Dünyanın ilk 100 MW kamyon şarj istasyonu açıldı: Günde 700 kamyonu şarj edebiliyor

Bu devasa şarj istasyonu 18 adet 1.44 MW gücünde ve 108 adet 600 kW'lık sıvı soğutmalı şarj noktasıyla, günde 700 elektrikli kamyonu şarj edebilecek kapasiteye sahip. Yeni istasyon sadece bir teknoloji gösterisi olarak kalmayacak. Aynı zamanda bölgedeki büyük kum ve çakıl ocaklarına yakın olduğu için elektrikli kamyonlar tarafından yoğun şekilde kullanılacak.
21 milyon dolara mal oldu
Akıllı alt şebeke teknolojisi sayesinde istasyon, bölgesel enerji altyapısındaki yükü hafifletiyor ve ihtiyaç halinde şebekeye geri enerji aktarabiliyor. İstasyonun kurulumu yaklaşık 21 milyon dolara mal oldu. Çin'deki mevcut yakıt ve elektrik fiyatları göz önüne alındığında, elektrikli kamyonlara geçen işletmelerin araç başına yılda 21.000 dolara kadar tasarruf edebileceği belirtiliyor.
Hızlı şarj altyapısı, operasyonel verimliliği yüzde 15 oranında artıracak. Bunun yanı sıra, çevresel etki de son derece olumlu. Tesisin günlük olarak 5.000 kWh "temiz enerji" üretebileceği belirtilmiş. Ayrıca ağır vasıtaların elektrikli hale gelmesiyle birlikte yıllık karbon emisyonlarının 45.000 ton azalacağı öngörülüyor.