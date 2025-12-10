Dünyanın ilk 10.000 kübitlik işlemcisi kuantumda sınırları yıkıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör QuantWare, kuantum bilişimde uzun süredir aşılması güç bir engel olarak görülen ölçeklenme sorununu ortadan kaldıran yeni nesil işlemcisini duyurdu. VIO-40K, şirketin çığır açan QPU (Quantum Processor Unit) ölçekleme mimarisi VIOTM üzerine inşa edilmiş ve 10.000 kübit (10 KiloQubit) kapasiteye sahip. Bu, bugün piyasadaki herhangi bir kuantum işlemciden 100 kat daha büyük ve çok daha güçlü olmasına rağmen, mevcut sistemlerden daha küçük bir pakette sunuluyor.

Son on yıl boyunca kuantum sektörü, QPU boyutlarını yaklaşık 100 kübit civarında sabit tutmak zorunda kaldı. Google’ın kuantum çipleri altı yılda 53’ten 105 kübite yükselirken, IBM ise 120 kübitlik bir QPU tasarımını tanıttı ve şirketin yol haritasına göre bu boyut 2028’e kadar sektörün standart cihaz boyutu olarak kalacak. Bu sınırlama, donanım ölçeklendirme darboğazlarından kaynaklanıyor ve firmaları daha küçük QPU’ları ağ üzerinden birbirine bağlayarak büyük sistemler oluşturmak zorunda bırakıyordu.

QuantWare bariyerleri yıktığını söylüyor

Tam Boyutta Gör VIO-40K, QuantWare’in 3D ölçekleme mimarisiyle bu darboğazı aşıyor. Sistem, 40.000 I/O hattı ile destekleniyor ve tamamen chiplet modüllerinden oluşuyor. Bu modüller, ultra yüksek doğrulukta çipten çipe bağlantılarla birbirine bağlanıyor. Yapı, çok sayıda küçük QPU’nun düşük doğruluklu ağ bağlantılarıyla oluşturduğu sistemlere kıyasla, dolar ve watt başına katlanarak daha fazla hesaplama gücü sağlıyor.

QuantWare, VIO-40K etrafında geliştirdiği Quantum Open Architecture (QOA) ekosistemini de genişletiyor. Nvidia’nın NVQLink platformu, VIO-40K ile uyumlu olarak bu ekosisteme dahil edildi. NVQLink, VIO mimarisi ile birleştiğinde, yüksek ölçekli kuantum hesaplamayı düşük gecikmeli ve yüksek bant genişlikli klasik AI süper bilgisayarla entegre ediyor ve geliştiricilere Nvidia CUDA-Q üzerinden birleşik erişim sağlıyor.

Bu lansmanın hemen ardından QuantWare, aynı zamanda Kilofab adını taşıyan dev üretim tesisinin planlarını duyurdu. 2026’da açılması planlanan tesis, şirket tarafından Quantum Open Architecture cihazlarına adanmış dünyanın ilk tesisi ve bugüne kadarki en büyük kuantum üretim komplekslerinden biri olarak tanımlanıyor. QuantWare, halihazırda hacim bazında en fazla kuantum işlemci sevkiyatı yapan ticari şirket olduğunu belirterek Kilofab ile bu kapasitenin 20 kat artırılacağını açıkladı. Bu arada yeni işlemci için ön siparişler açılmış durumda ve ilk cihazların 2028’de müşterilere teslim edilmesi planlanıyor.

