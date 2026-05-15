    Dünyanın en hızlı hidrojenli aracı rekor kırmaya hazırlanıyor: JCB Hydromax tanıtıldı

    JCB, saatte 560 km hızın üzerine çıkmayı hedefleyen yeni aracı “Hydromax”ı tanıttı. Aerodinamik gövdeli araç, hidrojen içten yanmalı motor teknolojisiyle rekor denemesine hazırlanıyor.

    İngiliz JCB, inşaat ekipmanları alanında faaliyet gösterse de, hız rekorları kıran süper aerodinamik araçlarıyla biliniyor. Şirket, rekor denemelerinin yapıldığı Bonneville Tuz Düzlükleri’ne bu kez hidrojen gücüyle geri dönüyor.

    Hidrojenli JCB Hydromax tanıtıldı

    JCB, saatte 560 km hızın üzerine çıkmayı hedefleyen yeni aracı “Hydromax”ı tanıttı. Tam 9,75 metre uzunluğundaki aerodinamik gövdeli araç, dizel ya da bataryalı sistemler yerine hidrojen içten yanmalı motor teknolojisiyle çalışıyor.

    Bu girişim, JCB’nin 2006 yılında geliştirdiği ve halen geçerliliğini koruyan dizel hız rekorunu kıran Dieselmax projesinin devamı niteliğinde. Ancak şirketin yeni hedefi yalnızca hız değil, hidrojenle çalışan içten yanmalı motorların da ekstrem performans sunabileceğini göstermek.

    JCB, hidrojen motor teknolojileri için son beş yılda yaklaşık 100 milyon sterlin yatırım yaptı. Geliştirilen sistemler yalnızca yarış otomobilleriyle sınırlı değil. Şirketin hidrojenle çalışan ekskavatörleri de artık üretim aşamasına geçmiş durumda.

    Çift motorla toplam 1600 beygir güç

    Hydromax’ın en dikkat çekici yönlerinden biri motor yerleşimi oldu. Geleneksel yarış araçlarının aksine JCB mühendisleri, aracın dengesini artırmak amacıyla iki hidrojen motorunu şasinin farklı uçlarına konumlandırdı. Her biri yaklaşık 800 beygir güç üreten motorlar toplamda 1.600 hp güç sağlıyor. Güç, altı ileri sıralı şanzımanlarla dört tekerleğe aktarılıyor.

    Projede görev alan baş mühendis Lee Harper, yüksek hızlarda stabilitenin en önemli öncelik olduğunu belirterek ağırlığın aracın uç noktalarına dağıtıldığını söyledi. Harper ayrıca sadeleştirilen turbo sisteminin Bonneville’in ince ve kuru havasında daha güvenilir performans sağlayacağını ifade etti.

    Aerodinamik tarafta da ciddi değişiklikler yapıldı. JCB’ye göre Hydromax, Dieselmax’a kıyasla yüzde 10 daha iyi aerodinamik verimlilik sunuyor. Yeniden şekillendirilen burun yapısı, daraltılan arka bölüm ve optimize edilen hava akış kanalları bu gelişimde önemli rol oynadı.

    Hidrojen depolama sistemi ise aracın tasarımını doğrudan etkiledi. Yüksek basınçlı karbon fiber hidrojen tanklarına yer açabilmek için kokpit yaklaşık 45 santimetre öne taşındı ve arka bölüm uzatıldı. Aracın alt kısmındaki özel hava kanalları da Bonneville’in engebeli tuz yüzeyinde hava akışını kontrol etmeye yardımcı oluyor.

    Sıra dışı buz soğutma sistemi

    Hydromax’ta geleneksel radyatörler yerine sıra dışı bir soğutma yöntemi tercih edildi. Araç, motorları soğutmak için yaklaşık çeyrek ton buz taşıyacak. Eriyen buzun oluşturduğu faz değişimi sayesinde motor sıcaklığı kontrol altında tutulacak. JCB’ye göre büyük radyatörler yüksek hızlarda fazla hava direnci oluşturduğu için bu yöntem tercih edildi.

    JCB ayrıca yüksek hızlı sürüşler için fren sistemini de geliştirdi. Çift paraşüt sistemi, havacılık teknolojisinden geliştirilen uçak tipi sürtünmeli frenlerle birlikte çalışıyor.

    Direksiyonda ise hız rekorları dünyasının tanınmış ismi Andy Green yer alacak. Emekli Kraliyet Hava Kuvvetleri Kanat Komutanı Andy Green, yıllar önce Dieselmax’ın rekor denemelerinde de pilot koltuğundaydı.

    Rekor denemesi Ağustos'ta

    JCB, ilk testleri Birleşik Krallık’ta gerçekleştirecek. Ardından ekip, Ağustos ayında düzenlenecek Bonneville Speed Week etkinliği için Utah’a gidecek. Şirket, SCTA onaylı denemelerin ardından hidrojenle çalışan araçlar kategorisinde resmi FIA dünya hız rekorlarını kırmayı hedefliyor.

    Kaynakça https://www.jcb.com/en-GB/campaigns/jcb-hydromax/ https://interestingengineering.com/transportation/jcb-hydromax-hydrogen-car-350-mph
