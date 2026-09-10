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    Dünyanın en pahalı iPhone Duo'su Türkiye'de: ABD'nin 2,36 katı!

    Türkiye yine en pahalı iPhone ülkesi oldu. Türkiye'deki bir iPhone Duo, 229.999 TL (4.744 dolar) fiyatıyla ABD'den tam %136 daha pahalı. Türkiye'deki bir iPhone Duo fiyatına ABD'de iki adet alınıyor.

    Dünyanın en pahalı iPhone Duo'su Türkiye'de: ABD'nin 2,36 katı! Tam Boyutta Gör
    Apple’ın ilk katlanabilir iPhone modeli iPhone Duo’nun Türkiye fiyatı açıklandı. iPhone Duo ülkemizde diğer ülkelere kıyasla çok daha yüksek fiyatla satılıyor. Apple’ın açıkladığı resmi fiyatlara göre iPhone Duo 256 GB, Türkiye’de 229.999 TL fiyat etiketine sahip olacak. Güncel kurla yaklaşık olarak dolara denk geliyor. Bu fiyat, Türkiye’deki iPhone Duo’yu dünyanın en pahalısı haline getiriyor.

    Telefonlardan yüksek miktarda vergi alan Türkiye’de gelenek yine bozulmadı. Önceki yıllarda olduğu gibi yeni iPhone modelleri de Türkiye’de dünyanın en pahalı fiyatlarıyla satılıyor. iPhone Duo, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinin Türkiye fiyatları, ABD fiyatına kıyasla %136 oranında daha yüksek seviyede. Başka bir ifade ile Türkiye ile ABD satış fiyatları arasında 2,36 kat fiyat farkı mevcut.

    ✈️ Türkiye’de bir iPhone Duo parasına ABD’de iki iPhone Duo ve uçak bileti

    Türkiye’deki bir iPhone Duo parasına ABD’de iki adet iPhone Duo alınıyor ve üste 746 dolar (36.177 TL) cebinizde kalıyor. Aynı paraya iki iPhone Duo almanın yanı sıra ABD’den dönüş uçağınız bedavaya geliyor.

    En pahalı iPhone sıralamasında Türkiye’yi Brezilya (4.310 dolar) ve Hindistan (3.154 dolar) takip etti. Listenin devamındaki ülkelerde ise fiyatlar büyük ölçüde ABD’deki 1.999 dolarlık satış fiyatına yakın seviyede.

    💸 iPhone fiyatlarını vergiler katlıyor

    Türkiye’deki absürt fiyatların temel nedeni ülkemizdeki yüksek vergi oranları ve kümülatif vergi sistemi yani halk arasındaki tabirle “verginin vergisi” uygulaması. Bu sistem sayesinde telefonlardan alınan toplam vergi oranı %104,02 seviyesine ulaşıyor.

    Telefonlardan ne kadar vergi alınıyor?

    • Kültür ve Turizm Bakanlığı Payı: %1,2
    • TRT Bandrol Ücreti: %12
    • Özel Tüketim Vergisi (ÖTV): %50
    • Katma Değer Vergisi (KDV): %20
    • Toplam vergi oranı: %104,02

    💰 iPhone Duo'nun En Pahalı Olduğu Ülkeler
    Ülke Yerel Fiyat ⬇️ Fiyat ($)
    Türkiye 229.999 TL 4.744
    Brazilya R$ 21999 4.310,99
    Hindistan ₹ 299900 3.154,78
    Macaristan Ft 899990 2.880,36
    Meksika Mex$ 47999 2.842,30
    Norveç kr 25990 2.828,89
    İsveç kr 26995 2.819,06
    Finlandiya 2419€ 2.817,69
    Danimarka DK 17999 2.804,80
    Fransa 2399€ 2.794,39
    Portekiz 2399€ 2.794,39
    İrlanda 2399€ 2.794,39
    İtalya 2399€ 2.794,39
    Belçika 2399€ 2.794,39
    Hollanda 2399€ 2.794,39
    İspanya 2399€ 2.794,39
    İngiltere £1999 2.711,04
    Avusturya 2319€ 2.701,20
    Polonya zŁ 9999 2.700,33
    Almanya 2299€ 2.677,91
    Çek Cumhuriyeti Kč 54990 2.639,57
    Lüksemburg 2261,68 €  2.634,44
    Filipinler ₱ 159990 2.563,41
    Avustralya A$ 3499 2.530,10
    Vietnam ₫ 64999000 2.508,96
    İsviçre CHF 1999 2.475,21
    Kore ₩ 3290000 2.459,32
    Yeni Zelanda NZ$ 4199 2.458,04
    Singapur S$ 3099 2.453,29
    Tayland ฿ 79900 2.431,05
    Çin RMB 15999 2.384,21
    Japan ¥ 364800 2.381,11
    Tayvan NT$ 74900 2.380,82
    Malezya RM 9499 2.334,25
    Birleşik Arap Emirlikleri AED 8499 2.314,23
    Hong Kong HK$ 17499 2.231,55
    Kanada C$ 2999 2.173,93
    ABD 1999$ 1999$
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