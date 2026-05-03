Dünyanın ilk 6K oyun monitörü satışa çıktı: Yeni PC aldırır!

Son yıllarda üst düzey oyun monitörü üreticileri, IPS paneller yerine kademeli olarak OLED panellere geçiş yaptı. Samsung, bazı monitörlerinde (Odyssey G81SF gibi) QD-OLED teknolojisini kullanırken, pahalı oyun monitörlerinde IPS teknolojisini benimsemeye devam ediyor. Güney Koreli teknoloji devi, yakın zamanda 6K IPS panelli
Odyssey G8 (G80HS) modelini piyasaya sürdü.
Samsung Odyssey G8 (G80HS) gaming monitör neler sunuyor?
Şu anda G80HS, piyasada satılan tek
6K oyun monitörü. Monitör, AMD FreeSync Premium ve Nvidia G-Sync teknolojilerini desteklese de, GtG tepki süresi QD-OLED veya WOLED alternatiflerinde bulunanlardan çok daha yavaş; 1 ms. Ayrıca, HDR10 veya HDR10+ etkinleştirildiğinde monitör, parlaklıkta herhangi bir iyileşme olmaksızın maksimum 350 nit sağlıyor. Monitör, çift mod teknolojisini destekliyor. Bu, kullanıcının 6K (6144x3456) ile 3K (3072x1728) çözünürlük arasında geçiş yapmasını sağlıyor. Monitör, 6K’da 165Hz, 3K’da 330Hz yenileme hızı sağlıyor.
Samsung'un yeni 32 inç gaming monitöründe USB-C bağlantı noktası da bulunmuyor. Samsung, bunun yerine iki adet USB 3.2 Type-A bağlantı noktası, HDMI 2.1 ve DisplayPort 2.1 (UHBR20) bağlantıları eklemiş.
Samsung Odyssey G8 (G80HS) fiyatı ne kadar?
Samsung, Odyssey G8 (G80HS) modelini Avrupa’da
1499 euro fiyat etiketiyle satışa sundu. Samsung Odyssey G8 (G80HS) teknik özellikleri
Ekran boyutu: 32 inç
Panel: IPS, düz
Çözünürlük: 6144 x 3456
Çift mod: 3072 x 1728
Yenileme hızı: 6K’da 165Hz, Dual Modda 330Hz
Tepki süresi: 1ms GtG
Parlaklık: 350 cd/m² tipik
Kontrast: 1000:1
Görüş açısı: 178ᴼ / 178ᴼ
Renk derinliği: 1 milyar renk
HDR: HDR10, HDR10+ Gaming
VRR: AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-Sync Uyumlu
Port: 2x HDMI, 1x DisplayPort, kulaklık jakı
USB: USB 3.2 hub, USB-B upstream, 2× USB-A downstream
