Dünyanın ilk beyin takibi yapan oyuncu kulaklığı tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Oyun donanımlarında performans ölçümü uzun yıllardır tuş tepkileri, fare hareketleri ve refleks hızları üzerinden yapılıyordu. CES 2026 kapsamında tanıtılan yeni bir oyuncu kulaklığı ise bu yaklaşımı kökten değiştirerek performans takibini doğrudan beyin aktivitelerine taşıyor.

ABD merkezli nöroteknoloji şirketi Neurable, HP bünyesindeki HyperX markasıyla birlikte invaziv olmayan beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) teknolojisine sahip ilk oyuncu kulaklığını duyurdu.

Oyun performansı artık beynin içinde ölçülüyor

CES’te tanıtılan kulaklık, oyuncuların oyun sırasında odaklanma, dikkat seviyesi ve bilişsel performansını gerçek zamanlı olarak analiz edebiliyor. Sistem, harici sensörler veya laboratuvar ekipmanları gerektirmeden kulaklığın içine entegre edilen sensörler aracılığıyla çalışıyor.

Şirketin paylaştığı ön çalışmalara göre sistem, birinci şahıs nişancı oyunlarında antrenmanlarda ölçülebilir performans artışları sağlıyor. Günlük oyuncular, sistemi kullandıklarında ortalama 43 milisaniye daha hızlı tepki süresi, yüzde 0,53 daha yüksek isabet oranı ve psikometrik hedef vurma testlerinde yaklaşık dokuz ek hedef vurmayı başardı.

Üniversite düzeyindeki ve profesyonel e-spor oyuncularında ise kazanımlar daha da belirgin oldu. Bu grupta isabet oranı yaklaşık yüzde 3 artarken, tepki süreleri 38 milisaniye kısaldı ve oyuncular ortalama 21 ek hedef vurdu.

Amaç oyunu zihinle kontrol etmek değil

Tam Boyutta Gör Neurable, kulaklığın amacının oyunları düşünceyle kontrol etmek olmadığını veya sihirli bir etki yaratmadığını özellikle vurguluyor. Sistem, oyuncuların zihinsel durumlarının oyun performansını nasıl etkilediğini anlamalarına yardımcı olmayı hedefliyor. Kulaklık, beyin aktivitelerine dayalı anlık geri bildirim sunarak oyuncuların oyun tarzlarını veya antrenman rutinlerini buna göre ayarlamalarına olanak tanıyor.

Akıllı lenslerle net görüş: Otomatik odaklanan gözlük tanıtıldı 5 sa. önce eklendi

Örneğin, odak seviyesi düştüğünde isabet oranının azaldığını fark eden bir oyuncu, mola verme, oyun temposunu ayarlama veya antrenman süresini yeniden planlama gibi bilinçli kararlar alabiliyor. Testlerde görülen performans artışı da bu mekanizmadan geliyor. Günlük oyuncular ve e-spor sporcuları, beyin geri bildirimini kullanarak daha verimli antrenman yapmayı, dikkatlerini daha iyi yönetmeyi ve gereksiz zihinsel yükten kaçınmayı öğreniyor.

Neurable, geliştirdiği kulaklığı oyun, yapay zeka ve sinirbilimin kesişim noktasında konumlandırıyor. Şirket, gelecekte beyin temelli metriklerin kare hızı veya gecikme süresi gibi standart performans ölçütleri kadar yaygın hale gelebileceğini savunuyor. Neurable CEO’su ve kurucu ortağı Ramses Alcaide, HyperX ortaklığının nöroteknolojiyi çok daha geniş bir kitleye ulaştırma fırsatı sunduğunu ifade etti. Alcaide’e göre, beyin-bilgisayar arayüzü teknolojisinin oyuncuların halihazırda kullandığı cihazlara entegre edilmesi, beyin farkındalığını oyunun doğal bir parçası haline getirmeyi amaçlıyor. Kulaklığın ne zaman piyasaya çıkacağı ise belirsiz ve henüz geliştirme sürecinin başlarında bulunuyor.

