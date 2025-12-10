Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dünyanın ilk 10.000 kübitlik işlemcisi kuantumda sınırları yıkıyor

    QuantWare, kuantum bilişimde çığır açan VIO-40K işlemcisini tanıttı. 10.000 kübitlik çip tasarımı, bugüne kadar mümkün olan ölçek sınırını aşıyor. Teslimat hedefi ise 2028.

    Dünyanın ilk 10.000 kübitlik işlemcisi tanıtıldı! Tam Boyutta Gör
    QuantWare, kuantum bilişimde uzun süredir aşılması güç bir engel olarak görülen ölçeklenme sorununu ortadan kaldıran yeni nesil işlemcisini duyurdu. VIO-40K, şirketin çığır açan QPU (Quantum Processor Unit) ölçekleme mimarisi VIOTM üzerine inşa edilmiş ve 10.000 kübit (10 KiloQubit) kapasiteye sahip. Bu, bugün piyasadaki herhangi bir kuantum işlemciden 100 kat daha büyük ve çok daha güçlü olmasına rağmen, mevcut sistemlerden daha küçük bir pakette sunuluyor.

    Son on yıl boyunca kuantum sektörü, QPU boyutlarını yaklaşık 100 kübit civarında sabit tutmak zorunda kaldı. Google’ın kuantum çipleri altı yılda 53’ten 105 kübite yükselirken, IBM ise 120 kübitlik bir QPU tasarımını tanıttı ve şirketin yol haritasına göre bu boyut 2028’e kadar sektörün standart cihaz boyutu olarak kalacak. Bu sınırlama, donanım ölçeklendirme darboğazlarından kaynaklanıyor ve firmaları daha küçük QPU’ları ağ üzerinden birbirine bağlayarak büyük sistemler oluşturmak zorunda bırakıyordu.

    QuantWare bariyerleri yıktığını söylüyor

    Dünyanın ilk 10.000 kübitlik işlemcisi tanıtıldı! Tam Boyutta Gör
    VIO-40K, QuantWare’in 3D ölçekleme mimarisiyle bu darboğazı aşıyor. Sistem, 40.000 I/O hattı ile destekleniyor ve tamamen chiplet modüllerinden oluşuyor. Bu modüller, ultra yüksek doğrulukta çipten çipe bağlantılarla birbirine bağlanıyor. Yapı, çok sayıda küçük QPU’nun düşük doğruluklu ağ bağlantılarıyla oluşturduğu sistemlere kıyasla, dolar ve watt başına katlanarak daha fazla hesaplama gücü sağlıyor.

    QuantWare, VIO-40K etrafında geliştirdiği Quantum Open Architecture (QOA) ekosistemini de genişletiyor. Nvidia’nın NVQLink platformu, VIO-40K ile uyumlu olarak bu ekosisteme dahil edildi. NVQLink, VIO mimarisi ile birleştiğinde, yüksek ölçekli kuantum hesaplamayı düşük gecikmeli ve yüksek bant genişlikli klasik AI süper bilgisayarla entegre ediyor ve geliştiricilere Nvidia CUDA-Q üzerinden birleşik erişim sağlıyor.

    Bu lansmanın hemen ardından QuantWare, aynı zamanda Kilofab adını taşıyan dev üretim tesisinin planlarını duyurdu. 2026’da açılması planlanan tesis, şirket tarafından Quantum Open Architecture cihazlarına adanmış dünyanın ilk tesisi ve bugüne kadarki en büyük kuantum üretim komplekslerinden biri olarak tanımlanıyor. QuantWare, halihazırda hacim bazında en fazla kuantum işlemci sevkiyatı yapan ticari şirket olduğunu belirterek Kilofab ile bu kapasitenin 20 kat artırılacağını açıkladı. Bu arada yeni işlemci için ön siparişler açılmış durumda ve ilk cihazların 2028’de müşterilere teslim edilmesi planlanıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD'den 2 tonluk ağaçla ekstrem sağlamlık testi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    captiva yakıt tüketimi risperdal kullananlar yorumları hava filtresi kaç binde değişir gta 3 definitive edition türkçe yama cartier boykot mu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi 15C
    Redmi 15C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell 15
    Dell 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum