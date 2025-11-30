Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dünyanın ilk 50 metre kızılötesi gece görüş kameralı telefonu tanıtıldı

    Fossibot, dahili el feneri ve kızılötesi gece görüş kamerasıyla donatılmış sağlam telefonunu tanıttı. Fossibot F113, dünyanın ilk süper uzun mesafe kızılötesi gece görüş kameralı akıllı telefonu.

    gece görüş kameralı telefon Fossibot F113 Tam Boyutta Gör
    Fossibot F113 akıllı telefon, karanlıkta 50 metreye kadar görüş sağlayan 64 MP kızılötesi kamerasıyla öne çıkıyor. Fossibot, Dimensity 7050 işlemci, 12 GB RAM, 120 Hz ekran ve 20.000 mAh bataryayla geliyor.

    Fossibot F113 sağlam telefon neler sunuyor?

    Fossibot F113 sağlam telefon özellikleri Tam Boyutta Gör
    Sağlam telefon modelleri arasında olan Fossibot F113, MediaTek’in Dimensity 7050 işlemcisi, 12 GB RAM (24 GB sanal bellek) ve 256GB depolama (microSD kartla 2TB’a kadar artırılabiliyor) ile geliyor. 6.78 inç ekran, 120 Hz, 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 1:1500 kontrast oranı ve 480 cd/m² maksimum parlaklık sağlıyor. Arkada bulunan çok renkli LED ışık, bildirimler ve aramalarda kullanıcıyı bilgilendirirken, 110 dB'lik hoparlör, aramalar ve müzik çalma sırasında ses çıkışı sağlıyor.

    Fossibot F113 akıllı telefon, IP68 su geçirmezlik, IP69K toz geçirmezlik ve MIL-STD-810H düşmeye dayanıklılık sertifikalarına sahip. Yan tarafa takılan taşıma kayışı, kullanıcının üst kenara monte edilmiş 160 lümen LED ışığıkullanırken telefonu bir el feneri gibi taşımalarına olanak tanıyor. Fossibot'a göre, LED ışık 20.000 mAh pil sayesinde maksimum 38 saat çalışma süresine sahip.

    Telefon, 32 MP ön kamera, 50 MP arka kamera ve 5 MP arka makro kameranın yanı sıra, yayılan kızılötesi ışığı 50 metreye kadar uzaktan görebilme özelliği sayesinde karanlıkta bile insanların ve hayvanların fotoğraflarını çekebilen 64 MP gece görüş kamerasıyla donatılmış. Arkadaki 3 watt'lık kızılötesi ışık, kızılötesi kaynaklar olmadan da ortamı aydınlatabiliyor.

    Fossibot F113 akıllı telefon, 460 dolar fiyat etiketiyle satışa çıktı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Damar içinde yüzen robot geliştirildi

    K
    Kupon için geldik 2 gün önce

    Kupon kaldı mı?

    Profil resmi
    sahfspeed 2 gün önce

    kupon

    Profil resmi
    MSC Elektronik 2 gün önce

    yorum

    C
    cerdem40 2 gün önce

    selam

    Profil resmi
    barankaya92 2 gün önce

    Bir sürü bu şekilde teknoloji görüyoruz fakat bunların hayat geçmesi çok uzun süre alıyor.

    Profil resmi
    Evren7 2 gün önce

    kupon kaldı mı acaba? :)

    M
    Mehmet DURMUŞİ 2 gün önce

    .

    Profil resmi
    Devridünya 2 gün önce

    Kupon varsa talibim.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    lcw alarm sökme lisanssız uçak teknisyeni arabanın yağına ne zaman bakılır omr plaka varmı seramik cam filmi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A6 Pro
    Oppo A6 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana X600
    Casper Nirvana X600
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum