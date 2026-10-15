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    Dünyanın en kötü şifresi 9 milyon kişinin verisinin çalınmasına neden oldu

    Dünyanın en yaygın ve en kolay tahmin edilen şifrelerinden “123456”, Danimarka'da 8,8 milyon kişinin kişisel verilerinin çalınmasına neden oldu. Şifreler yönetici hesaplarında kullanılıyordu.

    Dünyanın en kötü şifresi 9 milyon kişinin verisini çaldırdı Tam Boyutta Gör
    Danimarka'nın Merkezi Nüfus Kayıt Sistemi (CPR), eylül ayında gerçekleştirilen bir siber saldırıyla gündeme gelmişti. Ülkede yaşayan ve hayatını kaybetmiş kişilerin kayıtlarını içeren sistemden milyonlarca kişiye ait verilerin ele geçirildiği de doğrulandı. Saldırıyı gerçekleştirdiğini iddia eden kişi, sisteme erişim sağlamak için bir bilişim şirketinin hesaplarında kullanılan son derece basit şifrelerden yararlandığını öne sürdü. İddialara göre bu hesaplardan en az üçü, yönetici hesabı da dahil olmak üzere, yalnızca “123456” şifresiyle korunuyordu.

    123456 şifresiyle 8,8 milyon kişinin verilerine erişildi

    Danimarka'nın ulusal nüfus kayıt sistemine yönelik saldırının arkasında, CPR veritabanına yetkili erişimi bulunan Pays ApS adlı bilişim ve veri hizmetleri şirketinin olduğu belirtiliyor. Şirket, müşterilerinin ticari kayıtlarını doğrulamak gibi hizmetler sunmak için CPR sistemine erişim yetkisine sahipti. Saldırıyı gerçekleştirdiğini iddia eden kişi, Danimarka'nın bölgesel yayın organı Politiken'e yaptığı açıklamada en az üç şirket hesabında aynı zayıf şifrenin kullanıldığını söyledi.

    Danimarka makamları, saldırıda 8,8 milyon kişinin isim, adres ve kimlik numaralarının ele geçirildiğini doğruladı. Veriler hem hayatta olan hem de hayatını kaybetmiş kişilere ait kayıtları kapsıyor. Hükümet, saldırganın doğrudan kamu kurumunun sistemlerine girmek yerine veritabanına erişim yetkisi bulunan özel bir şirketi hedef aldığını açıkladı.

    Saldırı 10 gün boyunca sürdü

    Belgelere göre saldırgan, 10-20 Eylül tarihleri arasında CPR sistemi üzerinde yaklaşık 14 milyon otomatik sorgulama gerçekleştirdi. Olağan dışı işlem hacmi, saldırının tespit edilmesinde belirleyici rol oynadı.

    Saldırıyı ilk fark eden kurum ise doğrudan CPR sistemini yöneten birim olmadı. Danimarka Araştırma, Eğitim ve Dijitalleşme Bakanlığında görevli bir çalışan, Pays ApS tarafından gerçekleştirilen sorgulamaların normal seviyelerin çok üzerine çıktığını fark etti. Böylece şirketin veritabanına erişim faaliyetleri incelemeye alındı.

    Saldırıyı üstlendiğini öne süren kişi, çalınan bilgileri satmayı veya internette yayımlamayı planlamadığını iddia etti. Ancak saldırganın beyanı, bilgilerin başka kişilerin eline geçmediğini veya verilerin güvende olduğunu kanıtlamıyor.

    Dünyanın en yaygın şifrelerinden biri

    Dünyanın en kötü şifresi 9 milyon kişinin verisini çaldırdı Tam Boyutta Gör
    123456”, uzun süredir dünyanın en yaygın kullanılan şifreleri arasında zirvede yer alıyor.  Nordpass verilerine göre bu şifre 21 milyondan daha fazla kullanıldı. Bu şifreyi “admin”, “12345678” ve “123456789” takip ediyor.

    Yapay zeka destekli araçların siber saldırılarda kullanılmasının giderek daha fazla gündeme geldiği bir dönemde, temel güvenlik önlemlerindeki eksiklikler riski daha da artırıyor. Artık hem bireysel hem de kurumsal tarafında daha güçlü şifrelerin kullanılması şart. Öte yandan en güçlü şifrenin yeterli koruma sağlayacağının garantisi yoktur. Şifreler, onları kullanan insanların dikkati ve özeni kadar güçlüdür.

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