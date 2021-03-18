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    Dünyanın en hızlı şarj cihazı Türkiye’de

    Dünyanın lider mobil aksesuar üreticilerinden Mcdodo, dünyanın en hızlı şarj adaptörünü üretti. 100W hızlı şarj destekli GaN teknolojili adaptörler akıllı telefon, tablet ve dizüstü bilgisayarlar...
    18 Mart 2021, 12:24 (51 dk.)
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    Dünyanın lider mobil aksesuar üreticilerinden Mcdodo, en hızlı şarj adaptörünü üretti. Türkiye’ye de dünya ile aynı anda gelen 100W GaN teknolojili şarj adaptörleri 499 TL’lik fiyatla teknoloji marketlerinde satışa sunuldu.  

     

     

    Galyum nitrür isimli yarı iletkenle üretilen GaN şarj adaptörleri hızlı şarj dünyasının yeni gözdesi oldu. Silikon temelli geleneksel şarj cihazlarından daha az parçaya ihtiyaç duyduğu için ufak boyutlarda ama daha yüksek çıkış verebilen bu teknoloji, dünyanın en büyük mobil aksesuar üreticilerinden Mcdodo'nun da üzerinde çalıştığı en önemli konulardan biriydi. Mcdodo'nun tasarımıyla da oldukça iddialı olan 100W GaN şarjları, en hızlı şarj sürelerini en ufak boyuttaki adaptörlerle sunuyor. Bünyesinde birden fazla port barındıran Mcdodo GaN şarjlar, aynı anda akıllı telefon, tablet ve dizüstü bilgisayarlar için kullanılabiliyor. Özel koruma teknolojisi ile cihazları güvenli bir şekilde şarj ediyor. 

     

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    Mcdodo GaN 65W şarj adaptörü Samsung marka bir akıllı telefonu 90 dakikada yüzde 100 şarj edebiliyor. 124 gramlık ağırlığıyla da taşıma kolaylığı sağlıyor. Yine Type-C üzerinden 90 dakika içinde Macbook Pro ve MacBook Air’i hızlı şekilde tam şarj edebiliyor. iPhone hızlı şarjıyla ise 30 dakikada yüzde 50 şarj imkanı sunuyor. 

     

    Mcdodo GaN 100W şarj adaptörü Samsung marka bir akıllı telefonu 70 dakikada yüzde 100 şarj edebiliyor. Yine Type-C üzerinden 70 dakika içinde Macbook Pro ve MacBook Air’i hızlı şekilde tam şarj edebiliyor. iPhone hızlı şarjıyla ise 20 dakikada yüzde 50 şarj imkanı sunuyor. 

     

    Mcdodo GaN şarjlara ve diğer ürünlere; Amazon, Hepsiburada, N11, Trendyol ve Gittigidiyor üzerinden ulaşabilirsiniz.

     

    www.mcdodo.com.tr



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