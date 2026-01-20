Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dünyanın ilk 1 MW karasal dalga enerjisi santraline onay çıktı

    Portekiz’in Porto kentinde kurulacak 1 MW kapasiteli karasal dalga enerjisi santrali için beklenen onaylar verildi. Tesisin 2026 yılında şebekeye bağlanması hedefleniyor.

    Dünyanın ilk 1 MW karasal dalga enerjisi santraline onay çıktı Tam Boyutta Gör
    Portekiz, yenilenebilir enerji alanındaki öncü konumunu pekiştirecek yeni bir projeye daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ülkenin kuzey kıyısında, Porto kentindeki Barra do Douro dalgakıranında kurulması planlanan 1 megavat (MW) kapasiteli karasal dalga enerjisi santrali, kritik teknik aşamaları başarıyla tamamlayarak uygulama süreci için yeşil ışık aldı. Proje, tamamlandığında dünyanın ilk megavat ölçekli karasal dalga enerjisi santrali olma özelliğini taşıyacak.

    İsveç merkezli karasal dalga enerjisi geliştiricisi Eco Wave Power Global AB, Porto’daki kurulum için detaylı dalga ve yapısal yük analizlerinin tamamlandığını duyurdu. Çalışmalar, dalga, akıntı ve denizel çevresel koşulların sayısal modellenmesi konusunda uzman olan Rotterdam merkezli MetOcean Consult ile iş birliği içinde yürütüldü. Eco Wave Power, Porto projesine ilişkin tam kapsamlı uygulama planını 8 Ocak 2026 tarihinde sundu. Bu adım, projenin planlama aşamasından çıkarak fiilen inşaat sürecine geçmesi açısından kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor.

    Yıl içinde şebekeye bağlanacak

    Dünyanın ilk 1 MW karasal dalga enerjisi santraline onay çıktı Tam Boyutta Gör
    Porto’daki 1 MW’lık tesis, Eco Wave Power’ın APDL ile imzaladığı toplam 20 MW kapasiteli imtiyaz anlaşması kapsamında hayata geçirilecek ilk megavat ölçekli proje olacak. Bu yönüyle santral, şirketin uzun vadeli büyüme ve yaygınlaştırma stratejisinde önemli bir kilometre taşı niteliği taşıyor.

    Şirket, Porto sahasını bir vitrin proje olarak konumlandırıyor. Mevcut kıyı altyapısına entegre edilen karasal dalga enerjisi teknolojisinin, ticari ölçekte uygulanabilirliğini göstermesi hedefleniyor. Tüm nihai izinlerin alınması halinde, santralin 2026 yılı içinde elektrik şebekesine bağlanması planlanıyor.

    Dalga enerjisi sistemi, yerel olarak “The Gallery” olarak bilinen dalgakıranın bir bölümüne entegre edilecek. Ekipmanların mevcut deniz yapısına doğrudan yerleştirilmesi sayesinde çevresel etkinin azaltılması, bakım süreçlerinin kolaylaştırılması ve toplam maliyetlerin düşürülmesi amaçlanıyor.

    Eco Wave Power'ın kıyı sularının hareketinden faydalanma ve elektrik üretme yolculuğuna 2012 yılında başladı ve süreç içerisinde çeşitli değişikliklerden geçti. Ancak temel mantık halen aynı. Bir dalgakırana veya bir kıyı altyapısına bağlı platformlar dalgaların hareketiyle yükselip alçalıyor, bu da hidrolik pistonların hareketiyle sıvıyı kara tabanlı bir akümülatöre taşıyor. Sıkıştırılmış hidrolik sıvı daha sonra serbest bırakılarak elektrik ürerimi için jeneratörü çalıştırıyor. Eco Wave Power, kendi sistemlerinin günün her saati çalışabileceğini söylerken fırtına, tayfun veya aşırı dalgaların oluştuğu şartlarda şamandıraların kaldırılabildiğini belirtiyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ad soyad ile kişi bulma en iyi arkadaşlık sitesi yorumlar büyük ikramiye nasıl tahsil edilmeli nanocell tv nedir mynet mail aktif etme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno13 F
    OPPO Reno13 F
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple MacBook Pro M5 14.2 in&#231;
    Apple MacBook Pro M5 14.2 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum