktı.

    İlk bakışta bu rekor yalnızca bir hız başarısı gibi görünse de arkasında uzun süren bir mühendislik ve tasarım süreci bulunuyor. Peregreen V4, Bell ailesinin iki yılı aşkın süredir sürdürdüğü geliştirme çalışmalarının dördüncü ürünü olarak dikkat çekiyor. Önceki modellerle elde edilen deneyim, bu versiyonda hem donanım hem de aerodinamik açıdan önemli iyileştirmelere dönüştürülmüş durumda.

    İşte Peregreen V4’ün tasarımı ve rekoru getiren teknoloji:

    Peregreen V4’ün geliştirme sürecinde 3D baskı teknolojisi kilit rol oynadı. Drone’un gövdesi, yüksek hızlı ve çift nozullu bir 3D yazıcı kullanılarak tek parça halinde üretildi. Bu yaklaşım, hem üretim süresini kısalttı hem de farklı malzemelerin aynı baskıda birleştirilmesine olanak tanıdı. Özellikle kuyruk ve kamera yuvası gibi bölümlerde farklı dayanım ve esneklik gereksinimleri bu sayede karşılandı.

    Donanım tarafında ise güvenilirlik ve performans ön plandaydı. Peregreen V4’te kullanılan fırçasız motorlar, önceki modellere kıyasla daha yüksek dönüş hızına sahip sargılarla eşleştirildi. Bu sayede drone, kısa sürede maksimum güce ulaşabildi. Enerji ihtiyacı, yüksek deşarj kapasitesine sahip lityum iyon polimer pillerle karşılandı. Bu piller, rekor denemelerinde gerekli olan ani güç ihtiyacını karşılamak üzere özel olarak seçildi.

    Dünyanın en hızlı dronu Peregreen V4 rekoru geri aldı Tam Boyutta Gör
    Aerodinamik verimlilik de hız rekorunun önemli bir parçası oldu. Drone’un dış yüzeyi, dijital akış simülasyonları sunan bir 3D modelleme platformu ile optimize edildi. Daha pürüzsüz bir gövde yapısı sayesinde hava direnci azaltıldı ve yüksek hızlarda stabilite artırıldı. Ayrıca pervane kanatlarının çapı küçültülerek daha yüksek devirlere uygun hale getirildi. Tüm bu detaylar bir araya geldiğinde, Peregreen V4’ün sınırları zorlayan performansı ortaya çıktı.

    Test uçuşları sırasında ekip, rüzgarın etkisini dengelemek için standart prosedürleri uyguladı. Drone, zıt yönlerde uçurularak elde edilen hız verilerinin ortalaması alındı. Sonuç olarak bu yöntemle ölçülen 657,59 km/sa’lik yer hızı, Guinness tarafından resmi rekor olarak kabul edildi.

