Dünyanın en ince e-ink tableti tanıtıldı: Sadece 4,2 mm kalınlığında

AINOTE 2 özellikleri neler?
AINOTE 2, 10,65 inç büyüklüğünde parlama önleyici e-mürekkep ekranıyla geliyor. Kağıda benzer bir yazma deneyimi sunmayı hedefleyen ekran, uzun süreli okuma ve not alma sırasında göz yorgunluğunu azaltmak üzere tasarlanmış.
4,2 mm kalınlığındaki tablet, 295 gram ağırlığında. iFLYTEK, cihazı dünyanın en ince e-mürekkep tableti olarak tanımlıyor. Tasarımının Guinness Dünya Rekorları tarafından tanındığı ve iF Design Award ödülü aldığı da belirtiliyor.
AINOTE 2'nin öne çıkan özelliklerinden biri, dahili mikrofonları üzerinden toplantıları kaydedip konuşmaları gerçek zamanlı olarak yazıya dökebilmesi. Sistem, 15 farklı dilde transkripsiyon yapabiliyor, konuşmacıları ayırt edebiliyor ve gerçek zamanlı çeviri sunabiliyor.
Toplantı tamamlandığında yapay zeka tarafından yapılandırılmış özetler oluşturuluyor. El yazısıyla alınan notlar da dijital metne dönüştürülerek aranabilir ve paylaşılabilir hale getiriliyor. Böylece kullanıcılar hem ses kayıtları hem de el yazısıyla oluşturdukları içerikler üzerinden önemli bilgilere daha kolay ulaşabiliyor.
AINOTE 2, yapay zeka işlevleri için ChatGPT-5 tabanlı özelliklerden yararlanıyor. Bunlar arasında yer alan AI Search by Circling, ekrandaki bir metin veya içerik bölümünün seçilerek ilgili konu hakkında yanıt ve ek bilgi alınmasını sağlıyor. Cihazda el yazısı yakalama, ses kaydı ve OCR gibi temel işlevlerin çevrimdışı çalışacak şekilde tasarlandığı belirtiliyor.
Donanım tarafında AINOTE 2, sekiz çekirdekli RK3576 AIoT işlemcisinden güç alıyor. Cihazda 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı bulunuyor.
4.000 mAh kapasiteli bataryanın hafif kullanımda 14 güne kadar çalışma süresi veya 90 güne kadar bekleme süresi sunduğu belirtiliyor. Bu değerler kullanım koşullarına göre değişebiliyor.
iFLYTEK AINOTE 2'nin açıklanan fiyatı ise yaklaşık 649 dolar.Kaynakça https://www.iflytek.com/en/products/air/ainote-2.html https://www.makeuseof.com/iflytek-reveals-an-ultra-thin-ai-e-ink-tablet-at-ifa-2026-that-solves-my-biggest-issue-with-kindle-scribe/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: