Dünyanın ilk 1 MW karasal dalga enerjisi santraline onay çıktı

Tam Boyutta Gör Portekiz, yenilenebilir enerji alanındaki öncü konumunu pekiştirecek yeni bir projeye daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ülkenin kuzey kıyısında, Porto kentindeki Barra do Douro dalgakıranında kurulması planlanan 1 megavat (MW) kapasiteli karasal dalga enerjisi santrali, kritik teknik aşamaları başarıyla tamamlayarak uygulama süreci için yeşil ışık aldı. Proje, tamamlandığında dünyanın ilk megavat ölçekli karasal dalga enerjisi santrali olma özelliğini taşıyacak.

İsveç merkezli karasal dalga enerjisi geliştiricisi Eco Wave Power Global AB, Porto’daki kurulum için detaylı dalga ve yapısal yük analizlerinin tamamlandığını duyurdu. Çalışmalar, dalga, akıntı ve denizel çevresel koşulların sayısal modellenmesi konusunda uzman olan Rotterdam merkezli MetOcean Consult ile iş birliği içinde yürütüldü. Eco Wave Power, Porto projesine ilişkin tam kapsamlı uygulama planını 8 Ocak 2026 tarihinde sundu. Bu adım, projenin planlama aşamasından çıkarak fiilen inşaat sürecine geçmesi açısından kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor.

Tam Boyutta Gör Porto’daki 1 MW’lık tesis, Eco Wave Power’ın APDL ile imzaladığı toplam 20 MW kapasiteli imtiyaz anlaşması kapsamında hayata geçirilecek ilk megavat ölçekli proje olacak. Bu yönüyle santral, şirketin uzun vadeli büyüme ve yaygınlaştırma stratejisinde önemli bir kilometre taşı niteliği taşıyor.

Şirket, Porto sahasını bir vitrin proje olarak konumlandırıyor. Mevcut kıyı altyapısına entegre edilen karasal dalga enerjisi teknolojisinin, ticari ölçekte uygulanabilirliğini göstermesi hedefleniyor. Tüm nihai izinlerin alınması halinde, santralin 2026 yılı içinde elektrik şebekesine bağlanması planlanıyor.

Dalga enerjisi sistemi, yerel olarak “The Gallery” olarak bilinen dalgakıranın bir bölümüne entegre edilecek. Ekipmanların mevcut deniz yapısına doğrudan yerleştirilmesi sayesinde çevresel etkinin azaltılması, bakım süreçlerinin kolaylaştırılması ve toplam maliyetlerin düşürülmesi amaçlanıyor.

Eco Wave Power'ın kıyı sularının hareketinden faydalanma ve elektrik üretme yolculuğuna 2012 yılında başladı ve süreç içerisinde çeşitli değişikliklerden geçti. Ancak temel mantık halen aynı. Bir dalgakırana veya bir kıyı altyapısına bağlı platformlar dalgaların hareketiyle yükselip alçalıyor, bu da hidrolik pistonların hareketiyle sıvıyı kara tabanlı bir akümülatöre taşıyor. Sıkıştırılmış hidrolik sıvı daha sonra serbest bırakılarak elektrik ürerimi için jeneratörü çalıştırıyor. Eco Wave Power, kendi sistemlerinin günün her saati çalışabileceğini söylerken fırtına, tayfun veya aşırı dalgaların oluştuğu şartlarda şamandıraların kaldırılabildiğini belirtiyor.

