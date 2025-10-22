Dünyanın en hızlı treni CR450, testlerde 453 km/s hıza ulaşarak rekor kırdı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Çin'in yeni yüksek hızlı treni CR450, 453 km/s hıza ulaşarak rekor kırdı. Yapılan açıklamaya göre, Şanghay–Çongçing–Çengdu yüksek hızlı demiryolu hattında yapılan denemelerde tren saatte 453 kilometre hıza ulaştı.

CR450’nin prototipi, geçen yıl Kasım ayında tanıtılmış ve 400 km/s hıza çıkabilecek bir hızlı tren olarak sürekli testlerden geçirilmişti. Şu anda son test aşamasında olan trenin, ticari hizmete başlamadan önce toplam 600.000 kilometre yol kat etmesi gerekiyor. Bu son denemeyle birlikte CR450, halihazırda 350 km/s hızla rekoru elinde bulunduran CR400 Fuxing modelini geride bıraktı. CR450'nin ticari olarak 400 km/s hızla işletilmesi planlanıyor.

Klasik raylar üzerinde giden en hızlı tren olacak

Ticari olarak işletilen trenler arasında, Şanghay'ın manyetik levitasyonlu treni (Maglev), 460 km/s ile dünyanın en hızlısı konumunda. Bunun dışında, tekerlekli raylı trenler arasında, Çin'in Fuxing CR400'ü 350 km/s azami hızıyla en hızlısı. Fransa'nın TGV'si ve Japonya'nın Shinkansen'i 320 km/s ile ikinci sırada yer alırken, Kore'nin KTX-Sancheon'u 305 km/s azami hıza ulaşıyor. CR450 hizmete girdiğinde klasik raylar üzerinde giden en hızlı tren unvanını elde edecek.

2021’de Çin Devlet Demiryolu Grubu tarafından başlatılan proje kapsamında geliştirilen trenin, test sürecinin tamamlanmasının ardından 2026’da yolcu taşımaya başlaması planlanıyor. Trenin üretimi, devlete ait Çin Demiryolu Araç Üretim Şirketi (CRRC)’nin bağlı kuruluşları tarafından gerçekleştiriliyor.

Yüksek hız için çeşitli yapısal değişiklikleri yapıldı

Tren, bu kadar yüksek hıza ulaşabilmek için çeşitli yapısal yeniliklerle donatıldı. Mevcut 350 km/s’lik trenlerdeki burun kısmı 12,5 metreden 15 metreye çıkarılarak hava direnci azaltıldı. Ayrıca tam kapalı boji sistemleri ve vagon altındaki koruyucu paneller sayesinde sürtünme minimuma indirildi. Bu sayede toplam aerodinamik direnç %22 oranında azaltıldı. Ayrıca trenin yüksekliği 20 santimetre düşürüldü ve ağırlığı 55 ton azaltıldı

CR450, 0’dan 350 km/s hıza sadece 4 dakika 40 saniyede ulaşabiliyor.

Bu süre, mevcut Fuxing trenlerinden 100 saniye daha kısa. “EMU (Elektrikli Çoklu Ünite)” olarak adlandırılan bu trenler, kendi motor gücüne sahip vagonlardan oluşuyor ve ayrı bir lokomotife ihtiyaç duymuyor.

CR450 projesi, Çin’in ulaşım ağını genişletme ve modernleştirme vizyonunun bir parçasını oluşturuyor. Ülke bugün, dünyanın en büyük yüksek hızlı demiryolu hattına sahip durumda. Bu altyapı ağı 6 milyon kilometreden fazla bir alanda ülke ekonomisinin %90’ından fazlasını kapsayan ilçe düzeyindeki bölgelerin %80’inden fazlasını birbirine bağlıyor. Yakın zamanda kutlanan Ulusal Bayram tatilinde Çin'in trenleri 213 milyon yolcu taşıdı. Günde ortalama 18 milyon kişi trenle seyahat etti.

