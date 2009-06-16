Dünyanın en hızlı ekran kartı rekor fiyatla geliyor

Dünyanın en hızlı ekran kartı olarak tanıtılan ve sınırlı sayıda üretileceği açıklanan Asus MARS GTX 295 Limited Edition, rekor bir fiyatla satışa sunuluyor. Üzerinde iki adet GeForce GTX 285 GPU'su bulunan ve 4GB GDDR3 bellekle donatılan "Limited Edition" ibareli yeni ekran kartı, performans konusundaki rakipsizliğini fiyatıyla da pekiştirecek gibi görünüyor zira yavaş yavaş listelerdeki yerini almaya başlayan yüksek performanslı ekran kartı, performans tabloları kadar fiyat sıralamasında da zirve yer alacak gibi görünüyor.

Nvidia'nın özel tasarım GeForce GTX 295 modellerinin hazırlanması noktasında üreticilere beklenen esnekliği sağlamadığı gerekçesi ile Asus mühendisleri tarafından hazırlanan ve Nvidia'nın ürün gamındaki güncel tüm ekran kartlarından daha hızlı olan GeForce GTX 295 MARS Edition görünüşe bakılırsa "fiyat önemli değil, en iyisi olsun benim olsun" diyen oyuncuları ve sınırlı sayıda üretileceği açıklanan özel donanımlara ilgi duyan koleksiyonerlerin ilgisini çekecek gibi görünüyor zira gün ışına çıkan ilk fiyat bilgisi adeta dudak uçuklatıyor.

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Asus GeForce GTX 295 MARS Edition ile ilgili fiyatlandırma bilgilerine geçmeden önce kartın genel özelliklerine bakmakta fayda olduğunu düşünüyoruz. Fiziksel tasarımı çift baskılı devre üzerine inşa edilen ekran kartı, GeForce GTX 285 modeline güç verecen grafik işlem biriminin (G200-350-B3) çiftini kullanıyor. 2x 512-bit bellek veri yolu desteğine, 2x 240 paralel işlem birimine ve 2x 2GB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olan GTX 295 MARS Edition, 648MHz GPU, 1476MHz paralel işlemci ve 2484MHz bellek saat hızlarıyla geliyor. Baskılı devrelerin her ikisinde de 6 adet bellek yongası, 6 fazlı güç tasarımı ve 8-pin PCIe güç girişine yer verilen ekran kartı, DirectX 10, SLI, CUDA, PhysX ve PureVideo HD gibi Nvidia teknolojilerine de tam destek veriyor. Asus'u dünyanın en hızlı ekran kartı olarak lanse ettiği ve 3DMark Vantage'ın X25057 gibi oldukça yüksek bir skora imza attığı belirtilen GPU MARS/2DI/4GD3 kod adlı Asus MARS GTX 295 Limited Edition için son kullanıcıların belkide en çok merak detay olan fiyat bilgisi netleşmeye başladı.

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Sadece 1000 adet üretileceği açıklanan Asus MARS GTX 295 Limited Edition, Ingiltere'de fiyat listelerine 1,030.98£ yani 1218 Avro / 1680$ seviyesinden giriş yapmaya başladı. Tabii bahsi geçen fiyatın ön-sipariş için geçerli olduğunu da belirtelim. Asus tarafından ülke veya bölge bazlı kota uygulaması yapılacak mı şimdilik bilinmiyor ama yüksek performanslı yeni bir oyuncu bilgisayarının kurulumuna eş fiyatıyla Asus MARS GTX 295 Limited Edition, piyasaya girdiğinde gündemi uzun süre meşgul edecek gibi görünüyor.

