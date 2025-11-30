Dünyanın ilk 50 metre kızılötesi gece görüş kameralı telefonu tanıtıldı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Fossibot F113 akıllı telefon, karanlıkta 50 metreye kadar görüş sağlayan 64 MP kızılötesi kamerasıyla öne çıkıyor. Fossibot, Dimensity 7050 işlemci, 12 GB RAM, 120 Hz ekran ve 20.000 mAh bataryayla geliyor.

Fossibot F113 sağlam telefon neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Sağlam telefon modelleri arasında olan Fossibot F113, MediaTek’in Dimensity 7050 işlemcisi, 12 GB RAM (24 GB sanal bellek) ve 256GB depolama (microSD kartla 2TB’a kadar artırılabiliyor) ile geliyor. 6.78 inç ekran, 120 Hz, 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 1:1500 kontrast oranı ve 480 cd/m² maksimum parlaklık sağlıyor. Arkada bulunan çok renkli LED ışık, bildirimler ve aramalarda kullanıcıyı bilgilendirirken, 110 dB'lik hoparlör, aramalar ve müzik çalma sırasında ses çıkışı sağlıyor.

Fossibot F113 akıllı telefon, IP68 su geçirmezlik, IP69K toz geçirmezlik ve MIL-STD-810H düşmeye dayanıklılık sertifikalarına sahip. Yan tarafa takılan taşıma kayışı, kullanıcının üst kenara monte edilmiş 160 lümen LED ışığıkullanırken telefonu bir el feneri gibi taşımalarına olanak tanıyor. Fossibot'a göre, LED ışık 20.000 mAh pil sayesinde maksimum 38 saat çalışma süresine sahip.

Telefon, 32 MP ön kamera, 50 MP arka kamera ve 5 MP arka makro kameranın yanı sıra, yayılan kızılötesi ışığı 50 metreye kadar uzaktan görebilme özelliği sayesinde karanlıkta bile insanların ve hayvanların fotoğraflarını çekebilen 64 MP gece görüş kamerasıyla donatılmış. Arkadaki 3 watt'lık kızılötesi ışık, kızılötesi kaynaklar olmadan da ortamı aydınlatabiliyor.

Fossibot F113 akıllı telefon, 460 dolar fiyat etiketiyle satışa çıktı.

