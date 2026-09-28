Dünyanın en ince e-ink tableti tanıtıldı: Sadece 4,2 mm kalınlığında

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Tam Boyutta Gör iFLYTEK, yapay zeka destekli yeni e-mürekkep (e-ink) tableti AINOTE 2'yi tanıttı. Yalnızca 4,2 mm kalınlığındaki cihaz, büyük ekranı, dijital kalemi ve toplantıları otomatik olarak yazıya dökebilen yapay zeka özellikleriyle geliyor. Android 14 işletim sistemini kullanan tablet, e-kitap okuma ve dijital not alma işlevlerini tek bir cihazda bir araya getiriyor.

AINOTE 2 özellikleri neler?

AINOTE 2, 10,65 inç büyüklüğünde parlama önleyici e-mürekkep ekranıyla geliyor. Kağıda benzer bir yazma deneyimi sunmayı hedefleyen ekran, uzun süreli okuma ve not alma sırasında göz yorgunluğunu azaltmak üzere tasarlanmış.

4,2 mm kalınlığındaki tablet, 295 gram ağırlığında. iFLYTEK, cihazı dünyanın en ince e-mürekkep tableti olarak tanımlıyor. Tasarımının Guinness Dünya Rekorları tarafından tanındığı ve iF Design Award ödülü aldığı da belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör AINOTE 2, dijital kalemle el yazısı notlar almaya, çizim yapmaya ve e-kitap okumaya imkan tanıyor. Cihazla birlikte gelen kalem 19 gram ağırlığında ve altı farklı çizgi türünü destekliyor. Bu özelliklerin e-mürekkep ekranla birleştirilmesiyle kağıt üzerinde yazmaya yakın bir deneyim sunulması amaçlanıyor.

AINOTE 2'nin öne çıkan özelliklerinden biri, dahili mikrofonları üzerinden toplantıları kaydedip konuşmaları gerçek zamanlı olarak yazıya dökebilmesi. Sistem, 15 farklı dilde transkripsiyon yapabiliyor, konuşmacıları ayırt edebiliyor ve gerçek zamanlı çeviri sunabiliyor.

Toplantı tamamlandığında yapay zeka tarafından yapılandırılmış özetler oluşturuluyor. El yazısıyla alınan notlar da dijital metne dönüştürülerek aranabilir ve paylaşılabilir hale getiriliyor. Böylece kullanıcılar hem ses kayıtları hem de el yazısıyla oluşturdukları içerikler üzerinden önemli bilgilere daha kolay ulaşabiliyor.

Tam Boyutta Gör Cihaz, doğal dil kullanılarak notlar arasında arama yapılmasını da destekliyor. Google Takvim entegrasyonu sayesinde son tarihler takvime aktarılabiliyor. Android 14 işletim sistemi ve Google Play desteğiyle gelen AINOTE 2, farklı üretkenlik uygulamalarına erişim sunuyor. Bu sayede kullanıcılar, e-mürekkep ekranlı cihazda not alma ve okuma işlemlerinin yanında çeşitli çalışma uygulamalarını da kullanabiliyor.

Telefonun arkasına takılan e-ink ekranlı yapay zekalı not cihazı 11 sa. önce eklendi

AINOTE 2, yapay zeka işlevleri için ChatGPT-5 tabanlı özelliklerden yararlanıyor. Bunlar arasında yer alan AI Search by Circling, ekrandaki bir metin veya içerik bölümünün seçilerek ilgili konu hakkında yanıt ve ek bilgi alınmasını sağlıyor. Cihazda el yazısı yakalama, ses kaydı ve OCR gibi temel işlevlerin çevrimdışı çalışacak şekilde tasarlandığı belirtiliyor.

Donanım tarafında AINOTE 2, sekiz çekirdekli RK3576 AIoT işlemcisinden güç alıyor. Cihazda 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı bulunuyor.

4.000 mAh kapasiteli bataryanın hafif kullanımda 14 güne kadar çalışma süresi veya 90 güne kadar bekleme süresi sunduğu belirtiliyor. Bu değerler kullanım koşullarına göre değişebiliyor.

iFLYTEK AINOTE 2'nin açıklanan fiyatı ise yaklaşık 649 dolar.

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Dünyanın en ince e-ink tableti tanıtıldı: Sadece 4,2 mm

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