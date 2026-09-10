Dünyanın en pahalı iPhone Duo'su Türkiye'de: ABD'nin 2,36 katı!

Telefonlardan yüksek miktarda vergi alan Türkiye’de gelenek yine bozulmadı. Önceki yıllarda olduğu gibi yeni iPhone modelleri de Türkiye’de dünyanın en pahalı fiyatlarıyla satılıyor. iPhone Duo, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinin Türkiye fiyatları, ABD fiyatına kıyasla %136 oranında daha yüksek seviyede. Başka bir ifade ile Türkiye ile ABD satış fiyatları arasında 2,36 kat fiyat farkı mevcut.
✈️ Türkiye’de bir iPhone Duo parasına ABD’de iki iPhone Duo ve uçak bileti
Türkiye’deki bir iPhone Duo parasına ABD’de iki adet iPhone Duo alınıyor ve üste 746 dolar (36.177 TL) cebinizde kalıyor. Aynı paraya iki iPhone Duo almanın yanı sıra ABD’den dönüş uçağınız bedavaya geliyor.
En pahalı iPhone sıralamasında Türkiye’yi Brezilya (4.310 dolar) ve Hindistan (3.154 dolar) takip etti. Listenin devamındaki ülkelerde ise fiyatlar büyük ölçüde ABD’deki 1.999 dolarlık satış fiyatına yakın seviyede.
💸 iPhone fiyatlarını vergiler katlıyor
Türkiye’deki absürt fiyatların temel nedeni ülkemizdeki yüksek vergi oranları ve kümülatif vergi sistemi yani halk arasındaki tabirle “verginin vergisi” uygulaması. Bu sistem sayesinde telefonlardan alınan toplam vergi oranı %104,02 seviyesine ulaşıyor.
Telefonlardan ne kadar vergi alınıyor?
- Kültür ve Turizm Bakanlığı Payı: %1,2
- TRT Bandrol Ücreti: %12
- Özel Tüketim Vergisi (ÖTV): %50
- Katma Değer Vergisi (KDV): %20
- Toplam vergi oranı: %104,02
|Ülke
|Yerel Fiyat
|⬇️ Fiyat ($)
|Türkiye
|229.999 TL
|4.744
|Brazilya
|R$ 21999
|4.310,99
|Hindistan
|₹ 299900
|3.154,78
|Macaristan
|Ft 899990
|2.880,36
|Meksika
|Mex$ 47999
|2.842,30
|Norveç
|kr 25990
|2.828,89
|İsveç
|kr 26995
|2.819,06
|Finlandiya
|2419€
|2.817,69
|Danimarka
|DK 17999
|2.804,80
|Fransa
|2399€
|2.794,39
|Portekiz
|2399€
|2.794,39
|İrlanda
|2399€
|2.794,39
|İtalya
|2399€
|2.794,39
|Belçika
|2399€
|2.794,39
|Hollanda
|2399€
|2.794,39
|İspanya
|2399€
|2.794,39
|İngiltere
|£1999
|2.711,04
|Avusturya
|2319€
|2.701,20
|Polonya
|zŁ 9999
|2.700,33
|Almanya
|2299€
|2.677,91
|Çek Cumhuriyeti
|Kč 54990
|2.639,57
|Lüksemburg
|2261,68 €
|2.634,44
|Filipinler
|₱ 159990
|2.563,41
|Avustralya
|A$ 3499
|2.530,10
|Vietnam
|₫ 64999000
|2.508,96
|İsviçre
|CHF 1999
|2.475,21
|Kore
|₩ 3290000
|2.459,32
|Yeni Zelanda
|NZ$ 4199
|2.458,04
|Singapur
|S$ 3099
|2.453,29
|Tayland
|฿ 79900
|2.431,05
|Çin
|RMB 15999
|2.384,21
|Japan
|¥ 364800
|2.381,11
|Tayvan
|NT$ 74900
|2.380,82
|Malezya
|RM 9499
|2.334,25
|Birleşik Arap Emirlikleri
|AED 8499
|2.314,23
|Hong Kong
|HK$ 17499
|2.231,55
|Kanada
|C$ 2999
|2.173,93
|ABD
|1999$
|1999$
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