    Dünyada ilk: 628Ah hücreli 400 MWh’lik şebeke ölçekli depolama tesisi devrede

    Çin’de 628Ah kapasiteli dev batarya hücreleriyle kurulan 400 MWh’lik enerji depolama tesisi devreye girdi. Proje, şebeke ölçeğinde ultra büyük hücrelerin ilk gerçek saha uygulaması oldu.

    Dünyanın ilk 628Ah şebeke ölçeğinde bataryası faaliyete geçti Tam Boyutta Gör
    Çin merkezli batarya üreticisi EVE Energy, 628 amper-saat (Ah) kapasiteli ultra büyük hücreler kullanan dünyanın ilk şebeke ölçekli batarya enerji depolama tesisinin resmen devreye alındığını duyurdu. Bu yeni nesil kurulum, aynı zamanda 628Ah hücrelerin gerçek saha koşullarında ilk kez kamu ölçeğinde doğrulanması anlamına geliyor.

    200 MW / 400 MWh kapasiteli dev proje

    Hebei Eyaleti’ne bağlı Lingshou bölgesinde hayata geçirilen ve 31 Ocak’ta devreye alınan 200 MW / 400 MWh kapasiteli Ruite New Energy Lingshou projesi, ülkenin elektrik şebekesinin istikrarını güçlendirmeyi hedefliyor. Tesis, toplamda 80 adet 5 MWh kapasiteli “Mr. Giant” DC enerji depolama sistemi ile donatıldı. Buna ek olarak sistemde 40 entegre güç dönüşüm kabini bulunuyor.

    Dünyanın ilk 628Ah şebeke ölçeğinde bataryası faaliyete geçti Tam Boyutta Gör
    Projede kullanılan 628Ah hücreler, EVE Energy’nin enerji depolama uygulamalarına yönelik geliştirdiği Mr. Flagship serisinin “Mr. Big” hücreleri olarak konumlanıyor. Bu hücreler, 20 feet’lik konteyner yapısına entegre edilen Mr. Giant sisteminde görev yapıyor. Tek bir konteyner ünitesi 5 MWh’ye kadar enerji depolayabiliyor ve 4 saatten uzun süreli enerji depolama uygulamaları için tasarlandı.

    EVE Energy, 628Ah kapasiteli lityum demir fosfat (LFP) hücrelerin seri üretimine Aralık 2024’te başladı. Böylece şirket, 600Ah kapasiteyi aşan LFP batarya hücrelerini seri üretime geçiren ilk üretici oldu. Şirket verilerine göre bugüne kadar üretilen toplam hücre sayısı 1 milyon adedi aşmış durumda.

    Daha büyük hücre yarışı kızışıyor

    Her ne kadar 628Ah hücreler bugün için önemli bir eşik anlamına gelse de, sektörde kapasite yarışı hız kesmiyor. Çinli üretici Hithium geçtiğimiz yıl 1000Ah barajını aşan MIC 1130Ah LFP hücresini tanıtmıştı. Bu hücreler özellikle 4 ila 8 saatlik uzun süreli depolama uygulamaları için geliştirildi. Öte yandan BYD, kısa süre önce 14,5 MWh tekil ünite kapasitesine sahip HaoHan enerji depolama sistemini duyurdu. Sistem, şirketin kendi geliştirdiği 2.710Ah Blade Battery hücresini kullanıyor ve firma tarafından “dünyanın en büyük enerji depolama hücresi” olarak tanımlanıyor.

    Bugün sektörde 300Ah üzeri ürünler standart kabul edilse de, üreticilerin daha büyük hücrelere yönelmesinin arkasında net teknik gerekçeler bulunuyor. Prizmatik LFP hücre kapasitesinin iki katına çıkması, sistemde kullanılan hücre sayısını ve bağlantı noktalarını yarı yarıya azaltabiliyor. Bu da daha sade mimari, daha hızlı kurulum, daha düşük işletme maliyeti ve metrekare başına daha yüksek enerji yoğunluğu anlamına geliyor.

