    Dünyanın ilk 100 MW kamyon şarj istasyonu açıldı: Günde 700 kamyonu şarj edebiliyor

    Huawei ve işe ortakları tarafından kurulan, dünyanın ilk 100 MW kapasiteli kamyon şarj istasyonu faaliyete geçti. Günde yüzlerce kamyonu şarj edebilen tesis, 5 dakikada 100 km menzil kazandırıyor.

    Dünyanın ilk 100 MW kamyon şarj istasyonu açıldı
    Çinli teknoloji devi Huawei, iş ortakları ile birlikte dünyanın ilk 100 MW toplam kapasiteye sahip elektrikli kamyon şarj istasyonunu hizmete açtı. Çin'in Sichuan bölgesinde hayata geçirilen proje, ticari elektrikli taşımacılığın geleceğine yön verecek bir hamle olarak karşımıza çıkıyor.

    Bu devasa şarj istasyonu 18 adet 1.44 MW gücünde ve 108 adet 600 kW'lık sıvı soğutmalı şarj noktasıyla, günde 700 elektrikli kamyonu şarj edebilecek kapasiteye sahip. Yeni istasyon sadece bir teknoloji gösterisi olarak kalmayacak. Aynı zamanda bölgedeki büyük kum ve çakıl ocaklarına yakın olduğu için elektrikli kamyonlar tarafından yoğun şekilde kullanılacak.

    Dünyanın ilk 100 MW kamyon şarj istasyonu açıldı
    İstasyonun altyapısı sayesinde, yalnızca 5 dakikalık hızlı şarj işlemi kamyonların menziline 100 kilometre eklemeye yetiyor. Günlük şarj hacmi ise 300.000 kWh'nin üzerinde. Proje aynı zamanda kendi enerjisini de üretebiliyor. Yaklaşık 1 MW gücünde güneş panelli otopark ve 215 kWh kapasiteli enerji depolama sistemi sayesinde tesis şebeke bağlantısından bağımsız olarak da hizmet verebilecek düzeyde.

    Dünyanın ilk 100 MW kamyon şarj istasyonu açıldı

    21 milyon dolara mal oldu

    Akıllı alt şebeke teknolojisi sayesinde istasyon, bölgesel enerji altyapısındaki yükü hafifletiyor ve ihtiyaç halinde şebekeye geri enerji aktarabiliyor. İstasyonun kurulumu yaklaşık 21 milyon dolara mal oldu. Çin'deki mevcut yakıt ve elektrik fiyatları göz önüne alındığında, elektrikli kamyonlara geçen işletmelerin araç başına yılda 21.000 dolara kadar tasarruf edebileceği belirtiliyor.

    Hızlı şarj altyapısı, operasyonel verimliliği yüzde 15 oranında artıracak. Bunun yanı sıra, çevresel etki de son derece olumlu. Tesisin günlük olarak 5.000 kWh "temiz enerji" üretebileceği belirtilmiş. Ayrıca ağır vasıtaların elektrikli hale gelmesiyle birlikte yıllık karbon emisyonlarının 45.000 ton azalacağı öngörülüyor.

