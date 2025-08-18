Dünyanın ilk 750 Hz oyun monitörü satışa çıkıyor

Geçtiğimiz yıl CES fuarında Koorui, 750Hz yenileme hızına sahip G7 modelini tanıtmıştı ancak bu monitör henüz piyasaya sürülmedi. Böylece HKC, ANT257PF ile 750Hz sınırını aşan ilk monitör olma unvanını elde etmiş oldu.
Hedef e-spor dünyası
ANT257PF, 24,5 inç boyutunda ve 1920x1080 (FHD) çözünürlüğe sahip Fast TN panel kullanıyor. Üst düzey yenileme hızı ve hızlı tepki süresiyle (0,8 ms GtG) dikkat çeken monitör, espor dünyasını hedefliyor. Özellikle League of Legends, Counter-Strike 2.1, Valorant ve Rocket League gibi oyunlarda yüksek performans vaat ediyor.
Monitörün diğer teknik özellikleri arasında 400 nit maksimum parlaklık, %95 DCI-P3 ve %99 sRGB renk kapsaması bulunuyor. Bağlantı seçenekleri ise 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4 ve 1x 3,5 mm kulaklık girişi olarak sıralanıyor.
ANT257PF, 19 Ağustos itibarıyla satışa sunulacak. Perakende satış fiyatı ise yaklaşık 7.999 yuan yani yaklaşık 1.115 dolar olacak. İlginç bir detay olarak, Koorui'nun HKC'nin bir yan kuruluşu olduğu ve her iki şirketin de panellerini BOE, AU Optronics ve Innolux gibi tedarikçilerden aldığı belirtiliyor.
