Dünyanın ilk 30 MW’lık saf hidrojen gaz türbini devreye alındı

Yıllık 200 bin tonun üzerinde karbon azaltımı
Sistem, rüzgar ve güneş santrallerinin düşük talep dönemlerinde ürettiği fazla elektriği elektroliz yöntemiyle hidrojene dönüştürüyor. Elde edilen hidrojen daha sonra ihtiyaç anında tekrar elektriğe çevriliyor. Bu süreç boyunca karbon salımı yapılmaması teknolojinin en kritik avantajları arasında yer alıyor.
Türbin, İç Moğolistan’ın Ordos kentinde hayata geçirilen bir gösterim projesinin parçası olarak işletiliyor. Projede 500 megavat kapasiteli bir rüzgâr santrali, fotovoltaik güneş enerjisi sistemleri ve saatte 48 bin metreküp kapasiteli elektrolitik su bazlı hidrojen üretim tesisi entegre şekilde çalışıyor. Projenin inşasına Ağustos 2025’te başlanırken, Jupiter One türbin ünitesi Temmuz ayında Jiangsu eyaletine bağlı Wuxi kentinden sahaya sevk edildi.
Jupiter One, Çin'in bu yıl yaptığı yenilenebilir enerji yatırımların yeni bir halka daha ekliyor. Öte yandan ülke, 2024 yılında 445 gigavat yeni yenilenebilir enerji kapasitesi ekleyerek küresel artışın yüzde 60'ını tek başına gerçekleştirmişti. Şubat 2025 itibarıyla Çin'deki toplam rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesi, ilk kez termik santral kapasitesini geride bırakmış ve yenilenebilir kaynaklar toplam kurulu gücün yüzde 43'üne ulaşmıştı. Çin yönetimi, 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını zirveye çıkarmayı, 2060 yılına kadar ise karbon nötr olmayı hedefliyor.
