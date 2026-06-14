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    Dünyanın ilk büyük ölçekli hidrojen motoru hizmete girdi

    Finlandiya merkezli Wärtsilä, İspanya’da gerçekleştirdiği testte, yüzde 100 saf hidrojenle çalışan büyük ölçekli bir motorun ilk kez ulusal elektrik şebekesine enerji sağladığını duyurdu.

    Dünyanın ilk büyük ölçekli hidrojen motoru hizmete girdi Tam Boyutta Gör
    Finlandiya merkezli enerji şirketi Wärtsilä, İspanya’nın kuzeyindeki Bermeo kasabasında gerçekleştirdiği testte, yüzde 100 saf hidrojenle çalışan büyük ölçekli bir motorun ilk kez ulusal elektrik şebekesine enerji sağladığını duyurdu.

    Şirketin açıklamasına göre, testte kullanılan Wärtsilä 31H2 modeli, dünyadaki en büyük saf hidrojen yakıtlı motor olma özelliğini taşıyor. Daha önce geliştirilen hidrojen tabanlı enerji santrallerinde hidrojen genellikle doğal gazla karıştırılarak kullanılırken, bu deneme tamamen fosil yakıttan bağımsız şekilde gerçekleştirildi.

    Yenilenebilir enerji için kritik adım

    Wärtsilä, denemenin hidrojenin artık teorik bir çözüm olmaktan çıkıp gerçek enerji altyapılarında kullanılabileceğini gösterdiğini belirtti. Şirket, İspanya’nın yüksek yenilenebilir enerji kapasitesi ve fosil yakıt ithalatına bağımlılığı azaltma hedefleri nedeniyle proje için ideal bir test sahası olduğunu vurguladı.

    Uluslararası enerji projeksiyonlarına göre dünya genelindeki güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesinin 2030 yılına kadar yaklaşık 4.600 gigavat artması bekleniyor. Ancak bu kaynakların hava koşullarına bağlı olarak kesintili üretim yapması, elektrik şebekeleri için hızlı devreye girebilen yedek güç sistemlerini zorunlu kılıyor.

    Fazla yenilenebilir enerji hidrojene dönüşüyor

    Wärtsilä’nin çözümü, fazla yenilenebilir enerjiyi hidrojen olarak depolamaya dayanıyor. Rüzgar veya güneş santralleri ihtiyaçtan fazla elektrik ürettiğinde bu enerji elektrolizörlerde kullanılarak su, hidrojen ve oksijene ayrıştırılıyor. Elde edilen hidrojen daha sonra depolanıyor ve ihtiyaç duyulduğunda motorlarda yakılarak karbon emisyonsuz elektrik üretimi sağlanıyor.

    Şirket, bu yaklaşımın yenilenebilir enerji kaynaklarının kesintili yapısından kaynaklanan sorunları azaltabileceğini ve enerji arz güvenliğini artırabileceğini ifade ediyor.

    31H2 motorunun yalnızca elektrik şebekelerinin dengelenmesinde değil, aynı zamanda uzak bölgelerdeki enerji ihtiyaçlarının karşılanmasında da kullanılabileceği belirtiliyor. Teknolojinin ayrıca sürekli ve yüksek miktarda enerji tüketen sanayi tesisleri ile yapay zeka veri merkezlerine temiz enerji sağlama potansiyeli taşıdığı kaydedildi.

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