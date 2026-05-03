    Dünyanın ilk 6K oyun monitörü satışa çıktı: Yeni PC aldırır!

    Samsung, bu yılın başlarında dünyanın ilk 6K oyun monitörü olan Odyssey G8'i (G80HS) tanıtmıştı. Çift mod teknolojisini kullanan gaming monitör şimdi satışta. İşte fiyatı ve özellikleri:

    Son yıllarda üst düzey oyun monitörü üreticileri, IPS paneller yerine kademeli olarak OLED panellere geçiş yaptı. Samsung, bazı monitörlerinde (Odyssey G81SF gibi) QD-OLED teknolojisini kullanırken, pahalı oyun monitörlerinde IPS teknolojisini benimsemeye devam ediyor. Güney Koreli teknoloji devi, yakın zamanda 6K IPS panelli Odyssey G8 (G80HS) modelini piyasaya sürdü.

    Samsung Odyssey G8 (G80HS) gaming monitör neler sunuyor?

    Şu anda G80HS, piyasada satılan tek 6K oyun monitörü. Monitör, AMD FreeSync Premium ve Nvidia G-Sync teknolojilerini desteklese de, GtG tepki süresi QD-OLED veya WOLED alternatiflerinde bulunanlardan çok daha yavaş; 1 ms. Ayrıca, HDR10 veya HDR10+ etkinleştirildiğinde monitör, parlaklıkta herhangi bir iyileşme olmaksızın maksimum 350 nit sağlıyor. Monitör, çift mod teknolojisini destekliyor. Bu, kullanıcının 6K (6144x3456) ile 3K (3072x1728) çözünürlük arasında geçiş yapmasını sağlıyor. Monitör, 6K’da 165Hz, 3K’da 330Hz yenileme hızı sağlıyor.

    Samsung'un yeni 32 inç gaming monitöründe USB-C bağlantı noktası da bulunmuyor. Samsung, bunun yerine iki adet USB 3.2 Type-A bağlantı noktası, HDMI 2.1 ve DisplayPort 2.1 (UHBR20) bağlantıları eklemiş.

    Samsung Odyssey G8 (G80HS) fiyatı ne kadar?

    Samsung, Odyssey G8 (G80HS) modelini Avrupa’da 1499 euro fiyat etiketiyle satışa sundu.

    Samsung Odyssey G8 (G80HS) teknik özellikleri

    • Ekran boyutu: 32 inç
    • Panel: IPS, düz
    • Çözünürlük: 6144 x 3456
    • Çift mod: 3072 x 1728
    • Yenileme hızı: 6K’da 165Hz, Dual Modda 330Hz
    • Tepki süresi: 1ms GtG
    • Parlaklık: 350 cd/m² tipik
    • Kontrast: 1000:1
    • Görüş açısı: 178ᴼ / 178ᴼ
    • Renk derinliği: 1 milyar renk
    • HDR: HDR10, HDR10+ Gaming
    • VRR: AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-Sync Uyumlu
    • Port: 2x HDMI, 1x DisplayPort, kulaklık jakı
    • USB: USB 3.2 hub, USB-B upstream, 2× USB-A downstream
