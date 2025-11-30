Dünyanın ilk 50 metre kızılötesi gece görüş kameralı telefonu tanıtıldı

Fossibot F113 sağlam telefon neler sunuyor?
Fossibot F113 akıllı telefon, IP68 su geçirmezlik, IP69K toz geçirmezlik ve MIL-STD-810H düşmeye dayanıklılık sertifikalarına sahip. Yan tarafa takılan taşıma kayışı, kullanıcının üst kenara monte edilmiş 160 lümen LED ışığıkullanırken telefonu bir el feneri gibi taşımalarına olanak tanıyor. Fossibot'a göre, LED ışık 20.000 mAh pil sayesinde maksimum 38 saat çalışma süresine sahip.
Telefon, 32 MP ön kamera, 50 MP arka kamera ve 5 MP arka makro kameranın yanı sıra, yayılan kızılötesi ışığı 50 metreye kadar uzaktan görebilme özelliği sayesinde karanlıkta bile insanların ve hayvanların fotoğraflarını çekebilen 64 MP gece görüş kamerasıyla donatılmış. Arkadaki 3 watt'lık kızılötesi ışık, kızılötesi kaynaklar olmadan da ortamı aydınlatabiliyor.
Fossibot F113 akıllı telefon, 460 dolar fiyat etiketiyle satışa çıktı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
