Dünyanın en ince mekanik klavyesi tanıtıldı: İşte tasarımı

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Tam Boyutta Gör Mekanik klavyeler genellikle kalın kasalı oluyor ancak EMO, Altar II ile farklı bir yaklaşım benimsiyor. Londra merkezli klavye üreticisi, dokunsal mekanik çalışmayı geleneksel ince dizüstü bilgisayar klavyesinin boyutuna daha yakın bir kasaya sığdıran özel anahtar tasarımı kullanarak yalnızca 4.75 mm kalınlığında bir mekanik klavye çıkardı.

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4.5 mm inceliğinde mekanik klavye

Tam Boyutta Gör EMO, gerilim yayını anahtara dikey yerine yanlamasına monte ederek kompakt tasarımı elde etmiş. Bu düzenleme, Altar II'ye 1.8 mm dokunsal tuş hareketi sağlarken iç yüksekliği düşürüyor. Çift çelik kollu makas tipi mekanik anahtarlar 40 gf aktivasyon kuvvetine sahip. Şirket, Altar II'yi dünyanın en ince seri üretim mekanik klavyesi olarak adlandırıyor.

Klavye, 299 x 116,5 x 4.75 mm ölçülerinde ve %75 yerleşim düzenine sahip. Gövdesi tek parça alüminyumdan CNC ile işlenmiş olup, yazarken oluşan sesi azaltmak için silikon sönümleme katmanı ve büyük boy ayaklık kullanılmış. Tuş başlıkları, %50 geri dönüştürülmüş içeriğe sahip REGEN polimerden üretilmiş.

Altar II ayrıca ses ve medya kontrolleri için çıkarılabilir M-Dial içeriyor. Bu, klavyeye manyetik olarak tutunuyor ve fiziksel tıklama pozisyonlarının hissini yeniden oluşturmak için dokunsal geri bildirim kullanıyor.

Klavye öncelikli olarak Mac için tasarlanmış. Command ve Option tuşları Apple'ın düzenine göre konumlandırılmış. EMO'nun Sanctuary yazılımı, tuşları yeniden ayarlama, dokunsal geri bildirim ayarları ve uygulamalar için kısayol oluşturmayı destekler. Klavye, macOS 12 ve daha yeni sürümlerde çalışıyor ancak Sanctuary uygulaması için macOS 26 sürümünün yüklü olması gerekiyor. Klavye, Windows 10 ve 11 ile de uyumlu.

Diğer donanım özellikleri arasında, değiştirici tuşlara basılı tutulduğunda geri bildirim sağlayabilen dokunsal motor, uyandırma sesleri için küçük bir hoparlör ve yalnızca kırmızı arka aydınlatma bulunuyor. Kablosuz bağlantı, iki adet Bluetooth 5.0 LE kanalı üzerinden sağlanırken, kablolu kullanım için USB-C bağlantısı mevcut.

Klavyenin pil ömrü 30 güne kadar. EMO, iki dakikalık şarjla klavyenin yaklaşık iki gün kullanılabildiğini iddia ediyor.

349 dolara satışa çıkacak

EMO Altar II, bu yıl içinde 349 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Sadece siyah renk seçeneği olacak.

EMO Altar II mekanik klavye özellikleri

Tam Boyutta Gör

Boyut: 299 x 116,5 x 4,75 mm

Malzeme: CNC ile işlenmiş alüminyum monobody

Tuş başlıkları: REGEN polimer (%50 geri dönüştürülmüş içerik)

Anahtarlar: Çift çelik kollu makas mekanizması, 40gf, 1.8 mm hareket mesafesi

Yerleşim: %75

Bağlantı: 2x Bluetooth 5.0 LE, USB-C

Pil ömrü: 30 güne kadar

Hızlı şarj: 2 dakikalık şarjla 2 gün kullanım

Arka aydınlatma: Ortam ışığı sensörlü NiteLite kırmızı LED

İşletim sistemi desteği: macOS 12+, Windows 10+ (Sanctuary uygulaması macOS 26 gerektirir)

Renkler: Siyah

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