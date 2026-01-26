Dünyanın en hızlı sivil havacılık uçağı Avrupa'da gerekli onayları aldı

Tam Boyutta Gör 2000'lerin başında supersonik yolcu uçaklarının sahneden çekilmesiyle birlikte, sivil uçuşlarda hızdan çok menzil, yakıt verimliliği ve konfor ön plana çıktı. Yolcu jetleri konusunda üreticiler yıllardır bu üç unsur arasında denge kurmaya çalışıyor. Diğer yandan Mach 1’e yaklaşan hızlar ise genellikle askeri platformlarla sınırlı kalıyordu. Ancak bu tablo yavaş yavaş değişmeye başlıyor. Bombardier’in geliştirdiği Global 8000, bu değişimin en dikkat çekici örneklerinden biri olarak yolcu taşımaya adım adım yaklaşıyor.

Bombardier tarafından geliştirilen ve dünyanın en hızlı sivil uçağı olarak konumlandırılan Global 8000, Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı’ndan (EASA) gerekli sertifikaları almayı başardı. Mach 0.95’lik azami hıza ulaşabilen uçak, Concorde’dan bu yana geliştirilen en hızlı sivil hava aracı olma özelliğini taşıyor. İş dünyasına yönelik bir özel jet olarak tasarlanan Global 8000, ABD'den sonra Avrupa'da da sertifikasyon sürecini tamamlayarak, Avrupa hava sahasında ticari olarak hizmet verebilmesinin önündeki en önemli engeli de aşmış oldu.

Global 8000, Menziliyle de Dikkat Çekiyor

Global 8000 yalnızca hızıyla değil, menziliyle de dikkat çekiyor. 8.000 deniz mili menzil sunan Global 8000, sınıfının lideri konumunda yer alıyor. Bu sayede uçak, daha önce aktarmalı olarak yapılabilen pek çok uzun mesafeli uçuşu kesintisiz hâle getiriyor. Bombardier’e göre bu menzil, iş jetleri kategorisinde şimdiye kadar sunulmuş en geniş operasyonel esnekliği sağlıyor.

Uzun menziline rağmen Global 8000’in dikkat çeken bir diğer özelliği ise çevikliği. Bombardier, uçağın kalkış ve iniş performansının hafif jetlerle kıyaslanabilecek seviyede olduğunu vurguluyor. Özel olarak tasarlanan kanat yapısında yer alan ön kenar slatları sayesinde Global 8000, en yakın rakibine kıyasla yüzde 30’a kadar daha fazla havalimanına operasyon gerçekleştirebiliyor. Bu da özellikle kısa pistli veya operasyonel kısıtlamaları olan havalimanları için önemli bir avantaj anlamına geliyor.

Tam Boyutta Gör Global 8000’i rakiplerinden ayıran unsurlardan biri de kabin basıncı konusunda sunduğu değerler. Uçak, 41.000 feet irtifada seyir hâlindeyken kabin irtifasını yalnızca 2.691 feet seviyesinde tutabiliyor. Bu değer, seri üretimde olan iş jetleri arasında en düşük kabin irtifası olarak öne çıkıyor. Daha düşük kabin irtifası, uzun uçuşlarda yolcuların maruz kaldığı fizyolojik stresi azaltarak, varış noktasına daha dinç ulaşmalarını sağlıyor.

Uçağın Smooth Flĕx Wing olarak adlandırılan kanat tasarımı. düşük hızlarda yüksek kaldırma sağlayan bir kanat ile yüksek hız ve uzun menzil için optimize edilmiş bir kanadı tek bir tasarımda birleştiriyor. Bu sayede Global 8000, farklı uçuş koşullarında hem stabilite hem de verimlilik sunabiliyor.

EASA sertifikasyonunun tamamlanmasıyla birlikte Global 8000, yalnızca teknik bir başarı olarak değil, sivil havacılıkta hızın yeniden masaya yatırıldığının da güçlü bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Concorde sonrası dönemde hızdan uzaklaşan sivil havacılık anlayışı, özellikle iş jetleri cephesinde yeni bir evreye giriyor olabilir.

