Dünyanın ilk 6K oyun monitörü satışa çıktı: Yeni PC aldırır!

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Son yıllarda üst düzey oyun monitörü üreticileri, IPS paneller yerine kademeli olarak OLED panellere geçiş yaptı. Samsung, bazı monitörlerinde (Odyssey G81SF gibi) QD-OLED teknolojisini kullanırken, pahalı oyun monitörlerinde IPS teknolojisini benimsemeye devam ediyor. Güney Koreli teknoloji devi, yakın zamanda 6K IPS panelli Odyssey G8 (G80HS) modelini piyasaya sürdü.

Samsung Odyssey G8 (G80HS) gaming monitör neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Şu anda G80HS, piyasada satılan tek 6K oyun monitörü. Monitör, AMD FreeSync Premium ve Nvidia G-Sync teknolojilerini desteklese de, GtG tepki süresi QD-OLED veya WOLED alternatiflerinde bulunanlardan çok daha yavaş; 1 ms. Ayrıca, HDR10 veya HDR10+ etkinleştirildiğinde monitör, parlaklıkta herhangi bir iyileşme olmaksızın maksimum 350 nit sağlıyor. Monitör, çift mod teknolojisini destekliyor. Bu, kullanıcının 6K (6144x3456) ile 3K (3072x1728) çözünürlük arasında geçiş yapmasını sağlıyor. Monitör, 6K’da 165Hz, 3K’da 330Hz yenileme hızı sağlıyor.

Samsung'un yeni 32 inç gaming monitöründe USB-C bağlantı noktası da bulunmuyor. Samsung, bunun yerine iki adet USB 3.2 Type-A bağlantı noktası, HDMI 2.1 ve DisplayPort 2.1 (UHBR20) bağlantıları eklemiş.

Samsung Odyssey G8 (G80HS) fiyatı ne kadar?

Samsung, Odyssey G8 (G80HS) modelini Avrupa’da 1499 euro fiyat etiketiyle satışa sundu.

Samsung Odyssey G8 (G80HS) teknik özellikleri

Ekran boyutu: 32 inç

Panel: IPS, düz

Çözünürlük: 6144 x 3456

Çift mod: 3072 x 1728

Yenileme hızı: 6K’da 165Hz, Dual Modda 330Hz

Tepki süresi: 1ms GtG

Parlaklık: 350 cd/m² tipik

Kontrast: 1000:1

Görüş açısı: 178ᴼ / 178ᴼ

Renk derinliği: 1 milyar renk

HDR: HDR10, HDR10+ Gaming

VRR: AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-Sync Uyumlu

Port: 2x HDMI, 1x DisplayPort, kulaklık jakı

USB: USB 3.2 hub, USB-B upstream, 2× USB-A downstream

