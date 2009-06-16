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Dünyanın en hızlı ekran kartı rekor fiyatla geliyor

Asus'un dünyanın en hızlı ekran kartı olarak lanse ettiği ve sadece 1000 adet üretileceğini açıkladığı MARS GeForce GTX 295 fiyatlandı!
9 yıl
16,7b
1
186
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en hızlı ekran kartı olarak tanıtılan ve sınırlı sayıda üretileceği açıklanan Asus MARS GTX 295 Limited Edition, rekor bir fiyatla satışa sunuluyor. Üzerinde iki adet GeForce GTX 285 GPU'su bulunan ve 4GB GDDR3 bellekle donatılan "Limited Edition" ibareli yeni ekran kartı, performans konusundaki rakipsizliğini fiyatıyla da pekiştirecek gibi görünüyor zira yavaş yavaş listelerdeki yerini almaya başlayan yüksek performanslı ekran kartı, performans tabloları kadar fiyat sıralamasında da zirve yer alacak gibi görünüyor.

Nvidia'nın özel tasarım GeForce GTX 295 modellerinin hazırlanması noktasında üreticilere beklenen esnekliği sağlamadığı gerekçesi ile Asus mühendisleri tarafından hazırlanan ve Nvidia'nın ürün gamındaki güncel tüm ekran kartlarından daha hızlı olan GeForce GTX 295 MARS Edition görünüşe bakılırsa "fiyat önemli değil, en iyisi olsun benim olsun" diyen oyuncuları ve sınırlı sayıda üretileceği açıklanan özel donanımlara ilgi duyan koleksiyonerlerin ilgisini çekecek gibi görünüyor zira gün ışına çıkan ilk fiyat bilgisi adeta dudak uçuklatıyor.

Dünyanın en hızlı ekran kartı rekor fiyatla geliyor
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Asus GeForce GTX 295 MARS Edition ile ilgili fiyatlandırma bilgilerine geçmeden önce kartın genel özelliklerine bakmakta fayda olduğunu düşünüyoruz. Fiziksel tasarımı çift baskılı devre üzerine inşa edilen ekran kartı, GeForce GTX 285 modeline güç verecen grafik işlem biriminin (G200-350-B3) çiftini kullanıyor. 2x 512-bit bellek veri yolu desteğine, 2x 240 paralel işlem birimine ve 2x 2GB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olan GTX 295 MARS Edition, 648MHz GPU, 1476MHz paralel işlemci ve 2484MHz bellek saat hızlarıyla geliyor. Baskılı devrelerin her ikisinde de 6 adet bellek yongası, 6 fazlı güç tasarımı ve 8-pin PCIe güç girişine yer verilen ekran kartı, DirectX 10, SLI, CUDA, PhysX ve PureVideo HD gibi Nvidia teknolojilerine de tam destek veriyor. Asus'u dünyanın en hızlı ekran kartı olarak lanse ettiği ve 3DMark Vantage'ın X25057 gibi oldukça yüksek bir skora imza attığı belirtilen GPU MARS/2DI/4GD3 kod adlı Asus MARS GTX 295 Limited Edition için son kullanıcıların belkide en çok merak detay olan fiyat bilgisi netleşmeye başladı.

Dünyanın en hızlı ekran kartı rekor fiyatla geliyor
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Dünyanın en hızlı ekran kartı rekor fiyatla geliyor
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Sadece 1000 adet üretileceği açıklanan Asus MARS GTX 295 Limited Edition, Ingiltere'de fiyat listelerine 1,030.98£ yani 1218 Avro / 1680$ seviyesinden giriş yapmaya başladı. Tabii bahsi geçen fiyatın ön-sipariş için geçerli olduğunu da belirtelim. Asus tarafından ülke veya bölge bazlı kota uygulaması yapılacak mı şimdilik bilinmiyor ama yüksek performanslı yeni bir oyuncu bilgisayarının kurulumuna eş fiyatıyla Asus MARS GTX 295 Limited Edition, piyasaya girdiğinde gündemi uzun süre meşgul edecek gibi görünüyor.


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leo4par 9 yıl
ya işi duygusala dökmeyin zaten parası olan alır :)
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_GrungE_ 9 yıl
Buna verilen paralarla kaç tane aç insan doyar.
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Temren 9 yıl
Hayır en hızlı ve güçlü kart bu
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ya da bu, emin değilim
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warezon 9 yıl
ben olsam araba alırım:))))
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CanTasci 9 yıl
Bu kart 6 ay sonra değerini kaybedecek bla bla. bunu yazanların %90'ı FX5200 ya müadili bir model kullanmıyorsa neyim. MacBook'umda 2 senelik 8600gt ekran kartı var, en kötü ihtimal medium da oynatamadığı oyun çıkmadı daha karşıma -ki benim ekran kartım performans serisi bir ekran kartı dahi değil-. bu ekran kartının oyunları mediuma düşürmesi için 1,5 sene; oyunları oynatamamaya başlaması gibi bir ihtimalde yok; bu tür aletlerin ömrü 10 sene olarak biçilir. yani alet ölene kadar sizi yarı yolda bırakmaz.
Ha ben param olsa alır mıydım? Masaüstü adamı değilim kardeş. Mizacm bu =)
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hakemzsr 9 yıl
asus mühendisleri harika
ama kart cok pahalı biraz daha mantıklı çözümler sunsalar da bütünherkes nasiplense
herkesi zengin sanıyorlar galiba !
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orc123456 9 yıl

Orjinalden alıntı: hakemzsr

asus mühendisleri harika
ama kart cok pahalı biraz daha mantıklı çözümler sunsalar da bütünherkes nasiplense
herkesi zengin sanıyorlar galiba !


herkes için yapmıyorlar zaten bu kartlarıi parası olanlar için bunlar
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Falex 9 yıl
Yorumların hiç birini okumadım ama çok gereksiz bi kart .. :).. Bunu zorlayacak oyun- uygulama yok .
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Cihan79 9 yıl
2 tane GTX285 alırız daha iyi. Bu nedir ya 1680$
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dogan23 9 yıl
Düşünseniz ya, bu ekran kartının 5 yıl sonra yüzüne bakan olmayacak. :)
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tbektur 9 yıl
vaybee yahu ekran kartına bak ne işe yarar ki bu benim 108inç lcd tv ye taksam gösterirmi acaba ne gerek var yahu elimde palit 256 128 bıt var canavar yahu her oyuna abanıyorum oynuyorum donmuyorda sadece biraz renkler yamıklık yapıyor okadar
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tayfun092 9 yıl
Nvidia hadi oglum geç şu ati radeon'u :D
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Cool Boy 9 yıl
Orjinalden alıntı: tayfun092

Nvidia hadi oglum geç şu ati radeon'u :D


Şu anda geçecek ati bir kart gösterirmisiniz ? Ya da şöyle sorayım geçmeye çalışan bir kart gösterirmisiniz ?
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